Правда ли, что пост Дмитрия Медведева про „ублюдков“ и „выродков“ на самом деле цитата из Катона?
Во многих блогах появилась версия, что нашумевший пост Дмитрия Медведева о ненависти к „ублюдкам“ и „выродкам“, желающим смерти России, — не что иное, как несколько изменённая фраза античного политика Катона про Карфаген. Мы решили разобраться, так ли это.
7 июня в официальном Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева была опубликована запись следующего содержания: „Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли“. Вскоре в соцсетях появилось упоминание первоисточника фразы — это якобы изменённая цитата Катона Старшего, предваряющая знаменитое „Карфаген должен быть разрушен“. Фраза отличается от текста Медведева совсем незначительно: „Меня часто спрашивают, почему мои речи в Сенате такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, Риму. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли“. Подобная версия быстро разошлась по сетям: такие публикации можно встретить в Facebook, Twitter, в блогах „Дзена“, „ВКонтакте“ и LiveJournal.
Сочинения Марка Порция Катона (234–149 годы до н.э.), римского политика, оратора и писателя, известного также как Катон Старший, дошли до нас лишь фрагментарно. Полностью сохранился только его трактат о сельском хозяйстве „Земледелие“ (De agri cultura). Другое крупное сочинение, „Начала“, посвящённое римской истории, осталось только в небольших отрывках и воспоминаниях современников. По словам другого римского историка, Корнелия Непота, Катон Старший довёл своё повествование до Первой Пунической войны (264–241 годы до н. э.).
Но известность и у современников, и у потомков Катон получил благодаря своим обличительным речам — против роскоши, против вакханалий и, главное, против Карфагена. В 152–151 годах до н. э. Катон стал выступать в Сенате с призывами к новой войне с этим государством на севере Африки. Самый подробный пересказ его выступлений приводит Плутарх в „Сравнительных жизнеописаниях“: „Он стал внушать Сенату, что прошлые поражения и беды, по-видимому, не столько убавили карфагенянам силы, сколько безрассудства, сделали их не беспомощнее, но опытнее в военном искусстве, что нападением на нумидийцев они начинают борьбу против римлян и, выжидая удобного случая, под видом исправного выполнения условий мирного договора готовятся к войне“. Ещё один фрагмент из сочинения Плутарха, посвящённый Катону Старшему, породил впоследствии крылатое выражение: „Он призывал к насилию и более открыто; высказывая своё суждение по какому бы то ни было вопросу, он всякий раз присовокуплял: „Кажется мне, что Карфаген не должен существовать“». Других подробностей Плутарх не приводит — нет ни единого следа той цитаты, которую якобы изменил Медведев.
Упоминание речей Катона против Карфагена есть и у других историков. Плиний Старший рассказал о его выступлении в Сенате в своей „Естественной истории“. В отличие от Плутарха, Плиний передаёт слова Катона косвенной речью: „Требовал перед Сенатом разрушения Карфагена“. В сочинении „О знаменитых людях“, которое приписывают автору IV века Аврелию Виктору, ещё более лаконичное упоминание: „Он настаивал на разрушении Карфагена“. Наконец, в монументальном труде Луция Флора „Эпитомы Тита Ливия“ содержится такой фрагмент: „Всякий раз, когда решали вопрос о войне и даже когда совещались о чём-либо другом, Катон с непримиримой ненавистью провозглашал: „Карфаген должен быть разрушен“». Подробностей речей Катона здесь тоже нет — ни пожеланий смерти врагам Рима, ни слов „ублюдки“ и „выродки“.
Ясность могли бы внести сами речи Катона. Но до нашего времени дошли всего несколько десятков небольших отрывков. В основном они написаны задолго до его выступлений в Сенате против Карфагена. Есть и отрывки без даты, но ни один из них не затрагивает тему войны с Карфагеном.
Таким образом, приведённая цитата Катона, на которую якобы опирался Дмитрий Медведев при написании своей реплики, полностью выдумана. Ничего похожего у Катона Старшего нет, во всяком случае в текстах, дошедших до нашего времени в оригинале или в пересказе. Самое раннее отождествление Медведева и Катона нам удалось найти в Telegram-канале „Франция Баска“, где объяснение слов зампреда Совета безопасности появилось 8 июня, на следующий день после его поста в Telegram. Автор канала сослался на читателя, приславшего ему цитату Катона в комментарии. Ещё через день автор продолжил настаивать на своём, называя Медведева „интеллектуалом“ и „профессором права“. И уже после этого сравнение Медведева и Катона разошлось по соцсетям.
Итог: Неправда.