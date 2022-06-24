ФОТО | Клады в Эстонии: где находили зарытые сокровища и что именно было внутри?

Крайне редко в кладах викингов, которых много находили в Северной и Восточной Эстонии, встречаются монеты английского короля Эдуарда Мученика.

Обычно клады состоят из монет Этельреда Неразумного, при котором викинги захватил власть в Англии, Кнута Великого- короля викинга, скандинавского правителя, который являлся одновременно королём Англии, Норвегии и Дании и Эдуарда Исповедника, монетами которого эпоха викингов здесь, на территории современной Эстонии заканчивается.

Так вот, монеты времени правления Эдуарда Мученика (Edward the Martyr, 975—978 годы правления). встречаются исключительно редко и ценятся у нумизматов очень дорого. А причина вся в том, что они чеканились всего три года. И вот почему.

Король Эдуард был представителем Уэссекской династии, сыном Эдгара Миролюбивого и его первой жены, Этельфледы.

Коронован он был в Кингстоне в 975 году. 18 марта 978 года юный король был приглашен в замок Корф в Дорсете, где в то время жили принц Этельред, и его мать Эльфтрита, вторая жена покойного Эдгара.

Слуги Эльфтриты окружили Эдуарда в мнимом приветствии, неожиданно схватили его за руки, а один вонзил кинжал в грудь короля. Эдуард вывалился из седла, а лошадь понесла его к лесу возле замка. Во время падения нога короля зацепилась за стремя, и напуганные очевидцы могли наблюдать, как тело смертельно раненного правителя волочилось по земле позади коня. Когда наконец люди короля догнали и остановили лошадь, Эдуард был уже мертв.

Считается, что за это коварное убийство, его сводный брат Этельред был наказан полной потерей власти в Англии в пользу правителей-викингов. Эдуард был канонизирован в 1001 году и почитается как святой в Православной, Католической и Англиканской церквях.

А данная монета времён правления датского короля Свена Эстридсена (1047-1075) - с одного монетного аукциона. В кладах времён викингов найденных в Эстонии такие монеты тоже находили. В данной монете пробиты два небольших отверстия. Судя по всему, монету использовали в качестве медальона