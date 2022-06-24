Топ-3 кофейни Таллинна, в которых вы найдете изюминку

Пришло время снова выбраться в город на прогулку: полюбоваться средневековыми башнями и домами богатых горожан, а после… А после, конечно, выпить кофе с десертом - всё по старой схеме. Сегодня посетим с вами еще три столичных кафешки и узнаем, что там по чем.

Для начала предлагаю отправиться в парк Кадриорг и заглянуть в кафе с одноименным названием - Katharinenthal. Здесь вас ждет вкусный кофе и приличный ассортимент выпечки и десертов. У меня всегда глаза разбегаются, только выберу что-нибудь сладенькое, сразу взгляд падает на что-то солененькое. В этот раз я взяла попробовать греческий пирожок из слоеного теста с сыром фета. Очень даже! А еще тут есть беспроигрышный вариант - миндальный круассан. Цены не кусючие! Можно посидеть внутри, можно - на террасе с видом на парк, а можно захватить вкусняшки с собой и устроить пикник.

В Старом городе есть множество кафе, а Saiakang - одно из самых уютных. И все равно, что находится оно на проходной улочке. Уже многие годы я забегаю сюда выпить кофе и съесть что-нибудь вкусное. Здесь приятно поработать, пообщаться или просто посмотреть в окно и понаблюдать за прохожими, особенно в дождь. Выбор мало меняется со временем, зато можно быть уверенным, что тут вы найдете бутердродик, салатик или ромовое пирожное, приветливый персонал и сможете выдохнуть ненадолго.

Говоря о десертах, я просто не могу не пригласить вас в ресторан Mon Repos. Да, цены здесь выше среднего, но тут меня прямо удалось удивить и подачей, и вкусом. Mon Repos вообще славится тем, что предлагает своим гостям исторические рецепты, хоть и в современной интерпретации. Вы только посмотрите на эту шоколадную плитку и мороженое с кардамоном! Конечно, это не типичный шоколад, а невероятно вкусный десерт. Мои вкусовые рецепторы были в восторге и мне так и не удалось понять, что мне понравилось больше. Такие разные вкусы и текстуры - оторваться просто невозможно.