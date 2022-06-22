Насекомые атакуют: эстонский аптекарь советует, как их отпугнуть и чем лечить укусы(5)
Летом и в Яанов день нас неизбежно сопровождают назойливые комары и слепни, а также опасные клещи. Хорошая подготовка к встрече с насекомыми, а также знания по профилактике и облегчению последствий их укусов помогут предотвратить более серьезные последствия. Аптекарь даст советы о том, на что обращать внимание при выборе репеллентов от насекомых, какие природные средства стоит использовать и как облегчить ситуацию в случае укусов насекомых.
Насекомым не нравятся репелленты и длинная одежда
Выбор средств от насекомых широк, и, по словам провизора центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк, при выборе подходящего препарата необходимо учитывать как возраст пользователя, так и спектр действия средства. „Выбирая репеллент важно учитывать возраст пользователя. Если речь идет о младенцах и взрослых с чувствительной кожей, я рекомендую внимательно прочитать этикетки или обращаться за советом к фармацевту“, — говорит Сокк. Аптекарь добавляет, что репеллент следует выбирать в соответствии с конкретной потребностью - будь то для отпугивания комаров, слепней, клещей или всех этих насекомых сразу.
Для младенцев и людей с особо чувствительной кожей аптекарь рекомендует использовать масло лаванды, которое, по ее опыту, хорошо работает как натуральное отпугивающее средство от комаров. „Для детей удобны браслеты от насекомых с натуральными активными компонентами“, — приводит аптекарь пример различных вариантов для людей с чувствительной кожей.
Помимо репеллентов укусы насекомых можно предотвратить с помощью правильной одежды. „Отправляясь в лес, необходимо надеть длинную и не облегающую плотно тело одежду. Клещей легко заметить на светлой одежде с длинными рукавами и штанинами“, — рекомендует Сокк.
Расчесывание места укуса усиливает зуд
По словам аптекаря, быстрее всего заживают укусы насекомых, если их не расчесывать. „Расчесывание может вызвать воспаление, и шишка в месте укуса начнет чесаться еще сильнее. Смягчить зуд помогут препараты, содержащие масло чайного дерева и ментол, а на место отека можно положить мешочек со льдом“, — обучает фармацевт. По словам Сокк, в случае сильного раздражения и отека можно использовать лекарства от аллергии.
Быстрое удаление клеща снижает риск заражения
Побывав в регионе с повышенной опасностью укуса клеща, стоит, по словам фармацевта, проверить все тело, потому что быстрое удаление клеща значительно снижает риск заражения боррелиозом (болезнью Лайма). „Лучше всего удалять клеща специальными щипцами, которые можно приобрести в аптеке, и точно нельзя использовать масла или другие жидкости для удаления клеща“, — объясняет Сокк, почему клеща следует удалять с сухой кожи и хватать его необходимо щипцами как можно ближе к головке. „Важно достать головку клеща, потому что через нее клещ выделяет болезнетворную жидкость, так что после удаления клеща продезинфицируйте место укуса или промойте его водой с мылом“, — учит фармацевт. Если вы не можете извлечь клеща самостоятельно, то вам следует обратиться за помощью к врачу
По словам провизора, после укуса клеща в течение нескольких недель следует более внимательно следить за своим здоровьем. „При боррелиозе на месте укуса появляется красное округлое пятно, после чего может быть температура, озноб, боль в мышцах и суставах, боль в горле и головная боль, кашель. Кроме того, могут быть увеличены лимфатические узлы и проявляться общая слабость“, — описывает Сокк более распространенные симптомы боррелиоза. Наиболее частыми симптомами энцефалита являются сильная головная боль и судороги.