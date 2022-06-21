Канцлер Минобороны Финляндии: Россия отрабатывает ракетные удары по Эстонии

„Сейчас проходят учения, в которых россияне имитируют ракетные атаки, направленные по территории Эстонии“, - сказал Салм.

Сегодня в СМИ прошло сообщение, что вечером 18 июня в Юго-Восточной Эстонии в районе Койдула воздушное пространство Эстонии нарушил российский вертолет Ми-8. Он находился эстонском пространстве почти две минуты.

Как отметил Салм, речь идет не о единичном случае, их было несколько. Это не происходит случайно - когда вертолет оказывается в воздушном пространстве другого государства. Со стороны России это было намеренно.

Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной.

Салм предупреждает, что россияне не считают Эстонию достойной независимости. „Их операции и стратегическая коммуникация последнего времени подтверждают этот вывод“, - пишет он.

Тем не менее Сальм подчеркивает, что в Эстонии жить безопасно.

Как отмечает Iltalehti, на следующей неделе на саммите в Мадриде НАТО примет конкретные решения по усилению обороны стран Балтии.