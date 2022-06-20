ВИДЕО | Легенда бокса поддержал народ Украины

Ранее бывший чемпион мира довольно противоречиво высказался о полномасштабном вторжение РФ в Украину. Американец сравнил нападение Путина на Украину с охотой ястреба на малиновку.

Несмотря на это высказывание, Майк Тайсон заверил, что солидарен с украинским народом. Знаменитый боксер записал видеообращение, в котором поддержал Украину.

„Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с тобой“, - сказал „Железный Майк“ на видео, которое распространила Федерация бокса Украины в своем Instagram.



