Украина заявляет, что для победы в войне ей нужно больше западного оружия. Так почему Запад просто не даст его?
13 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал объем поставок западного оружия, которого будет достаточно, чтобы „закончить войну“ и „выкинуть Россию из Украины“. Это 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов. Просьбу об оружии украинские власти иллюстрируют картиной огромных потерь своей армии в Донбассе, где российские войска, тоже несущие значительные потери, медленно продвигаются вперед. О том, почему здесь все не так просто - рассказывает Meduza.
Что на это отвечает Запад?
„Мы слышим, что они [официальный Киев] говорят“, — заявил CNN высокопоставленный анонимный представитель министерства обороны США перед третьей встречей контактной группы по помощи Украине. Она прошла 16 июня в Брюсселе (а первая — в конце апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии).
Сам факт переговоров, на которых министры обороны и начальники генштабов 50 стран пытались скоординировать поставки оружия Киеву, подтверждает слова о том, что Украину „слышат“. Однако Украина этой позицией довольна не до конца, даже несмотря на слова министра армии США Кристин Вормут о том, что ее страна, помогая Киеву, жертвует собственной „боевой готовностью“.
Чем недоволен Киев?
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поясняла, что Украина получила от Запада только 10% оружия, о котором просила. Министр обороны США Ллойд Остин на это философски ответил, что „в бою всегда кажется, что у тебя недостаточно оружия“.
Разница в цифрах между ожиданиями и реальностью действительно впечатляет: вместо тысячи гаубиц США в Брюсселе 16 июня пообещали передать Украине 18 единиц, а вместо 300 РСЗО — 10 (четыре HIMARS от США, три M270 от Великобритании и три MARS II от Германии).
Все это оружие действительно нужно Украине?
Да. Большинство экспертов согласны, что оно жизненно необходимо для продолжения боевых действий — учитывая, что мировые запасы советского тяжелого вооружения (а именно им до сих пор украинская армия сражалась с российской) на продажу уже почти исчерпаны, а украинская армия, по признанию ее командования, потеряла 50 процентов техники, с которой начинала войну.
Переход украинской армии на западную технику в этой ситуации — неизбежный процесс, который фактически уже начался. Без западного оружия Украине, по выражению министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, придется „воевать лопатами“.
Сколько Запад уже поставил оружия Украине? Его недостаточно?
Единого открытого списка поставленных в Украину вооружений не существует. Если власти некоторых стран (например, Германии), находящиеся под прессом СМИ и оппозиции, вынуждены отчитываться за каждую гаубицу, то другие поставляют оружие Украине, не привлекая особого внимания.
Проблему легче всего объяснить на примере гаубиц. Эти артиллерийские орудия сейчас — фактически главное оружие в битве за Донбасс, где стороны обстреливают позиции друг друга со значительного расстояния.
Очевидно, что в гаубицах украинская армия нуждается сильнее всего. Поскольку это достаточно дорогое оружие, новости о его поставках, как правило, оказываются в прессе. Согласно информации из открытых источников, США обещали предоставить Украине около 130 современных американо-британских буксируемых гаубиц типа M777 (каждая стоит около 3 миллионов долларов), из которых около 100 уже используются на поле боя. Кроме того, гаубицы (в значительно меньшем объеме, включая самоходные) поставляют или обещают поставить Великобритания, Норвегия, Канада, Эстония, Италия, Нидерланды, Франция, Словакия и Германия.
По подсчетам Financial Times, в совокупности коллективный Запад поделился (или готовится это сделать) с Украиной 250 гаубицами крупных калибров. Это больше, чем на вооружении любой западной страны, за исключением США, но в четыре раза меньше, чем, согласно подсчетам официального Киева, требуется Украине.
Значит, поставки нужно резко увеличить?
Согласно официальной позиции Украины — да. Но для Запада запросы Киева не всегда реализуемы.
Для некоторых стран единственный способ поучаствовать в поставке тысячи гаубиц — послать все единицы орудий, стоящие на вооружении у них самих (чего точно не будет, так как это ослабит их собственный оборонный потенциал). Дело в том, что тяжелых гаубиц на Западе в принципе не очень много: например, на вооружении Франции 76 самоходных гаубиц Caesar, и в Украину их уже поставлено более 30. При этом подходы НАТО к боевым действиям предусматривают, что многие из задач, которые сейчас в Украине решаются гаубицами, — это задачи авиации. Тяжелые же гаубицы в последние десятилетия и вовсе считались на Западе устаревшим вооружением.
