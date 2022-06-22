Умер олимпийский чемпион Юри Тармак

Тармак родился 21 июля 1946 года. В 1965 году окончил Таллиннскую 10-ю среднюю школу. В том же году он поступил изучать астрофизику в Ленинградский государственный университет и в 1975 году окончил экономический факультет.

Заниматься легкой атлетикой начал в 1963 году в группе у тренера таллиннского „Динамо“ Виктора Вайксаара. В Ленинграде Тармак продолжал работать под руководством Леонида Кузнецова, а с 1968 года — под руководством Павла Гойхмана и Елизаветы Сосиной. Тармак выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене с результатом 2,23.

На чемпионате Европы 1971 года он завоевал серебро в прыжках в высоту и бронзу в 1972 году. Тармак завоевал бронзовую медаль на чемпионате СССР 1970 года. Он выиграл золотую медаль на внутреннем чемпионате Советского Союза в 1972 году, серебряную медаль годом позже и бронзовую медаль в 1968 году. В 1966 году он стал чемпионом Советского Союза среди юниоров. В 1965–1967 годах Тармак был чемпионом Эстонии по прыжкам в высоту, а в 1966 году он также выиграл золотую медаль на чемпионате в закрытых помещениях.

