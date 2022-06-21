БЛОГ УКРАИНКИ | Экскурс по самым красивым мызам Эстонии и бюджетное путешествие в Хельсинки
Киевлянка Инна Гордиенко продолжает рассказывать о том, как живут приехавшие в Эстонию украинцы, а также дает советы своим согражданам и просто делится своим опытом знакомства с культурой и интересными местами Эстонии.
Сейчас ни один день не проходит без того, чтобы кто-то из моих знакомых или близких людей не написал в ленте ФБ соболезнований и похоронок. Каждый день кто-то погибает из-за этой ужасной войны. Каждый день я молюсь, чтобы завтра не прочитать очередное RIP.
Все уже стали привыкать к таким новостям, но разве можно к этому привыкнуть? Разве можно привыкнуть к тому, что умирают твои соотечественники – молодые, умные, талантливые. Умирают только потому, что на нашу землю пришли те, кто отбирает их жизни за любовь и преданность своему народу, своей культуре, своей стране.
На прошлой неделе произошло еще одно такое трагическое событие – на фронте погиб сын моих университетских друзей – Роман Ратушный. Ему было всего 24 года. Он был лучшим из лучших, элита украинской молодежи. Такие как он рождаются не часто: глубокий, смелый, отважный, благородный, не по годам мудрый. Лидер во всем и везде. Ему прочили большое будущее – он мог бы стать спокойно президентом страны.
С первых дней войны Роман создал добровольческий батальон и стоял на защите Киева. Затем стал военнослужащим разведвзвода и воевал в Харьковской области. Погиб во время контрнаступательных действий под Изюмом… О смерти Ромы написали все ведущие блогеры и политики страны, с передовиц почти всех украинских изданий эта новость не сходила несколько дней. Престижнейшие издания мира Financial Times и Washington Post вышли на днях с его фото на обложке и с заголовком: „Война в Украине забирает лучших“.
Все эти дни, я задаю себе вопрос: за что? Почему мы должны терять самых лучших и самых достойных?Пока что на эти вопросы у меня, как и у всех нас, нет ответов. Но в память о таких, как Роман Ратушный мы будем продолжать бороться. Их выбор, их любовь к Украине дает нам шанс жить дальше, дает нам веру и желание всеми способами освободить нашу землю от оккупации.
Вчера Романа похоронили. В последний путь его провожал весь город Киев. Я мысленно была там, думала о том, сколько еще героев нам придется похоронить. И как с этим всем нам жить дальше.
Чтобы как-то отвлечься, я решила отправиться прогуляться в Ботанический сад Таллинна. Здесь я еще не была. Сад находится в районе телевышки, совсем недалеко от пляжа Пирита. Я полюбила этот район. Часто гуляю здесь вдоль моря и очищаю голову от тяжелых мыслей, пропитанных войной. Если вы еще не были здесь – обязательно побывайте.
Ботанический сад также отличное место, чтобы насладиться природой и чистым воздухом. Пока еще не отцвела сирень, ирисы и магнолии, уже распускаются пионы и следующая неделя в саду посвящена именно им. Правда, я бы посоветовала приехать где-то через неделю. Весна в Таллинне началась поздно в этом году и пионы только-только начинают распускаться.
Экскурсия по эстонским мызам
Чтобы застать всю красу цветущей Эстонии, рекомендую отправиться в путешествие по национальному парку Лахемаа, который является одним из наиболее важных лесных заповедников Европы.
Вы получите незабываемое удовольствие. Такие „настоящие“ природные ландшафты я мало встречала в своей жизни. Дикая природа в соединении с хуторским бытом эстонцев действительно впечатляет. В парке находятся три самые известные в Эстонии мызы – Палмсе, Сагади и Вихула. Их всех можно посетить за один день, но я рекомендую выбрать одну из них для ночевки – тогда у вас будет больше времени чтобы насладиться заповедником: погулять красивыми лесными тропами, посмотреть на сотни лебедей, пасущихся в заливах между древних валунов, заехать в деревню Алтья, полюбоваться пляжем Вызу и выпить кофе в порту Виртсу.
Теперь все по порядку. Итак, экскурсию лучше начать с Мызы Палмсе. Кстати, на входе у местной умелицы я приобрела вязаный платочек-шапочку и брошь-ромашку в украинской колористике. На самой мызе советую пройтись по музею-усадьбе и окунуться в атмосферу XVIII – XIX веков, погулять вдоль озера по французскому парку, заглянуть в оранжерею, посетить винокурню и при желании корчму, где подаются блюда эстонской кухни. Почти два с половиной столетия имение принадлежало семейству прибалтийских немцев, баронам фон дер Паленам. Затем за реставрацию мызы взялся Европейский фонд регионального развития. При имении есть отель, в котором можно остановиться на ночь, но мы поехали дальше.
Нашей следующей точкой стала мыза Сагади. В нее мы заехали на полчаса. Этого было достаточно, потому что мы больше времени решили уделить мызе Вихула. Мне она понравилась более всего. Здесь как -то особенно сочетается древность и современность. В своем нынешнем виде мыза существует с 1820 года, когда ее приобрел Александр фон Шуберт, памятник которому находится в центре комплекса. Здесь точно стоит остановиться на ночь, чтобы успеть провести время в спа, поужинать в ресторане Vihula Moisa, покататься на лодочках по озеру и прогуляться лесными тропами. Мы запланировали это на следующие выходные, а в этот раз прогулялись по яблоневому саду, посмотрели музей ретро-машин, выпили чай с липой в кафе над озером. Кстати, очень советую приобрести в лавке кофейни мед и варенье. Особенно вкусное - с тыквой!
