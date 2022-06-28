ВИДЕО | Борьба флагов и улиц: что думают политики и общественные деятели по поводу обилия символики Украины в Эстонии?
Блогер и активист Даниил Куракин поднимает тему раскола в обществе, вызванного войной в Украине. Для того, чтобы „сгладить углы“ и разобраться в том, что происходит и что хотят продемонстрировать своими действиями власти, автор поговорил с целым рядом экспертов - председателем конгресса украинцев Эстонии Вирой Конык, российским оппозиционером и общественным деятелем Евгенией Чириковой, общественным деятелем и реформистом Евгением Криштафовичем и другими.
Эстония, Латвия и Литва - три страны, которые больше всех в мире помогают и поддерживают Украину в борьбе с российским вторжением. В это же время внутри Балтии есть спорные темы, которые раскололи общество. Чаще всего, в социальных сетях, можно найти возмущения некоторых людей по поводу участившихся акций возле посольства России, огромного количество флагов Украины в Таллинне, желанию активистов переименовать некоторые локации в честь Украины и запрет на демонстрацию символов, ранее связанных с празднованием 9 мая. Обо всем этом, мы узнали мнение у местных экспертов Виры Конык, Михаила Тамма, Евгении Чириковой и Евгения Криштафовича, а также поинтересовались как с этим обстоят дела в Риге и Вильнюсе.
Активизм
Российские посольства в странах Балтии превратились в оригинальные арт-пространства, которые направлены на выражение протеста жителей Риги, Вильнюса и Таллинна против вторжения России в Украину. Возле посольства РФ в Риге каждый день выходят пикетчики, а дипломаты посольства, приходя на работу, вынуждены любоваться своим будущим - гигантским портретом мертвого Путина. В Вильнюсе протесты проходят в основном в центре, однако на память сотрудникам местного российского посольства, жители города залили красной краской соседние пруды, сделав их похожими на лужи крови.
В Таллинне возле посольства каждую неделю проходит пикет депутата Рийгикогу от партии „Отечество“ Тармо Круузимяэ, на которую не так давно российские дипломаты ответили громкими советскими песнями.
„Мешаем, мешаем. Там видно, что каждый четверг работе русского посольства мешает пикет. И у других посольств в других странах такое должны делать. Мы попробовали синхронизировать акции в Финляндии, в Латвии, но не хватает эстонских горячих парней. Мы эстонцы не знаем, что такое война. А украинцы уже знают.“ - говорит Круузимяэ, рассказывая о своей акции.
Акции протеста устраивают и находящиеся в Таллинне российские экспаты, которые не согласны с военными действиями России в Украине. Отвечая на вопрос, что привело на одну из таких акций, Андрей говорит что несмотря на то, что эти акции ни на что не влияют, есть некий психологический эффект от того что нужно все-таки выйти. Некоторым стыдно за Россию, другие приходят в знак солидарности с украинцами.
„Хотелось что-то сделать чтобы не было так тяжело“ - говорит организатор акций, научный сотрудник Таллиннского университета Михаил Тамм, - „Первый импульс - выйти куда-то с протестом, показать свое отношение. Мы стали в первые дни (войны прим. ред.) бессистемно ходить к российскому посольству. В одно из первых воскресений мы там встретились небольшой группой, познакомились и решили что раз никто ничего не организует, будем друг друга информировать, и таким „сноубуллингом“ получилось создать комьюнити под сотню человек.“
Российская оппозиционерка и экоактивистка Евгения Чирикова говорит, что самый эффективный протест может быть именно в Европе. „Это должен быть протест, связанный с требованием прекращения кормления путинского режима, потому что он продолжает получать за углеводороды безумные деньги каждый день. Надо требовать эмбарго газового, нефтяного и вообще прекращение питания этого путинского режима. С другой стороны надо требовать, чтобы Украине организовали нормальное вооружение“.
Улицы в честь Украины
Во многих городах Европы стал популярен тренд на переименование улиц возле посольств РФ. В Вильнюсе, дипломаты России уже работали напротив Сквера им. Бориса Немцова, а теперь представительство России находится на улице Героев Украины. Рига не стала отставать, и переименовала часть улицы Антониес, где находится посольство России, в улицу Независимости Украины.
„Это дань уважения Украине, которая стоит, защищая свободный мир. Она стоит не только за свою свободу, но и за свободу, можно сказать, Европы. В частности, стран Балтии, потому что, не дай Бог, если Украина падет, то Путин не остановится на этом, он будет дальше идти.“ - объясняет Вира Конык мотивы переименований улиц в Европе. Из этого тренда выбивается Таллинн, где посольство России находится в историческом центре на улице Пикк и переименование даже небольшого участка перед посольством вызывает дискуссии.
