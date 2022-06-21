ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (118-й день) | Почти треть инфраструктуры Украины разрушена. Российские войска захватили Подлесное и Мирную Долину

Во вторник усилились бои в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах Луганской области.

Российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.

Почти треть инфраструктуры Украины в результате российского вторжения разрушена, заявил министр инфраструктуры Украины.

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести осенью 2022 года. Об этом РИА Новости заявил представитель „новых властей“ частично оккупированного региона Кирилл Стремоусов. Российские СМИ называют его „заместителем главы военно-гражданской администрации“ Херсонской области. „После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма“, — заявил представитель „новых властей“ Херсонской области.

Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Telegraph.

На войне в Украине погиб еще один гражданин США, сообщают американские СМИ. Согласно некрологу, опубликованному в издании Recorder, 52-летний Стивен Забельски умер 15 мая в ходе боя в селе Дорожнянка в Запорожье.

22-летний гражданин Испании погиб в Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. Об этом сообщает издание Europa Press со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Испании.

Германия предоставит Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО Mars и еще целый ряд вооружений. Для обеспечения помощи Украине Германия увеличила бюджет на 2 млрд евро, говорится на сайте правительства Германии.

В Стамбуле пройдут переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН по проблеме вывоза зерна с Украины. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в окружении президента Турции. Встреча должна состояться на следующей неделе.

В результате сегодняшнего обстрела Харькова погибли пять мирных жителей. По предварительным данным огонь вели из РСЗО „Ураган“ по Индустриальному району Харькова. Украинская сторона утверждает, что в зоне поражения не было ни одного военного объекта — только коммерческая недвижимость и жилые дома.

В Латвии задержали пророссийского активиста Владимира Линдермана. Причины задержания неизвестны. После начала войны Линдерман „в качестве правозащитника не боялся публично выступать в защиту тех местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию“, пишет „Sputnik Ближнее зарубежье“.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. „Главное содержание [конвенции] простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека — наивысшая ценность“, — написал Зеленский в инстаграме.

Сводка Генштаба ВСУ: российские войска захватили Подлесное и Мирную Долину. Российские войска захватили Подлесное и Мирную Долину - два небольших населенных пункта в Луганской области, к югу от Лисичанска - и закрепляется на занятых рубежах, сообщается в сводке Генштаба ВСУ на 18:00. Кроме того, армия РФ имеет частичный успех в районе города Горское Луганской области. В направлении села Белая Гора захватчики тоже добились частичного успеха в ходе наступления, но бои продолжаются. В населенном пункте Устиновка войска России закрепляются. Продолжаются бои за город Северодонецк. Вблизи него, а также Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горского россияне совершали обстрелы из артиллерии и танков.

ЕС: восстановление Украины может стоить триллион евро.

Россия пригрозила Литве последствиями в связи с запретом транзита через литовскую территорию в Калининград грузов, попавших под международные санкции. Вильнюс утверждает, что лишь выполняет условия четвертого пакета санкций ЕС.

Патриарх Кирилл сравнил российских военных со святыми подвижниками. „У слова подвиг тот же корень, что и слова движение. Подвиг там, где есть движение - только вперед, только вверх. Если человек стоит на месте, то продвижения нет; тем более, если он идет назад. А когда человек идет вперед, когда он становится подвижником, он обретает огромную духовную силу, и Бог идет ему навстречу. В определенном смысле вы все подвижники“, - цитирует патриарха его пресс-служба.

СМИ: двое пленных американцев находятся в Донецке. Двое американских граждан, попавших в российский плен в Украине, находятся в Донецке, сообщает во вторник агентство Интерфакс, ссылаясь на источник в силовых структурах самопровозглашенной ДНР. Ранее в интервью американским СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что не может гарантировать, что захваченным в российский плен американским военнослужащим, воевавшим добровольцами с украинской армией, не грозит смертная казнь.