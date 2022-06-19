Украина и Молдова, дезинформация и маркетплейсы, ковид и обезьянья оспа. Евродайджест: главные события недели

Что это значит? Рекомендация от Еврокомиссии — важный шаг на пути европейской интеграции Украины и Молдовы, однако впереди у этих стран долгий путь. Во-первых, формального статуса кандидата у них еще нет — он появится, если позицию ЕК единогласно поддержат все члены ЕС. Ожидается, что голосование может пройти уже на следующей неделе на саммите в Брюсселе. СМИ неоднократно сообщали, что сразу несколько европейских государств сомневаются в поддержке такого решения. Во-вторых, между получением статуса кандидата и вступлением в ЕС — многочисленные реформы, проведение которых может оказаться весьма болезненным как для Украины, так и для Молдовы. Что куда важнее, на это, вероятно, потребуются многие годы, что видно на примере стран, ставших кандидатами ранее: Сербия и Албания получили этот статус в 2009 году, Черногория — в 2008-м, Северная Македония — в 2005-м, а Турция — в далеком 1999-м. Ни одна из этих стран пока что так и не стала членом ЕС.

Что случилось? В пятницу Еврокомиссия опубликовала положительные заключения касательно заявок Украины и Молдовы и порекомендовала предоставить этим странам статус кандидатов на вступление в ЕС. В документах сказано, что Украина „значительно продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств“ и „заслуживающую внимания устойчивость благодаря макроэкономической и финансовой стабильности“ несмотря на начавшееся в феврале российское вторжение. Еврокомиссия при этом рекомендовала провести в стране ряд реформ, которые должны коснуться судебной власти, борьбы с коррупцией и снижения влияния олигархов. Схожие выводы содержатся и в заключении на заявку Молдовы. Грузии, также пожелавшей присоединиться к ЕС, требуется, по мнению Еврокомиссии, провести более серьезные реформы — ей статус кандидата пока что не предоставили, но признали за страной „европейскую перспективу“.

Что случилось? Представители Европарламента и Совета ЕС по итогам переговоров продлили действие схемы цифрового сертификата ЕС о COVID (EUDCC). „Законодатели ЕС хотят гарантировать право граждан на свободное передвижение в случае появления нового варианта, вызывающего озабоченность“, — подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента. Участники переговоров также договорились, что государства-члены ЕС должны воздержаться от введения дополнительных ограничений для держателей сертификатов. Исключением станут ситуации, когда такие меры необходимы для охраны здоровья и пропорциональны ситуации в той или иной стране.

Что это значит? Соглашение, достигнутое на переговорах, пока что носит предварительный характер — теперь его должны официально одобрить до 30 июня, когда истечет действие нынешней редакции правил. Планируется, что это сделают уже на следующей неделе. Еврокомиссию также попросят вновь оценить необходимость ковид-сертификатов спустя шесть месяцев, в конце года. Решение должны будут принять с учетом рекомендаций Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Комитета по охране здоровья. Если эпидемиологическая ситуация позволит, действие сертификатов отменят.

В ЕС начнет действовать кодекс по борьбе с дезинформацией

Что случилось? В четверг Еврокомиссия опубликовала обновленные правила о борьбе с дезинформацией в интернете. Теперь работающие на европейском рынке соцсети и другие онлайн-платформы с аудиторией более 45 млн пользователей должны контролировать распространение ложных сведений. Так, присоединившиеся к инициативе компании обязаны отказаться от недостоверной рекламы и ограничить монетизацию фейкового контента, принять меры для увеличения прозрачности и активизировать усилия для повышения медиаграмотности своих пользователей. Платформам рекомендовали привлечь к своей работе независимых фактчекеров, работающих на всех языках ЕС, а Еврокомиссия теперь может запрашивать у соцсетей отчеты по выполнению новых правил.