ФОТО | Эти невероятные цветы растут в Эстонии!

Один из самых ярких праздников в году у нас это, конечно, Яанов день. Обычно все активно готовятся к этому дню, а, скорее, к вечеру и ночи: кто-то заготавливает дрова к костру и угли для мангала или закупает мясо для шашлыков и колбаски к грилю, кто-то обновляет репертуар своих песен и танцев, а кто-то отправляется в лес, чтобы заранее найти место, где в праздничную ночь можно будет найти цветок папоротника.

В канун этих празднеств в прошедшее воскресенье в лесу Харку состоялась ставшая уже традиционной ежегодная экскурсия – День лесного цветка – которая, в том числе, возможно, поможет участникам в поисках цветка папоротника.

У природы свои часы, часто не совпадающие с нашим календарём, и, бывает, что цветение растений происходит то раньше обычного, то позже. Так уже случалось не раз, и если однажды кто-то захочет насладиться картиной и запахами цветущих ландышей, заглянув, например, в календарь природы предыдущих лет, то может упустить этот вернисаж. Ландыши каждый год, в зависимости от погоды, зацветают неделей раньше или позже, а в жаркую погоду могут отцвести всего за несколько дней и поэтому застать их во всей красе не всегда получится и останется только перенести это событие на следующий год.

Но в этом году участникам похода повезло: погода выдалась по-настоящему летняя, и самые главные цветы конца весны-начала лета – ландыши – цвели именно сегодня. Случилась бы экскурсия неделей раньше или неделей позже, и цветущих ландышей мы, скорей всего, не увидели бы.

К празднику и папоротники уже распахнули свои крылья в лесу. Но какое отношение они могут иметь к нашему Дню лесного цветка – ведь ботаники утверждают, что папоротники никогда не цветут?