Учился в Казани, попался в Майами: мексиканский агент Москвы ожидает приговора в США

Он был арестован в феврале 2020 года аэропорту Майами, когда вместе со своей мексиканской женой собирался вылететь в Мехико. На тот момент Кабрера, специалист в области молекулярной кардиологии, работал старшим исследователем в Национальном кардиологическом центре Сингапура.

В момент ареста ему было предъявлено обвинение в слежке за автомобилем проживавшего в Майами осведомителя американского правительства.

Позже власти США в официальном заявлении сообщили, что „обвиняемый находился под руководством и контролем лица, которое, судя по всему, является российским государственным чиновником. Манера общения обвиняемого и этого лица соответствует тактике российских разведслужб, применяемой при выявлении, оценке, вербовке и управлении своими активами и источниками“.

Поначалу Кабрера отрицал свою вину, однако 15 февраля этого года решил пойти на сделку с правосудием.

По некоторым данным, прокуроры теперь запросят для него четырехлетний срок по одному эпизоду обвинения - действия в интересах иностранной державы на территории США. В противном случае ему вполне мог грозить и 10-летний срок.

Во вторник ему будет вынесен приговор, причем прокуроры хотят депортировать неудавшегося шпиона сразу после того, как он отсидит свой срок в федеральной тюрьме.

Успешный ученый - неудачливый шпион

Удивительная (хотя кого сегодня можно удивить российскими шпионами) история провальной разведывательной операции Кабреры началась в 2019 году, когда его российская жена с двумя дочерьми отправилась из Германии в Россию, чтобы решить какие-то бюрократические вопросы. Когда они попытались вернуться, их не выпустили из России.

Кабрера (по данным из открытых источников, человек с таким именем учился в Германии, а также в России - в Казанском (Приволжском) федеральном университете) отправился в Россию, чтобы попытаться разобраться в ситуации, и вот там на связь с ним вышел российский чиновник, с которым они раньше встречались по работе.