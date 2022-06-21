Правда ли, что пост Дмитрия Медведева про „ублюдков“ и „выродков“ на самом деле цитата из Катона?

7 июня в официальном Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева была опубликована запись следующего содержания: „Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли“. Вскоре в соцсетях появилось упоминание первоисточника фразы — это якобы изменённая цитата Катона Старшего, предваряющая знаменитое „Карфаген должен быть разрушен“. Фраза отличается от текста Медведева совсем незначительно: „Меня часто спрашивают, почему мои речи в Сенате такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, Риму. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли“. Подобная версия быстро разошлась по сетям: такие публикации можно встретить в Facebook, Twitter, в блогах „Дзена“, „ВКонтакте“ и LiveJournal.

Сочинения Марка Порция Катона (234–149 годы до н.э.), римского политика, оратора и писателя, известного также как Катон Старший, дошли до нас лишь фрагментарно. Полностью сохранился только его трактат о сельском хозяйстве „Земледелие“ (De agri cultura). Другое крупное сочинение, „Начала“, посвящённое римской истории, осталось только в небольших отрывках и воспоминаниях современников. По словам другого римского историка, Корнелия Непота, Катон Старший довёл своё повествование до Первой Пунической войны (264–241 годы до н. э.).