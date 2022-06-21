Лисички по расписанию: в Эстонии открыт грибной сезон?

Предсказать или предугадать время появления грибов задача неблагодарная, и, я бы сказал, невозможная. Если вы хотите рассмешить Грибного Бога и испытываете непреодолимое желание побывать в роли оракула, можно конечно попытаться, но это будет скорее гадание на ромашке. Убеждался в этом неоднократно. Грибы – существа непредсказуемые, это - факт! Пожалуй, только лисички более-менее выделяются относительной дисциплинированностью. Первых представителей этого семейства, конкретно Лисичку настоящую или обыкновенную (Cantharellus cibarius) в этом году я обнаружил 18 июня.

А вот сроки обнаружения мною лисичек по годам, начиная с 2011 года:

2011 – 23 июня

2012 - 23 июня

2013 - 10 июня

2014 - 8 июня

2015 - 18 июня

2016 - 30 июня

2017 - 24 июня

2018 - 23 июня

2019 - 15 июня

2020 - 23 июня

2021 - 20 июня

Как видите, чаще всего лисички можно найти в канун Янова дня. Так что любителям поиска цветка папоротника в Янову ночь можно предложить разнообразия ради новую забаву – поиски лисичек. Мог бы дополнить, что и ради угощения близких сковородочкой лисичек с молодой картошечкой и сметанкой (лучшего, на мой взгляд, их кулинарного сочетания и исполнения), но язык не поворачивается назвать первые проклюнувшиеся лисички собственно грибами. Из-за крошечного размера точнее было бы сказать, что это примордии (лат. primordium), а попросту зачатки плодового тела гриба. Кондиционными такие лисички обычно становятся не ранее чем через недельки две – три. Вообще лисичка - один из самых медленно растущих грибов. Зато хладо- и даже морозоустойчива. Находки этого гриба в ноябре, декабре и январе далеко не редкость.

Других „сковородочных“ грибов пока не обнаружил, даже в зачаточном состоянии. Но появление первых лисичек обнадёживает и является своеобразным маркером, что не за горами и ранние летние грибы-колосовики, названные так потому, что дают слой, когда колосится рожь. Вы будете смеяться, но рожь на полях в окрестностях своего сбора грибов пока не обнаружил, всё больше рапс да ромашки с одуванчиками. Такие дела. Но, как бы там ни было, грибникам не надо отчаиваться, летне-осенний грибной сезон начнётся неизбежно. Всем удачной тихой охоты!