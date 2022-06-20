ВИДЕО С ДРОНА | Уникальные кадры! Молодой медведь гуляет по лесу и лакомится ветками дерева

Мы все любим медведей за то, что они такие красивые, где-то смешные (особенное медвежата), и как будто бы - неуклюжие. С другой стороны, мы боимся медведей, потому что это грозное дикое животное, которое может напасть на человека.

Медведь ведет скрытый образ жизни, поэтому любая встреча с ним в дикой природе – это уже само по себе уникальное событие. К счастью, такие встречи происходят очень редко.

В конце апреля этого года я отправился с подругой на съемки лосей в лес, не подозревая, какой нас там ждет сюрприз. Я как раз проводил разведку дроном в поисках животных, как подруга кричит: „Смотри, там медведь в лесу!“. Я сразу же развернул дрон в сторону медведя. Так мы и гуляли по лесу: он внизу, а я наверху, смотрю на него глазами дрона.

Кульминационным стал момент, когда медведь встал в полный рост на задние лапы, чтобы дотянуться до самой сочной ветки на дереве. К счастью, медведь не обращал на дрон почти никакого внимания, поэтому и вел себя абсолютно естественное, как и полагается дикому медведю. Полюбуйтесь бурым медведем и его приключениями на просторах леса с высоты птичьего полета. Такие кадры – да еще и с такого ракурса – удается заснять отнюдь не каждый день.