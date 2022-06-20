СОВЕТ ПСИХОЛОГА | Говорить ли с детьми о войне?

Тема войны болезненна для всех. Новости, разговоры и мысли и войне вызывают тревогу, поскольку война связана со страданиями и смертью, а людям от природы дан инстинкт самосохранения и страх смерти. Тревогу и боль, говоря и думая о войне, испытывают даже взрослые, у которых есть жизненный опыт, успела развиться какая-никакая психологическая устойчивость и – в идеале – навыки эмоциональной саморегуляции. Как же эта тема может повлиять на детей, которые еще не понимают причинно-следственных связей и не умеют справляться со своими сложными чувствами? Понятно, что в попытке защитить психику своих детей некоторые родители пытаются не обсуждать с ними тему войны. Но защищает ли это детей на самом деле?