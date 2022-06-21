Военный дневник
21.06.2022, 21:32

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (118-й день) | Почти треть инфраструктуры Украины разрушена. Российские войска захватили Подлесное и Мирную Долину

 
Установка PzH 2000
Установка PzH 2000
ФОТО: FOCKE STRANGMANN | EPA

Подводим итоги 118-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Во вторник усилились бои в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах Луганской области.

  • Российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.

  • Почти треть инфраструктуры Украины в результате российского вторжения разрушена, заявил министр инфраструктуры Украины.

  • Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести осенью 2022 года. Об этом РИА Новости заявил представитель „новых властей“ частично оккупированного региона Кирилл Стремоусов. Российские СМИ называют его „заместителем главы военно-гражданской администрации“ Херсонской области.

    „После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма“, — заявил представитель „новых властей“ Херсонской области.

  • Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Telegraph.

  • На войне в Украине погиб еще один гражданин США, сообщают американские СМИ.

    Согласно некрологу, опубликованному в издании Recorder, 52-летний Стивен Забельски умер 15 мая в ходе боя в селе Дорожнянка в Запорожье.

  • 22-летний гражданин Испании погиб в Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. Об этом сообщает издание Europa Press со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Испании.

  • Германия предоставит Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО Mars и еще целый ряд вооружений.

    Для обеспечения помощи Украине Германия увеличила бюджет на 2 млрд евро, говорится на сайте правительства Германии.

  • В Стамбуле пройдут переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН по проблеме вывоза зерна с Украины.

    Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в окружении президента Турции. Встреча должна состояться на следующей неделе.

  • В результате сегодняшнего обстрела Харькова погибли пять мирных жителей.

    По предварительным данным огонь вели из РСЗО „Ураган“ по Индустриальному району Харькова. Украинская сторона утверждает, что в зоне поражения не было ни одного военного объекта — только коммерческая недвижимость и жилые дома.

  • В Латвии задержали пророссийского активиста Владимира Линдермана.

    Причины задержания неизвестны. После начала войны Линдерман „в качестве правозащитника не боялся публично выступать в защиту тех местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию“, пишет „Sputnik Ближнее зарубежье“.

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции.

    „Главное содержание [конвенции] простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека — наивысшая ценность“, — написал Зеленский в инстаграме.

  • Сводка Генштаба ВСУ: российские войска захватили Подлесное и Мирную Долину.

    Российские войска захватили Подлесное и Мирную Долину - два небольших населенных пункта в Луганской области, к югу от Лисичанска - и закрепляется на занятых рубежах, сообщается в сводке Генштаба ВСУ на 18:00.

    Кроме того, армия РФ имеет частичный успех в районе города Горское Луганской области. В направлении села Белая Гора захватчики тоже добились частичного успеха в ходе наступления, но бои продолжаются. В населенном пункте Устиновка войска России закрепляются.

    Продолжаются бои за город Северодонецк. Вблизи него, а также Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горского россияне совершали обстрелы из артиллерии и танков.

  • ЕС: восстановление Украины может стоить триллион евро.

  • Россия пригрозила Литве последствиями в связи с запретом транзита через литовскую территорию в Калининград грузов, попавших под международные санкции. Вильнюс утверждает, что лишь выполняет условия четвертого пакета санкций ЕС.

  • Патриарх Кирилл сравнил российских военных со святыми подвижниками.

    „У слова подвиг тот же корень, что и слова движение. Подвиг там, где есть движение - только вперед, только вверх. Если человек стоит на месте, то продвижения нет; тем более, если он идет назад. А когда человек идет вперед, когда он становится подвижником, он обретает огромную духовную силу, и Бог идет ему навстречу. В определенном смысле вы все подвижники“, - цитирует патриарха его пресс-служба.

  • СМИ: двое пленных американцев находятся в Донецке.

    Двое американских граждан, попавших в российский плен в Украине, находятся в Донецке, сообщает во вторник агентство Интерфакс, ссылаясь на источник в силовых структурах самопровозглашенной ДНР.

    Ранее в интервью американским СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что не может гарантировать, что захваченным в российский плен американским военнослужащим, воевавшим добровольцами с украинской армией, не грозит смертная казнь.

  • В Северодонецке продолжаются бои. ВСУ удерживают большую территорию комбината „Азот“. В бункерах на территории комбината укрываются мирные жители

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