Такой дефицит только по гаубицам?
С разными видами вооружений дела обстоят по-разному. С некоторыми дефицита в поставках нет, с другими — дефицит еще более жесткий. Так, союзники буквально завалили Украину переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и стрелковым оружием, но не поставили ни одного самолета и ни одного танка западного производства (зато почти все танки советского производства из арсеналов стран Восточной Европы).
Какие страны больше всего помогают Украине?
Тут все ожидаемо. Всего, согласно подсчетам немецкого Института мировой экономики в Киле (IFW), Запад оказал Украине военной помощи на миллиарды долларов. Лидер — США: Вашингтон (по состоянию на 7 июня) пообещал поставок на 4 миллиарда евро и поставил на 2 миллиарда (остальное — в процессе подготовки). А если считать не только оружие, но и финансовую помощь на военные цели, то помощь США Киеву превышает 20 миллиардов евро. На втором месте Польша, поставившая оружия на 1,5 миллиарда евро. На третьем — Великобритания с 1 миллиардом евро.
На четвертом месте (по обещанным поставкам) — Германия, которую много критикуют за пассивность в поставках и срыв сроков. Страна действительно поставила лишь малую часть из обещанного объема. По фактическим поставкам Германию обгоняют не только Канада и Норвегия, но даже Эстония с Латвией. Однако Германия все же поставила больше вооружений, чем, например, Франция и Италия, которых критикуют значительно меньше.
Если же считать военную помощь в отношении к ВВП страны, то сильнее всего, по оценкам IFW, Украине помогли страны Балтии и Польша.
Так что, Запад все-таки мог бы помогать активнее, если бы хотел?
Задержки поставок вооружений не обязательно означают лицемерие или жадность властей конкретных стран. Всем им приходится учитывать четыре фактора:
опасение спровоцировать Россию на ядерный удар (или стать стороной конфликта);
опасение слишком ослабить свою армию (на случай непредвиденного военного конфликта);
опасение, что Украина в случае успехов на фронте перенесет боевые действия на территорию России (что тоже может спровоцировать Россию на ядерный удар);
опасение, что новейшее западное вооружение, включая секретные технологии, в случае провала на фронте окажется в руках России.
О нежелании стать стороной конфликта регулярно говорят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главы крупных западных стран. Видимо, этим объясняется сознательный отказ от поставок авиации и танков западного образца. Боясь спровоцировать Россию, Запад дает Киеву меньше, чем мог бы.
Важна и „оборонная“ ответственность правительств перед своими гражданами. Например, на вооружении бундесвера находятся 108 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (очень нужных Украине), что, по мнению немецких военных экспертов, (и без отправки части этого арсенала в Украину) слишком мало для такой большой страны. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, проведя ревизию, нашла лишь семь не задействованных в бундесвере гаубиц, которые 21 июня наконец добрались до Украины.
Неожиданное опасение из-за военных успехов Украины также может быть связано с настороженным отношением западных стран к периодически декларируемым в Киеве планам вернуть Крым или разрушить Крымский мост. Тот же Столтенберг выражал надежду, что с помощью западного оружия „Украина сможет вытеснить российские войска с Донбасса“, но не уточнял, имеет ли он в виду территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимость которых признала Россия. А канцлер Германии Олаф Шольц избегает выражения „мы желаем победы Украине“, предпочитая „нам нельзя дать России победить“.
При таком отношении Запада у Украины остаются шансы на победу в войне?
Стратегически Украина пока далека от поражения.
А западные страны, хоть и лавируют, опасаясь разрастания конфликта, поставляют все более современное вооружение все в большем количестве. Более того, у них есть ресурсы, чтобы в случае кризиса на фронте нарастить поставки, а у Украины — достаточно человеческих ресурсов, чтобы обучить большое количество солдат этим оружием воевать.
В то же время исход войны этими факторами не предрешен. Пока российская армия добивается тактического преимущества в битве за Донбасс, а насколько масштабны и агрессивны будут ее дальнейшие маневры, сегодня предсказать крайне сложно.