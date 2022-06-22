Украина заявляет, что для победы в войне ей нужно больше западного оружия. Так почему Запад просто не даст его?

Единого открытого списка поставленных в Украину вооружений не существует. Если власти некоторых стран (например, Германии), находящиеся под прессом СМИ и оппозиции, вынуждены отчитываться за каждую гаубицу, то другие поставляют оружие Украине, не привлекая особого внимания.

Переход украинской армии на западную технику в этой ситуации — неизбежный процесс, который фактически уже начался. Без западного оружия Украине, по выражению министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, придется „воевать лопатами“.

Да. Большинство экспертов согласны, что оно жизненно необходимо для продолжения боевых действий — учитывая, что мировые запасы советского тяжелого вооружения (а именно им до сих пор украинская армия сражалась с российской) на продажу уже почти исчерпаны , а украинская армия, по признанию ее командования, потеряла 50 процентов техники, с которой начинала войну.

Разница в цифрах между ожиданиями и реальностью действительно впечатляет: вместо тысячи гаубиц США в Брюсселе 16 июня пообещали передать Украине 18 единиц, а вместо 300 РСЗО — 10 (четыре HIMARS от США, три M270 от Великобритании и три MARS II от Германии).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поясняла , что Украина получила от Запада только 10% оружия, о котором просила. Министр обороны США Ллойд Остин на это философски ответил , что „в бою всегда кажется, что у тебя недостаточно оружия“.

Сам факт переговоров, на которых министры обороны и начальники генштабов 50 стран пытались скоординировать поставки оружия Киеву, подтверждает слова о том, что Украину „слышат“. Однако Украина этой позицией довольна не до конца, даже несмотря на слова министра армии США Кристин Вормут о том, что ее страна, помогая Киеву, жертвует собственной „боевой готовностью“.

„Мы слышим, что они [официальный Киев] говорят“, — заявил CNN высокопоставленный анонимный представитель министерства обороны США перед третьей встречей контактной группы по помощи Украине. Она прошла 16 июня в Брюсселе (а первая — в конце апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии).

Проблему легче всего объяснить на примере гаубиц. Эти артиллерийские орудия сейчас — фактически главное оружие в битве за Донбасс, где стороны обстреливают позиции друг друга со значительного расстояния.

Очевидно, что в гаубицах украинская армия нуждается сильнее всего. Поскольку это достаточно дорогое оружие, новости о его поставках, как правило, оказываются в прессе. Согласно информации из открытых источников, США обещали предоставить Украине около 130 современных американо-британских буксируемых гаубиц типа M777 (каждая стоит около 3 миллионов долларов), из которых около 100 уже используются на поле боя. Кроме того, гаубицы (в значительно меньшем объеме, включая самоходные) поставляют или обещают поставить Великобритания, Норвегия, Канада, Эстония, Италия, Нидерланды, Франция, Словакия и Германия.

По подсчетам Financial Times, в совокупности коллективный Запад поделился (или готовится это сделать) с Украиной 250 гаубицами крупных калибров. Это больше, чем на вооружении любой западной страны, за исключением США, но в четыре раза меньше, чем, согласно подсчетам официального Киева, требуется Украине.

Значит, поставки нужно резко увеличить?

Согласно официальной позиции Украины — да. Но для Запада запросы Киева не всегда реализуемы.

Для некоторых стран единственный способ поучаствовать в поставке тысячи гаубиц — послать все единицы орудий, стоящие на вооружении у них самих (чего точно не будет, так как это ослабит их собственный оборонный потенциал). Дело в том, что тяжелых гаубиц на Западе в принципе не очень много: например, на вооружении Франции 76 самоходных гаубиц Caesar, и в Украину их уже поставлено более 30. При этом подходы НАТО к боевым действиям предусматривают, что многие из задач, которые сейчас в Украине решаются гаубицами, — это задачи авиации. Тяжелые же гаубицы в последние десятилетия и вовсе считались на Западе устаревшим вооружением.

Такой дефицит только по гаубицам?