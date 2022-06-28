ВИДЕО | Борьба флагов и улиц: что думают политики и общественные деятели по поводу обилия символики Украины в Эстонии?

Акции протеста устраивают и находящиеся в Таллинне российские экспаты, которые не согласны с военными действиями России в Украине. Отвечая на вопрос, что привело на одну из таких акций, Андрей говорит что несмотря на то, что эти акции ни на что не влияют, есть некий психологический эффект от того что нужно все-таки выйти. Некоторым стыдно за Россию, другие приходят в знак солидарности с украинцами.

„Мешаем, мешаем. Там видно, что каждый четверг работе русского посольства мешает пикет. И у других посольств в других странах такое должны делать. Мы попробовали синхронизировать акции в Финляндии, в Латвии, но не хватает эстонских горячих парней. Мы эстонцы не знаем, что такое война. А украинцы уже знают.“ - говорит Круузимяэ, рассказывая о своей акции.

Российские посольства в странах Балтии превратились в оригинальные арт-пространства, которые направлены на выражение протеста жителей Риги, Вильнюса и Таллинна против вторжения России в Украину. Возле посольства РФ в Риге каждый день выходят пикетчики, а дипломаты посольства, приходя на работу, вынуждены любоваться своим будущим - гигантским портретом мертвого Путина. В Вильнюсе протесты проходят в основном в центре, однако на память сотрудникам местного российского посольства, жители города залили красной краской соседние пруды, сделав их похожими на лужи крови.

Эстония, Латвия и Литва - три страны, которые больше всех в мире помогают и поддерживают Украину в борьбе с российским вторжением. В это же время внутри Балтии есть спорные темы, которые раскололи общество. Чаще всего, в социальных сетях, можно найти возмущения некоторых людей по поводу участившихся акций возле посольства России, огромного количество флагов Украины в Таллинне, желанию активистов переименовать некоторые локации в честь Украины и запрет на демонстрацию символов, ранее связанных с празднованием 9 мая. Обо всем этом, мы узнали мнение у местных экспертов Виры Конык, Михаила Тамма, Евгении Чириковой и Евгения Криштафовича, а также поинтересовались как с этим обстоят дела в Риге и Вильнюсе.

„Единственная вещь которая меня смущает - это старый город. При том что я воспринимаю убийство Бориса Ефимовича Немцова как личную трагедию, но идею переименовывать Москворецкий мост в Немцов мост я не поддерживаю. Мне кажется, что старые имена должны оставаться. Но я очень сильно понимаю аргументы в обе стороны“. - рассуждает Тамм о переименовании улицы Пикк.

„Это дань уважения Украине, которая стоит, защищая свободный мир. Она стоит не только за свою свободу, но и за свободу, можно сказать, Европы. В частности, стран Балтии, потому что, не дай Бог, если Украина падет, то Путин не остановится на этом, он будет дальше идти.“ - объясняет Вира Конык мотивы переименований улиц в Европе. Из этого тренда выбивается Таллинн, где посольство России находится в историческом центре на улице Пикк и переименование даже небольшого участка перед посольством вызывает дискуссии.

Российская оппозиционерка и экоактивистка Евгения Чирикова говорит, что самый эффективный протест может быть именно в Европе. „Это должен быть протест, связанный с требованием прекращения кормления путинского режима, потому что он продолжает получать за углеводороды безумные деньги каждый день. Надо требовать эмбарго газового, нефтяного и вообще прекращение питания этого путинского режима. С другой стороны надо требовать, чтобы Украине организовали нормальное вооружение“.

„Хотелось что-то сделать чтобы не было так тяжело“ - говорит организатор акций, научный сотрудник Таллиннского университета Михаил Тамм, - „Первый импульс - выйти куда-то с протестом, показать свое отношение. Мы стали в первые дни (войны прим. ред.) бессистемно ходить к российскому посольству. В одно из первых воскресений мы там встретились небольшой группой, познакомились и решили что раз никто ничего не организует, будем друг друга информировать, и таким „сноубуллингом“ получилось создать комьюнити под сотню человек.“

Однако налицо и нежелание таллиннской городской власти идти на встречу и постараться найти варианты, чтобы адрес посольства РФ был изменен. По мнению правозащитника Евгения Криштафовича, с этим связано, прежде всего, влияние посольства на центристских чиновников в Горуправе. „Мне кажется мнение российского посольства для правящий в Таллинне части Центристской партии очень важно. И российское посольство, скорее всего, привыкло к тому, что они им практически указывают. Если общественное мнение додавит мэрию в этой части и переименование произойдет, то российское посольство будет вынуждено признать, что и этот контроль они потеряли“.

Флаги Украины

С началом вторжения многие города мира стали окрашиваться в сене-желтые цвета в знак солидарности с народом Украины. „Я думаю что для вас не секрет, что не только в Эстонии, но и в Европе, в Канаде, в Америке, всюду сейчас висят украинские флаги. Это означает что свободный мир поддерживает Украину. Это очень важно для украинцев, чтобы они выстояли в этой борьбе“ - поясняет Конык . Между тем, в Таллинне некоторые люди относятся резко негативно к флагам и требуют их снять, потому что „мы живем в Эстонии, а не в Украине“.