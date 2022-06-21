БЛОГ УКРАИНКИ | Экскурс по самым красивым мызам Эстонии и бюджетное путешествие в Хельсинки

Вчера Романа похоронили. В последний путь его провожал весь город Киев. Я мысленно была там, думала о том, сколько еще героев нам придется похоронить. И как с этим всем нам жить дальше.

Все эти дни, я задаю себе вопрос: за что? Почему мы должны терять самых лучших и самых достойных?Пока что на эти вопросы у меня, как и у всех нас, нет ответов. Но в память о таких, как Роман Ратушный мы будем продолжать бороться. Их выбор, их любовь к Украине дает нам шанс жить дальше, дает нам веру и желание всеми способами освободить нашу землю от оккупации.

С первых дней войны Роман создал добровольческий батальон и стоял на защите Киева. Затем стал военнослужащим разведвзвода и воевал в Харьковской области. Погиб во время контрнаступательных действий под Изюмом… О смерти Ромы написали все ведущие блогеры и политики страны, с передовиц почти всех украинских изданий эта новость не сходила несколько дней. Престижнейшие издания мира Financial Times и Washington Post вышли на днях с его фото на обложке и с заголовком: „Война в Украине забирает лучших“.

На прошлой неделе произошло еще одно такое трагическое событие – на фронте погиб сын моих университетских друзей – Роман Ратушный. Ему было всего 24 года. Он был лучшим из лучших, элита украинской молодежи. Такие как он рождаются не часто: глубокий, смелый, отважный, благородный, не по годам мудрый. Лидер во всем и везде. Ему прочили большое будущее – он мог бы стать спокойно президентом страны.

Все уже стали привыкать к таким новостям, но разве можно к этому привыкнуть? Разве можно привыкнуть к тому, что умирают твои соотечественники – молодые, умные, талантливые. Умирают только потому, что на нашу землю пришли те, кто отбирает их жизни за любовь и преданность своему народу, своей культуре, своей стране.

Сейчас ни один день не проходит без того, чтобы кто-то из моих знакомых или близких людей не написал в ленте ФБ соболезнований и похоронок. Каждый день кто-то погибает из-за этой ужасной войны. Каждый день я молюсь, чтобы завтра не прочитать очередное RIP.

Теперь все по порядку. Итак, экскурсию лучше начать с Мызы Палмсе. Кстати, на входе у местной умелицы я приобрела вязаный платочек-шапочку и брошь-ромашку в украинской колористике. На самой мызе советую пройтись по музею-усадьбе и окунуться в атмосферу XVIII – XIX веков, погулять вдоль озера по французскому парку, заглянуть в оранжерею, посетить винокурню и при желании корчму, где подаются блюда эстонской кухни. Почти два с половиной столетия имение принадлежало семейству прибалтийских немцев, баронам фон дер Паленам. Затем за реставрацию мызы взялся Европейский фонд регионального развития. При имении есть отель, в котором можно остановиться на ночь, но мы поехали дальше.

Вы получите незабываемое удовольствие. Такие „настоящие“ природные ландшафты я мало встречала в своей жизни. Дикая природа в соединении с хуторским бытом эстонцев действительно впечатляет. В парке находятся три самые известные в Эстонии мызы – Палмсе, Сагади и Вихула. Их всех можно посетить за один день, но я рекомендую выбрать одну из них для ночевки – тогда у вас будет больше времени чтобы насладиться заповедником: погулять красивыми лесными тропами, посмотреть на сотни лебедей, пасущихся в заливах между древних валунов, заехать в деревню Алтья, полюбоваться пляжем Вызу и выпить кофе в порту Виртсу.

Ботанический сад также отличное место, чтобы насладиться природой и чистым воздухом. Пока еще не отцвела сирень, ирисы и магнолии, уже распускаются пионы и следующая неделя в саду посвящена именно им. Правда, я бы посоветовала приехать где-то через неделю. Весна в Таллинне началась поздно в этом году и пионы только-только начинают распускаться.

Чтобы как-то отвлечься, я решила отправиться прогуляться в Ботанический сад Таллинна. Здесь я еще не была. Сад находится в районе телевышки, совсем недалеко от пляжа Пирита. Я полюбила этот район. Часто гуляю здесь вдоль моря и очищаю голову от тяжелых мыслей, пропитанных войной. Если вы еще не были здесь – обязательно побывайте.