Дальше наш путь лежал в деревню Алтью. Это рыбацкая деревня расположена прямо на мысе и со всех сторон омывается таллиннским заливом. Вдоль единственной улицы можно увидеть старые сараи для хранения сетей, небольшой отель, и корчму Алтья. Но самая главная достопримечательность деревни – природа. Наверное, мы выбрали лучшее время для поездки в это место: деревья цвели буйным цветом, запах сирени и черемухи разносился морским ветром, а изумрудная зелень леса и прибрежной травы просто сводила с ума.
Нашей следующей остановкой был залив с лебедями и порт Виртсу. В этих местах нужно просто остановить время и помедитировать. Смотреть на море, слушать шум прибоя, подставить лицо ветру и солнцу, вдыхать полной грудью и набираться силы природы. Это непередаваемый кайф и я не помню такого ощущения очень давно, возможно, последний раз в своих любимых Карпатах. Там тоже можно фактически есть воздух, безгранично долго смотреть на горы, напитываться запахом смерек (карпатские ели), и бесконечно любоваться закатами на полонинах (горные долины).
Нашей финальной точкой поездки стал пляж Вызу – к сожалению, погода не позволила нам приобщиться к купанию, но место изумительное и я надеюсь сюда попасть в жаркое время (хотя пока даже не верится, что в Эстонии оно бывает). В Вызу мы решили поужинать и не могу вам не посоветовать это заведение: Pop up grill Kuum Kahvel. Обязательно закажите здесь свинину на гриле - это нечто особенное! Подача и вкус приготовленного мяса – выше всех похвал.
Ну а по дороге назад остановитесь сфотографироваться в рапсовых полях. Голубое небо в сочетании с желтыми цветами и образовывает украинский флаг. Я часто делала такие фото в Украине по дороге в Одессу или Львов, когда в это летнее время ездила туда на кино-фестиваль и джаз-фест. Последний кстати, всегда проходил в конце июня и я не пропускала ни один за последние 7 лет. В этом году война отобрала у нас все, в том числе возможность наслаждаться культурными мероприятиями.
Если очень нужно сменить обстановку - отправляйтесь в Хельсинки
Ну и на этой неделе я осуществила еще один пункт своего плана путешествий - поездку в Хельсинки! Ждала теплой солнечной погоды, чтобы наслаждаться с парома морским летним бризом. Организовать путешествие в Финляндию совсем не сложно. Билеты можно купить онлайн – цена вопроса 19 евро от компании Eckero line туда и обратно, если плывете одним днем. Если только в одну сторону и хотите там заночевать – билет будет стоить немного дороже. Ну и компании-перевозчики Викинг и Tallink сами по себе более дорогостоящие.
Рейсов - порядка пяти в день, мы выбрали отправление в 12:00 и уже около 14:00 были в Хельсинки. Паром предлагает массу развлечений – бары, рестораны, шоппинг, выступающих артистов. На самой верхней палубе мы наслаждались пением под гитару и открытым морем. Сам по себе город Хельсинки, на мой взгляд, не представляют особого интереса, поэтому мы с родителями отправились на остров Суоменлинна. Кстати, если вы еще не знаете, в Финляндии насчитывается 789 островов площадью более 1 метра квадратного. Более мелких – больше сотни тысяч. Все они чрезвычайно красивые, часть из них совсем нетронутые человеком. Но поскольку у нас в распоряжении было полдня, мы отправились на самую популярную и доступную локацию.
На остров можно добраться с Рыночной площади городским корабликом, который курсирует как городской транспорт и идет на остров каждые 20 минут. Обратите внимание – до августа месяца проезд украинцам бесплатный.
На острове Суоменлинна находится знаменитая морская крепость (включена в число объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО), которая заслуживает отдельного внимания, множество музеев, ресторанов, ну и конечно, самое главное – это природные красоты. Чтобы обойти достаточно быстро весь остров нам понадобилось около 2,5 часов. Но поверьте, это того стоит! Весь остров утопал в сирени и мне казалось, что запах этих цветов пропитал все мое тело. Самые красивые виды открываются с обрывов в самой западной части острова. Здесь можно наблюдать за уплывающими в сторону Таллинна паромами, за круизными лайнерами и местными парусными яхтами и самим городом Хельсинки, который хорошо просматривается с острова. При этом, он популярен не только среди туристов: сюда приезжают местные финны на гриль, барбекю или пикник. Мы встретили множество таких компаний, весело проводящих время на зеленых лужайках. Для знакомства с тёмными туннелями и потайными ходами морской крепости можно присоединиться к одной из экскурсий с гидом. Но для этого понадобится больше времени. Поэтому мы изучали остров сами.
После долгой пешей прогулки присели выпить кофе в Café Piper , которое находится в Английском парке. С террасы кафе открывается великолепный вид на море. Уставшие, но мегасчастливые мы возвращались обратно в Таллинн. Обратный рейс выбрали специально в то время, когда будет садиться солнце, около 22:00. И это еще один незабываемый момент путешествия. С палубы не хотелось уходить до последних лучей. Мне кажется, я использовала всю память на телефоне, фотографируя этот изумительный закат…
Когда спускались с трапа парома было уже совсем темно, и сон просто накрывал нас. Пока шли к машине, папа произнес слова, которые мне врезались в память: „как хорошо, что мы вернулись домой“. Я на минуту застыла, хотела его поправить, а потом поняла, что он где-то был прав. Таллинн действительно стал нашим вторым домом и мы теперь спешим вернуться сюда из других мест. Конечно, мы верим, что скоро опять начнем путешествовать из Киева по другим странам, как это было до 24 февраля этого года. Но пока мы в Эстонии, и мы любим эту страну.