Лисички по расписанию: в Эстонии открыт грибной сезон?(8)
Природовед и блогер Анатолий Тарасов решил проверить, начался ли грибной сезон. Результатами своей вылазки автор делится в тексте.
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Предсказать или предугадать время появления грибов задача неблагодарная, и, я бы сказал, невозможная. Если вы хотите рассмешить Грибного Бога и испытываете непреодолимое желание побывать в роли оракула, можно конечно попытаться, но это будет скорее гадание на ромашке. Убеждался в этом неоднократно. Грибы – существа непредсказуемые, это - факт! Пожалуй, только лисички более-менее выделяются относительной дисциплинированностью. Первых представителей этого семейства, конкретно Лисичку настоящую или обыкновенную (Cantharellus cibarius) в этом году я обнаружил 18 июня.
А вот сроки обнаружения мною лисичек по годам, начиная с 2011 года:
2011 – 23 июня
2012 - 23 июня
2013 - 10 июня
2014 - 8 июня
2015 - 18 июня
2016 - 30 июня
2017 - 24 июня
2018 - 23 июня
2019 - 15 июня
2020 - 23 июня
2021 - 20 июня
Как видите, чаще всего лисички можно найти в канун Янова дня. Так что любителям поиска цветка папоротника в Янову ночь можно предложить разнообразия ради новую забаву – поиски лисичек. Мог бы дополнить, что и ради угощения близких сковородочкой лисичек с молодой картошечкой и сметанкой (лучшего, на мой взгляд, их кулинарного сочетания и исполнения), но язык не поворачивается назвать первые проклюнувшиеся лисички собственно грибами. Из-за крошечного размера точнее было бы сказать, что это примордии (лат. primordium), а попросту зачатки плодового тела гриба. Кондиционными такие лисички обычно становятся не ранее чем через недельки две – три. Вообще лисичка - один из самых медленно растущих грибов. Зато хладо- и даже морозоустойчива. Находки этого гриба в ноябре, декабре и январе далеко не редкость.
Других „сковородочных“ грибов пока не обнаружил, даже в зачаточном состоянии. Но появление первых лисичек обнадёживает и является своеобразным маркером, что не за горами и ранние летние грибы-колосовики, названные так потому, что дают слой, когда колосится рожь. Вы будете смеяться, но рожь на полях в окрестностях своего сбора грибов пока не обнаружил, всё больше рапс да ромашки с одуванчиками. Такие дела. Но, как бы там ни было, грибникам не надо отчаиваться, летне-осенний грибной сезон начнётся неизбежно. Всем удачной тихой охоты!