„Единственная вещь которая меня смущает - это старый город. При том что я воспринимаю убийство Бориса Ефимовича Немцова как личную трагедию, но идею переименовывать Москворецкий мост в Немцов мост я не поддерживаю. Мне кажется, что старые имена должны оставаться. Но я очень сильно понимаю аргументы в обе стороны“. - рассуждает Тамм о переименовании улицы Пикк.
Однако налицо и нежелание таллиннской городской власти идти на встречу и постараться найти варианты, чтобы адрес посольства РФ был изменен. По мнению правозащитника Евгения Криштафовича, с этим связано, прежде всего, влияние посольства на центристских чиновников в Горуправе. „Мне кажется мнение российского посольства для правящий в Таллинне части Центристской партии очень важно. И российское посольство, скорее всего, привыкло к тому, что они им практически указывают. Если общественное мнение додавит мэрию в этой части и переименование произойдет, то российское посольство будет вынуждено признать, что и этот контроль они потеряли“.
Флаги Украины
С началом вторжения многие города мира стали окрашиваться в сене-желтые цвета в знак солидарности с народом Украины. „Я думаю что для вас не секрет, что не только в Эстонии, но и в Европе, в Канаде, в Америке, всюду сейчас висят украинские флаги. Это означает что свободный мир поддерживает Украину. Это очень важно для украинцев, чтобы они выстояли в этой борьбе“ - поясняет Конык . Между тем, в Таллинне некоторые люди относятся резко негативно к флагам и требуют их снять, потому что „мы живем в Эстонии, а не в Украине“.
„Я думаю, негативную реакцию это вызывает у тех, кто надеялся, что мировое сообщество, в любом случае, согласится с действиями России в Украине. Их беспокоит солидарность. Их беспокоит, что весь западный мир и страны, которые ценностно трудно отнести к западному миру, их жители, гражданское общество, выражают столь явную и активную солидарность с народом Украины. Соответственно, они однозначно воспринимают Российскую Федерацию как агрессора. Не „что-то там сложно“, а однозначно как агрессора. На это российская пропаганда изначально не рассчитывала, потому что аннексия Крыма 2014-го года показала, что во многих странах отношение было „и так, и так“. А вот война в Украине вдруг вызвала такую большую волну антироссийских настроений. Вероятно, этому хочется помешать и как то снизить этот эффект, а это не удается.“ - говорит Криштафович о недовольстве некоторых людей большим количеством флагов Украины в городе. Более того, это недовольство выражается в демонстрации эстонского флага людьми, которые ценностно относят себя больше к России, чем к Эстонии. Такой феномен Евгений Криштафович называет „как на корове седло“. Демонстрация государственного флага России стала восприниматься как поддержка действий РФ в Украине, поэтому российские экспаты предпочитают использовать новый бело-сине-белый флаг, который стал символом российского антивоенного движения.
Неуместный день победы
9 мая прошло в странах Балтии по-разному, и если в Таллинне все было относительно спокойно, в Риге рутинные действия коммунальных работников по уборке цветов привели к большим недовольствам, итогом которых стало решение латвийских властей избавиться от всех памятников в стране, которые восхваляют Красную Армию.
Памятник в Пардаугаве Рижская Дума также окончательно решила снести, причем это решение нашло большую поддержку у жителей Риги. „В течении уже достаточно долгого времени, 9 мая и весь контекст празднования этой даты Российской Федерацией выстраивается и внутри страны, и за ее пределами при помощи их информационных пропагандистских источников в таком виде, что этот день приобретает значение какого-то торжества империализма. Национального превосходства русского образа жизни и всего остального над всеми врагами путинского режима. И все это совершенно абсурдным образом вписывается в контекст событий 1939 - 1945 годов“ - говорит Криштафович о смысле 9 мая.
„Весь мир отмечает 8 мая день окончания Второй мировой войны в Европе. Надо было со всем миром отмечать 8 мая как день памяти жертв, но почему-то решили, что Советскому Союзу отдельно надо отмечать от всего мира. Как праздник он появился не сразу после окончания Второй мировой войны, поскольку это была большая скорбь и большое горе для всего народа. Это уже потом, когда эта боль утихла, тогда этот праздник учредили. Мы, со всей Европой, будем отмечать 8 мая как день памяти жертв нацизма“ - добавляет Вира Конык.
„Я помню по своему старшему поколению, что главное событие Дня Победы - это минута молчания. 9 мая - это был приземлённый, скорбный и тихий праздник и поэтому действительно важный и действительно любимый“ - говорит Михаил Тамм.
С течением времени изменился смысл и главного символа 9 мая - Георгиевской ленточки, которую в этот день было запрещено публично демонстрировать. Связано это прежде всего с тем, что изначальный смысл как ленточки, так и 9 мая, исказился и теперь это не символ и день памяти соответственно, это прежде всего связано с военным угаром, желанием развязать новую войну под лозунгом „можем повторить“.
Все эти темы мы подробно разобрали с экспертами в видео ниже.