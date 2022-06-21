Канцлер Минобороны: Россия отрабатывает ракетные удары по Эстонии(65)
Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм сообщил финской газете Iltalehti, что Россия занимается отработкой ракетных ударов по Эстонии.
„Сейчас проходят учения, в которых россияне имитируют ракетные атаки, направленные по территории Эстонии“, - сказал Салм.
Сегодня в СМИ прошло сообщение, что вечером 18 июня в Юго-Восточной Эстонии в районе Койдула воздушное пространство Эстонии нарушил российский вертолет Ми-8. Он находился эстонском пространстве почти две минуты.
Как отметил Салм, речь идет не о единичном случае, их было несколько. Это не происходит случайно - когда вертолет оказывается в воздушном пространстве другого государства. Со стороны России это было намеренно.
Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной.
Салм предупреждает, что россияне не считают Эстонию достойной независимости. „Их операции и стратегическая коммуникация последнего времени подтверждают этот вывод“, - пишет он.
Тем не менее Салм подчеркивает, что в Эстонии жить безопасно.
Как отмечает финское издание Iltalehti, на следующей неделе на саммите в Мадриде НАТО примет конкретные решения по усилению обороны стран Балтии.