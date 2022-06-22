22.06.2022, 11:20
Таможня больше не дает добро: эстоноземельцам придется жить без российской икры и водки(22)
читайте, что будет запрещено провозить!
ФОТО: | Õhtuleht
10 июля вступит в силу запрет на ввоз из России большого количества товаров, которые включили в очередной список санкций Евросоюза. За перевозку даже в личных целях алкоголя, икры, древесины, удобрений и многих других товаров можно получить уголовное наказание. Продолжает действовать запрет и на некоторую продукцию, которую нельзя ввозить в Россию.