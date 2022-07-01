Какие животные считались священными у древних эстов и как славянская Баба-Яга связана с Эстонией?

Разговор об истории города Нарва обязательно нужно начинать с истории реки Нарва, устье которой около 9000 лет назад было в районе современной улицы Ракверской.

Около 5000 тысяч лет назад устье реки находилось примерно в районе Рийгикюла. Между Нарвой и Нарва - Йыэсуу обнаружено 16 стоянок людей каменного века. Это очень большая концентрация древних поселений, и всё это благодаря реке, которая для древних людей была артерией, по которой передвигались, ловили рыбу, охотились в непроходимых лесах по берегам реки. И конечно, река была источником пресной воды.

Даже во времена викингов 1000 лет назад река Нарва была, как „хайвэй“: хочешь - иди на своих ладьях через Чудское озеро, реку Великую и дальше на юг к Византии и арабскому Халифату, хочешь - поворачивай налево и по рекам Россони, Луге, Шелон, Мшаге, озеру Ильмень плыви в Великий Новгород. Для торговли и завоеваний – это был идеальный вариант.

Самые древние племена, следы которых обнаружены в нарвской речной долине, поселились здесь примерно 9000 лет назад. Этих людей в Эстонии называют людьми кундаской культуры, так как впервые стоянки этих людей обнаружены в Кунда в конце 19 века. Как рассказывал археолог Айвар Крийска, исследования ДНК этих людей привело к пониманию, что это были темнокожие люди с вытянутыми лицами и узкими глазами.

Позднее место использовалось, как поселение в эпоху бронзового и железного века.

Стоянки в Рийгикюла были открыты удивительным способом. Уже в 1948 году, при карьерных разработках в Тырвала, на правом берегу реки Нарва, были найдены уникальные находки - змея из рога оленя длиной около 40 сантиметров, наконечники для стрел, рыболовные крючки. Возраст находок был примерно 5000 лет.

В весенний погожий день 1951 года сотрудник Нарвского краеведческого музея пригласил друга на прогулку по берегу Наровы. На месте деревни Рийгикюла было много воронок от бомб военного времени. Друзья бродили по этим воронкам и заметили много куч земли, которые оставили кроты.