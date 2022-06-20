15 июня 2022 года парламент Швейцарии в процессе голосования с перевесом почти в 40 голосов отклонил предложение депутата Стефании Прециозо Бату о предоставлении автоматического гражданства тем, кто родился в Швейцарии, сообщает Le News со ссылкой на 20 Minutes.

Бату предлагала ввести jus soli - „право земли“: ребенок, родившийся в Швейцарии от родителей-иностранцев и получивший образование в Швейцарии, автоматически получал бы швейцарское гражданство в возрасте 18 лет.

Противники этой идеи утверждают, что даже если человек родился и воспитывался в Швейцарии, это не означает его интеграции в жизнь страны. Кроме того, автоматизация процесса на федеральном уровне противоречила бы независимости кантонов в вопросах натурализации.

Получение швейцарского гражданства - медленный и трудоемкий процесс. Для этого необходимо прожить в Швейцарии не менее десяти лет по соответствующему разрешению и выполнить длинный список других требований. Заявление на получение швейцарского гражданства должно быть одобрено администрацией конфедерации, кантонами и муниципалитетом по месту жительства заявителя. В итоге многие из тех, кто называет Швейцарию своим домом, так и не становятся швейцарцами даже спустя несколько поколений.

Слухи о тайной связи между Алиной Кабаевой и Владимиром Путиным, как пишет SonntagsZeitung, неоднократно всплывали в последние годы. Однако после нападения России на Украину спекуляции становятся все более интенсивными. Серьезные и не очень серьезные средства массовой информации сообщали, что у Кабаевой от Путина должно быть как минимум четверо детей, включая близнецов. Ходили даже слухи о том, что у бывшей известной спортсменки и ее детей есть швейцарские паспорта и что вся семья скрывается в тайном шале в швейцарских Альпах.

По информации SonntagsZeitung, не было найдено никаких доказательств в поддержку теории о швейцарских паспортах и доме в Швейцарии. Однако заслуживающий доверия и хорошо информированный источник подтверждает, что швейцарская гинеколог с русскими корнями помогала Кабаевой во время родов двух мальчиков. Первый сын гимнастки родился в 2015 году в клинике Святой Анны вблизи озера Лугано, второй - в 2019 году в Москве. Отцом обоих детей называют Владимира Путина.