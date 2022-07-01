Какие животные считались священными у древних эстов и как славянская Баба-Яга связана с Эстонией?(7)
Нарвский гид, историк и блогер Александр Опенко продолжает знакомить нас с прошлым Ида-Вирумаа и Нарвы. Какие украшения носили древние племена, населяющие данные земли и почему Эстонию можно считать родиной избушки на курьих ножках?
Разговор об истории города Нарва обязательно нужно начинать с истории реки Нарва, устье которой около 9000 лет назад было в районе современной улицы Ракверской.
Около 5000 тысяч лет назад устье реки находилось примерно в районе Рийгикюла. Между Нарвой и Нарва - Йыэсуу обнаружено 16 стоянок людей каменного века. Это очень большая концентрация древних поселений, и всё это благодаря реке, которая для древних людей была артерией, по которой передвигались, ловили рыбу, охотились в непроходимых лесах по берегам реки. И конечно, река была источником пресной воды.
Даже во времена викингов 1000 лет назад река Нарва была, как „хайвэй“: хочешь - иди на своих ладьях через Чудское озеро, реку Великую и дальше на юг к Византии и арабскому Халифату, хочешь - поворачивай налево и по рекам Россони, Луге, Шелон, Мшаге, озеру Ильмень плыви в Великий Новгород. Для торговли и завоеваний – это был идеальный вариант.
Самые древние племена, следы которых обнаружены в нарвской речной долине, поселились здесь примерно 9000 лет назад. Этих людей в Эстонии называют людьми кундаской культуры, так как впервые стоянки этих людей обнаружены в Кунда в конце 19 века. Как рассказывал археолог Айвар Крийска, исследования ДНК этих людей привело к пониманию, что это были темнокожие люди с вытянутыми лицами и узкими глазами.
Позднее место использовалось, как поселение в эпоху бронзового и железного века.
Стоянки в Рийгикюла были открыты удивительным способом. Уже в 1948 году, при карьерных разработках в Тырвала, на правом берегу реки Нарва, были найдены уникальные находки - змея из рога оленя длиной около 40 сантиметров, наконечники для стрел, рыболовные крючки. Возраст находок был примерно 5000 лет.
В весенний погожий день 1951 года сотрудник Нарвского краеведческого музея пригласил друга на прогулку по берегу Наровы. На месте деревни Рийгикюла было много воронок от бомб военного времени. Друзья бродили по этим воронкам и заметили много куч земли, которые оставили кроты.
Однако это была не просто земля, когда они пригляделись, то вместе с землёй кроты подняли также на поверхность кремневые наконечники и черепки.
Таким образом было обнаружено место, где позднее археологи откроют три стоянки древних людей. Кем же они были? Финно-угры расселились по берегам Наровы примерно 4000 - 5000 лет назад. Это - эсты, финны, вепсы, водь, ижора и другие. Они были великолепными охотниками и рыболовами, привыкли жить в суровых условиях севера, так как пришли с Уральских гор. Они великолепно обрабатывали бронзу и верили в огромное количество лесных и водных языческих богов.
Утка была священной птицей у финно-угорских народов. Она является символом мироздания. По поверью она плавала в мировом океане, ей надоело просто плавать, и она начала нырять и поднимать дно океана наверх, так произошла суша.
Символ уточки встречается в шумящих подвесках финно-угров, которые носили молодые незамужние девушки, чтобы отпугнуть злых духов и всякую нечисть до рождения ребёнка. Особенно были популярны височные кольца в форме птичек (уточек, курочек), шумящие перстни и подвески с многочисленными утиными лапками.
Для финно-угров медведь был также священен. У них было поверье, что люди произошли от медведя, спустившегося с неба. Поэтому, когда охотник шёл охотится на медведя, то он обязательно надевал кулон- голову медведя в жертвенной позе и браслет с подобным же изображением. Эти украшения нужны были для того, чтобы помочь договорится с духом медведя.
Удивительно, что если сравнить украшения эстов, и, например, вымершие финно-угорские народы, как меря, мещера, мурома, то их украшения будут удивительно похожи между собой. А ещё священной считалась лошадь, так как, по поверью, она возит солнце по небосводу.
Кстати, а вы знали, что избушка на курьих ножках — это финно-угорское изобретение?
Святилища у финно-угорских племён стояли изначально на четырёх и более утиных – куриных лапках. Подобный тип домов до сих пор встречается у саамов на севере Финляндии. Смешиваясь с финно-угорскими племенами, славяне позаимствовали фольклорные мотивы избушки на курьих ножках, в которой живет Баба-Яга.