ВИДЕО | В центре Тбилиси прошла массовая акция „Домой в Европу“

За полчаса до начала акции, назначенной на восемь вечера в понедельник, 20 июня, центральный проспект Руставели в Тбилиси был уже перекрыт. Площадь перед грузинским парламентом быстро заполнилась людьми. Студенты сразу тринадцати столичных вузов пришли сюда своей колонной. Акцию поддержали практически все оппозиционные партии, включая „Единое национальное движение“, имеющее крупнейшую парламентскую фракцию. Однако слово политикам на этот раз не дали, организатором митинга выступило молодежное движение Shame (“Позор“).

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, а Грузии в этом пока отказано - до выполнения страной списка условий из 12 пунктов, среди которых значатся деолигархизация, судебная реформа и решение проблемы политической поляризации. В этом виновата правящая партия „Грузинская мечта“ и ее основатель, олигарх Бидзина Иванишвили, - таков был лейтмотив всех плакатов, лозунгов и выступлений.

Грузинская молодежь предлагает свой путь в ЕС

Более 15 тысяч протестующих заняли весь полуторакилометровый проспект Руставели. С трибуны периодически раздавался лозунг „Домой в Европу“, - им заканчивали свои выступления все знаменитости, присоединившиеся к акции. Кроме того, в записи на больших экранах к собравшимся обратились депутаты Европарламента от Литвы, Польши и Чехии.

Уже когда стемнело и колонна, состоящая практически целиком из студентов, двинулась к площади Европы, движение Shame распространило через соцсети свой манифест. Лидеры молодежи предлагают создать Национальный совет народного движения, который объединит гражданские инициативы, НПО, политические партии, культурные и профессиональные союзы. Новое движение будет предъявлять требования правительству, а их невыполнение может привести к массовому неповиновению. Называется и конкретная дата - 24 июня.