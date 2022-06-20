Политический обозреватель: если Путин будет давить на Литву, он будет иметь дело с НАТО

Литва приостановила гражданский транзит, который существует в соглашениях Евросоюза и Москвы. Есть военный транзит — это поезда, которые в основном возят топливо — этот транзит идет с сопровождением, с заранее заявленной нотой. Этот транзит Литва не перекрывала, и речь здесь идет только о делах ЕС, и в Москве не могут этого не знать. Я думаю, что такими угрозами пытаются заставить Евросоюз говорить с Москвой, задача именно в этом. Я мало верю в российскую военную акцию, хотя в Москве очень хотят продемонстрировать слабость НАТО, но в нынешней ситуации, когда Россия воюет в Украине, любая акция провокационного характера, например, захват центра Нарвы людьми в спортивных костюмах на полчаса или закрытие воздушного пространства над Литвой средствами ПВО России, которые базируются в Беларуси — мероприятие очень рискованное. И в настоящих условиях может спровоцировать ответ, с которым Москва не справится. Но одновременно мы не знаем, какие планы у Путина, и если Москва что-то предпримет, она сделает это в ближайшие дни, перед саммитом НАТО в Мадриде. Потому что после саммита в Мадриде, куда приглашены Финляндия и Швеция, ситуация будет другой. Но, скорее всего, Москва это делает для того, чтобы втянуть Евросоюз в переговоры, потому что сейчас с ней никто не говорит. А сейчас есть тема, на которую можно говорить. Любое давление на Литву — это форма давления на Евросоюз в надежде, что получится что-нибудь обсудить. Но поручиться, что со стороны России не будет вообще никаких провокаций, я не могу.