Нашей финальной точкой поездки стал пляж Вызу – к сожалению, погода не позволила нам приобщиться к купанию, но место изумительное и я надеюсь сюда попасть в жаркое время (хотя пока даже не верится, что в Эстонии оно бывает). В Вызу мы решили поужинать и не могу вам не посоветовать это заведение: Pop up grill Kuum Kahvel. Обязательно закажите здесь свинину на гриле - это нечто особенное! Подача и вкус приготовленного мяса – выше всех похвал.

Нашей следующей остановкой был залив с лебедями и порт Виртсу. В этих местах нужно просто остановить время и помедитировать. Смотреть на море, слушать шум прибоя, подставить лицо ветру и солнцу, вдыхать полной грудью и набираться силы природы. Это непередаваемый кайф и я не помню такого ощущения очень давно, возможно, последний раз в своих любимых Карпатах. Там тоже можно фактически есть воздух, безгранично долго смотреть на горы, напитываться запахом смерек (карпатские ели), и бесконечно любоваться закатами на полонинах (горные долины).

Дальше наш путь лежал в деревню Алтью. Это рыбацкая деревня расположена прямо на мысе и со всех сторон омывается таллиннским заливом. Вдоль единственной улицы можно увидеть старые сараи для хранения сетей, небольшой отель, и корчму Алтья. Но самая главная достопримечательность деревни – природа. Наверное, мы выбрали лучшее время для поездки в это место: деревья цвели буйным цветом, запах сирени и черемухи разносился морским ветром, а изумрудная зелень леса и прибрежной травы просто сводила с ума.

Нашей следующей точкой стала мыза Сагади. В нее мы заехали на полчаса. Этого было достаточно, потому что мы больше времени решили уделить мызе Вихула. Мне она понравилась более всего. Здесь как -то особенно сочетается древность и современность. В своем нынешнем виде мыза существует с 1820 года, когда ее приобрел Александр фон Шуберт, памятник которому находится в центре комплекса. Здесь точно стоит остановиться на ночь, чтобы успеть провести время в спа, поужинать в ресторане Vihula Moisa, покататься на лодочках по озеру и прогуляться лесными тропами. Мы запланировали это на следующие выходные, а в этот раз прогулялись по яблоневому саду, посмотрели музей ретро-машин, выпили чай с липой в кафе над озером. Кстати, очень советую приобрести в лавке кофейни мед и варенье. Особенно вкусное - с тыквой!

Ну а по дороге назад остановитесь сфотографироваться в рапсовых полях. Голубое небо в сочетании с желтыми цветами и образовывает украинский флаг. Я часто делала такие фото в Украине по дороге в Одессу или Львов, когда в это летнее время ездила туда на кино-фестиваль и джаз-фест. Последний кстати, всегда проходил в конце июня и я не пропускала ни один за последние 7 лет. В этом году война отобрала у нас все, в том числе возможность наслаждаться культурными мероприятиями.

Если очень нужно сменить обстановку - отправляйтесь в Хельсинки

Ну и на этой неделе я осуществила еще один пункт своего плана путешествий - поездку в Хельсинки! Ждала теплой солнечной погоды, чтобы наслаждаться с парома морским летним бризом. Организовать путешествие в Финляндию совсем не сложно. Билеты можно купить онлайн – цена вопроса 19 евро от компании Eckero line туда и обратно, если плывете одним днем. Если только в одну сторону и хотите там заночевать – билет будет стоить немного дороже. Ну и компании-перевозчики Викинг и Tallink сами по себе более дорогостоящие.

Рейсов - порядка пяти в день, мы выбрали отправление в 12:00 и уже около 14:00 были в Хельсинки. Паром предлагает массу развлечений – бары, рестораны, шоппинг, выступающих артистов. На самой верхней палубе мы наслаждались пением под гитару и открытым морем. Сам по себе город Хельсинки, на мой взгляд, не представляют особого интереса, поэтому мы с родителями отправились на остров Суоменлинна. Кстати, если вы еще не знаете, в Финляндии насчитывается 789 островов площадью более 1 метра квадратного. Более мелких – больше сотни тысяч. Все они чрезвычайно красивые, часть из них совсем нетронутые человеком. Но поскольку у нас в распоряжении было полдня, мы отправились на самую популярную и доступную локацию.

На остров можно добраться с Рыночной площади городским корабликом, который курсирует как городской транспорт и идет на остров каждые 20 минут. Обратите внимание – до августа месяца проезд украинцам бесплатный.