Насекомые атакуют: эстонский аптекарь советует, как их отпугнуть и чем лечить укусы

Насекомым не нравятся репелленты и длинная одежда

Выбор средств от насекомых широк, и, по словам провизора центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк, при выборе подходящего препарата необходимо учитывать как возраст пользователя, так и спектр действия средства. „Выбирая репеллент важно учитывать возраст пользователя. Если речь идет о младенцах и взрослых с чувствительной кожей, я рекомендую внимательно прочитать этикетки или обращаться за советом к фармацевту“, — говорит Сокк. Аптекарь добавляет, что репеллент следует выбирать в соответствии с конкретной потребностью - будь то для отпугивания комаров, слепней, клещей или всех этих насекомых сразу.

Для младенцев и людей с особо чувствительной кожей аптекарь рекомендует использовать масло лаванды, которое, по ее опыту, хорошо работает как натуральное отпугивающее средство от комаров. „Для детей удобны браслеты от насекомых с натуральными активными компонентами“, — приводит аптекарь пример различных вариантов для людей с чувствительной кожей.

Помимо репеллентов укусы насекомых можно предотвратить с помощью правильной одежды. „Отправляясь в лес, необходимо надеть длинную и не облегающую плотно тело одежду. Клещей легко заметить на светлой одежде с длинными рукавами и штанинами“, — рекомендует Сокк.

Расчесывание места укуса усиливает зуд

По словам аптекаря, быстрее всего заживают укусы насекомых, если их не расчесывать. „Расчесывание может вызвать воспаление, и шишка в месте укуса начнет чесаться еще сильнее. Смягчить зуд помогут препараты, содержащие масло чайного дерева и ментол, а на место отека можно положить мешочек со льдом“, — обучает фармацевт. По словам Сокк, в случае сильного раздражения и отека можно использовать лекарства от аллергии.

Быстрое удаление клеща снижает риск заражения