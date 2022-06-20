Мнение
20.06.2022, 13:30

СОВЕТ ПСИХОЛОГА | Говорить ли с детьми о войне?

 
Юлия Лаанеметс
психолог, семейный терапевт
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ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Почти четыре месяца длится война в Украине. Многие люди по этому поводу испытывают постоянную тревогу, каждый час листают ленту новостей в социальных сетях, слушают радио и смотрят тематические группы. Тревоги и страхи передаются детям, потому что они видят страшные картинки, мелькающие на экранах смартфонов и телевизоров, они становятся свидетелями разговоров взрослых. Как говорить с детьми о войне, как рассказать им о трагических событиях? Как защитить психику ребенка? Об этом для RusDelfi написала психолог и семейный психотерапевт Юлия Лаанеметс.

Тема войны болезненна для всех. Новости, разговоры и мысли и войне вызывают тревогу, поскольку война связана со страданиями и смертью, а людям от природы дан инстинкт самосохранения и страх смерти. Тревогу и боль, говоря и думая о войне, испытывают даже взрослые, у которых есть жизненный опыт, успела развиться какая-никакая психологическая устойчивость и – в идеале – навыки эмоциональной саморегуляции. Как же эта тема может повлиять на детей, которые еще не понимают причинно-следственных связей и не умеют справляться со своими сложными чувствами? Понятно, что в попытке защитить психику своих детей некоторые родители пытаются не обсуждать с ними тему войны. Но защищает ли это детей на самом деле?

Давайте попробуем разобраться, что происходит с человеком, когда он боится. Страх – это нормальная реакция организма в условиях реальной или потенциальной угрозы. Определенные участки мозга активируются, посылая телу сигналы о необходимости что-то предпринять для собственной защиты. Для этого у нас в арсенале есть классический набор: бей, беги, замри. Если угроза реальная, то применение этих защитных механизмов может спасти нам жизнь. Но если угроза гипотетическая, то прибегание к подобным защитам может привести к не самым хорошим последствиям. И тогда люди научаются бояться своего страха, пытаясь его подавить, обесценить или перехитрить. Это вызывает тревогу и забирает много жизненной энергии.

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