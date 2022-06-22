ФОТО | Эти невероятные цветы растут в Эстонии!
Природовед и блогер Олег Цымбаревич предлагает вашему вниманию подборку из прекрасных эстонских цветов, которые вы сможете найти, отправившись в лес на Яанов день. Среди них, к сожалению, нет цветка папоротника, но кто знает, может быть его вам тоже удастся отыскать!
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Один из самых ярких праздников в году у нас это, конечно, Яанов день. Обычно все активно готовятся к этому дню, а, скорее, к вечеру и ночи: кто-то заготавливает дрова к костру и угли для мангала или закупает мясо для шашлыков и колбаски к грилю, кто-то обновляет репертуар своих песен и танцев, а кто-то отправляется в лес, чтобы заранее найти место, где в праздничную ночь можно будет найти цветок папоротника.
В канун этих празднеств в прошедшее воскресенье в лесу Харку состоялась ставшая уже традиционной ежегодная экскурсия – День лесного цветка – которая, в том числе, возможно, поможет участникам в поисках цветка папоротника.
У природы свои часы, часто не совпадающие с нашим календарём, и, бывает, что цветение растений происходит то раньше обычного, то позже. Так уже случалось не раз, и если однажды кто-то захочет насладиться картиной и запахами цветущих ландышей, заглянув, например, в календарь природы предыдущих лет, то может упустить этот вернисаж. Ландыши каждый год, в зависимости от погоды, зацветают неделей раньше или позже, а в жаркую погоду могут отцвести всего за несколько дней и поэтому застать их во всей красе не всегда получится и останется только перенести это событие на следующий год.
Но в этом году участникам похода повезло: погода выдалась по-настоящему летняя, и самые главные цветы конца весны-начала лета – ландыши – цвели именно сегодня. Случилась бы экскурсия неделей раньше или неделей позже, и цветущих ландышей мы, скорей всего, не увидели бы.
К празднику и папоротники уже распахнули свои крылья в лесу. Но какое отношение они могут иметь к нашему Дню лесного цветка – ведь ботаники утверждают, что папоротники никогда не цветут?
Однако, в отличие от ботаников, народные легенды и сказания говорят о том, что именно в ночь накануне Ивана Купала на папоротнике, якобы, расцветает необыкновенный цветок, обладающий особой волшебной силой. Вот только увидеть его, а уж тем более и сорвать, сможет не каждый, так как нечистая сила всячески препятствует этому. Но если очень захотеть, то можно обмануть даже нечистую силу.
Никто не знает точно, как может выглядеть волшебный цветок папоротника, но всё же можно пофантазировать – лес предоставляет массу вариантов на эту тему. Пришедшие на лесную экскурсию любители природы не дадут соврать – цветы, встречающиеся на лесной тропе, такие разнообразные и необычные, что представить себе цветение папоротника уже не так и сложно.
Казалось бы, миниатюрная лесная фиалка – такой обыкновенный цветок, но если приглядеться, то и она вполне может быть прообразом цветка папоротника.
И чина весенняя, последние цветки которой ещё встречаются в тенистом лесу, тоже завораживает своими яркими красками.
На каждом шагу теперь встречается дрёма двудомная – красивый цветок из семейства гвоздичных, названный так потому, что особенно ароматным становится в вечерние часы.
В смешанном лесу, в ельнике или в сосновом бору встречаются разные цветы, а на болоте так и тем более.
На болоте сегодня цветёт багульник, дурманящий аромат цветов которого, наверное, и порождал в старину народные легенды о болотных призраках и огнях, заводящих путников в топкую трясину.
В эти дни здесь цветёт подбел или андромеда – красивое растение, украшение мшистого болотного ковра.
Отправляясь в лес, надо всегда быть готовым к тому, что тропа будет пролегать по пересечённой местности – и любители лесных цветов были к этому готовы.
Оказывается, не каждый любитель клюквы в сахаре знает, как цветёт клюква. А она цветёт, да ещё как!
А может быть, цветок папоротника выглядит похожим на одноцветку – необычный болотный цветок, наклонившийся над мхами словно зонтик? На одном месте одноцветка цветёт не каждый год, но нам повезло повстречать этот цветок прямо возле лесной тропы.
Мимо ещё одного болотного цветка невозможно пройти, чтобы не запечатлеть его на свои смартфоны: белокрыльник болотный, известный ещё как калла, активно цветёт здесь сегодня.
Для того, чтобы увидеть, как цветёт белокрыльник болотный, надо вовремя оказаться на болоте. И мы оказались здесь как раз вовремя!
Такое необычное растение, как плотоядная росянка, вряд ли можно отнести к цветам, но и обойти его вниманием в этот день невозможно. Обычно росянки растут на верховых торфяных болотах, но они повстречались нам и сегодня в Харкуском лесу, где тоже хватает болот.
Как фантастически выглядит росянка! А не похожий ли на него цветок раскроется на папоротнике в ночь на Ивана Купала? Об этом узнают только те, кто отправится на поиски волшебного цветка в праздничную ночь. Желаем им успеха!
Несколькими насекомыми росянка уже успела позавтракать.
Закончился День лесного цветка, но лето только начинается, и ещё много разных и новых цветов повстречается тем, кто ищет с ними встречи. Желаем удачи и открытий новых цветов всем любителям природы и хороших всем праздников!