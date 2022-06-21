КОЛОНКА RusDelfi | Ответ других стран России должен быть твердым(27)
Сейчас, когда путинская Россия и ее первые лица и пропагандисты угрожают Литве, ответ западных стран должен быть твердым и понятным российскому руководству.
На днях Литва приостановила железнодорожный гражданский транзит подсанкционных грузов в Калининград. Россию это в очередной раз привело в ярость, и Литва в лице министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса заявила, что это не блокада, а исполнение директивы ЕС.
То, что происходит сейчас, хорошо демонстрирует до какого состояния довел Россию путинский режим. Еще в начале 2000-х годов в Евросоюзе серьезно обсуждали безвизовый режим или его смягчение в Калининградской области. Имелись даже утопические планы насчет того, что Калининградская область могла бы получить особый статус в Европейском союзе. Но в 2022 году эти планы кажутся фантастическими.
Шаг Литвы даже на Западе был воспринят как эскалация ситуации со стороны Литвы. Это и понятно, потому что на Западе еще много тех, кто боится Путина и его угроз применить ядерное оружие, но есть и те, кто уже не принимает всерьез дикие пляски Лаврова, Захаровой и российских пропагандистов. Надо хорошо понимать, что Литва не начинала агрессию против России, это Россия вторглась в соседнюю страну и безжалостно уничтожает там инфраструктуру и зверски убивает гражданское население. Такое поведение не может оставаться безнаказанным.
Тем не менее, кажется странной реакция эстонского правительства; этот серьезный кризис не происходит на другом конце света, он происходит практически у нас под боком. Литва, как и Польша, нуждается в нашей поддержке. Видно, что создание работающего правительства не под силу нашим политикам, но печален и тот факт, что они не могут адекватно реагировать на глубокий кризис, который в феврале разразился в нашем регионе. Война в двадцать первом веке на экранах гаджетов и телевизоров может кому-то казаться фильмом или компьютерной игрой, но на самом деле это коллективный беспробудный плохой сон. В такой ситуации требование к руководству страны многократно возрастает. Эстония, как и другие страны, сейчас твердо должна выразить свою поддержку Литве и не позволить агрессору думать, что кто-то из нас останется в одиночестве. Мы уже видим плоды этого в Украине - весь мир выразил ей свою поддержку, и Путин, переоценив свои силы и недооценив противника, после того, как его марш-бросок на Киев и Харьков провалился, не смог придумать ничего иного, кроме как начать безжалостно разрушать украинское государство и убивать украинских людей.
Эстония, Латвия и Литва многого достигли, когда работали вместе ради общей цели. Это должно продолжаться, особенно сейчас, поскольку ситуация с безопасностью на наших границах не была столь угрожающей с 1939 года. С путинской шпаной невозможно вести дипломатические переговоры как в цивилизованном мире, поэтому ответ должен быть конкретный и быстрый, такие бандиты понимают только язык силы. И сила — единственный способ противостоять путинской России.