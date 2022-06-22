Новости Ида-Вирумаа
22.06.2022, 11:20

Таможня больше не дает добро: эстоноземельцам придется жить без российской икры и водки

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читайте, что будет запрещено провозить!
Koidula piiripunkt
Koidula piiripunkt
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

10 июля вступит в силу запрет на ввоз из России большого количества товаров, которые включили в очередной список санкций Евросоюза. За перевозку даже в личных целях алкоголя, икры, древесины, удобрений и многих других товаров можно получить уголовное наказание. Продолжает действовать запрет и на некоторую продукцию, которую нельзя ввозить в Россию.

Какие основные моменты важно знать, если вы собираетесь пересекать границу с Россией после 10 июля и не хотите проблем с таможней.

Часть санкций – это удар по всем слоям населения России

Это значит, что запрет касается не только нефти, газа, предметов роскоши и современных гаджетов, но и просто баночки икры, бутылки ликера и пакетика удобрений или подарочного набора деревянных ложек.

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