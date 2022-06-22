Таможня больше не дает добро: эстоноземельцам придется жить без российской икры и водки

10 июля вступит в силу запрет на ввоз из России большого количества товаров, которые включили в очередной список санкций Евросоюза. За перевозку даже в личных целях алкоголя, икры, древесины, удобрений и многих других товаров можно получить уголовное наказание. Продолжает действовать запрет и на некоторую продукцию, которую нельзя ввозить в Россию.