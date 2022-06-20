ВИДЕО | Польские болельщики приехали поблагодарить Константина Васильева

По сравнению с обычными играми в чемпионате Эстонии по футболу, поединок этого года между „Флорой“ и „Нымме Калью“ был немного особенным. Около 50 польских болельщиков футбольного клуба „Ягеллония“ приехали на стадион „А. Ле Кок Арена“. В сезонах с 2015 по 2017 год в „Ягеллония“ играл нынешний капитан „Флоры“ Константин Васильев. В этот период Васильев входил в число лучших игроков польской премьер-лиги, сыграв 73 игры и забив 20 голов за два сезона. Теперь польские болельщики приехали поблагодарить Васильева.

„Конечно это вызывает приятные чувства. Наверное, я сделал что-то хорошее за то время, что играл в клубе, что люди помнят меня таким. Конечно очень приятно, что автобус, полный болельщиков из другой страны, приехал на игру эстонского чемпионата. Очень приятный жест с их стороны“, — сказал 37-летний Васильев.

Одержав победу „Флора“ набрала 44 очка в 16 играх и вернулась на первое место в турнирной таблице. „Левадия“, у которой такое же количество очков, провела на одну игру больше.