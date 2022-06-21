КОЛОНКА RusDelfi | Ответ других стран России должен быть твердым

Шаг Литвы даже на Западе был воспринят как эскалация ситуации со стороны Литвы. Это и понятно, потому что на Западе еще много тех, кто боится Путина и его угроз применить ядерное оружие, но есть и те, кто уже не принимает всерьез дикие пляски Лаврова, Захаровой и российских пропагандистов. Надо хорошо понимать, что Литва не начинала агрессию против России, это Россия вторглась в соседнюю страну и безжалостно уничтожает там инфраструктуру и зверски убивает гражданское население. Такое поведение не может оставаться безнаказанным.

Тем не менее, кажется странной реакция эстонского правительства; этот серьезный кризис не происходит на другом конце света, он происходит практически у нас под боком. Литва, как и Польша, нуждается в нашей поддержке. Видно, что создание работающего правительства не под силу нашим политикам, но печален и тот факт, что они не могут адекватно реагировать на глубокий кризис, который в феврале разразился в нашем регионе. Война в двадцать первом веке на экранах гаджетов и телевизоров может кому-то казаться фильмом или компьютерной игрой, но на самом деле это коллективный беспробудный плохой сон. В такой ситуации требование к руководству страны многократно возрастает. Эстония, как и другие страны, сейчас твердо должна выразить свою поддержку Литве и не позволить агрессору думать, что кто-то из нас останется в одиночестве. Мы уже видим плоды этого в Украине - весь мир выразил ей свою поддержку, и Путин, переоценив свои силы и недооценив противника, после того, как его марш-бросок на Киев и Харьков провалился, не смог придумать ничего иного, кроме как начать безжалостно разрушать украинское государство и убивать украинских людей.