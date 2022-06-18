Падение биткоина: что ждет криптовалюту?

Падению рынка криптовалют способствовал тот факт, что Celsius, одна из ведущих компаний, дававших ссуды в криптовалюте, заморозила активы вкладчиков и запретила перевод криптовалют между счетами.

Дополнительным ударом стало объявление ряда компаний, занимающихся криптовалютами, таких как Coinbase Global Inc, Gemini и Blockfi, об увольнении тысяч сотрудников в связи с тем, что инвесторы активно избавляются от рискованных активов.

И самое печальное для инвесторов заключается в том, что ситуация не обещает выправиться в ближайшее время.

Почему сегодня, и почему именно сейчас?

Эксперты всегда умеют объяснить ситуацию по свершившемуся факту.

По их словам, дело не только в криптовалюте, но и в мировой ситуации в целом. Мы наблюдаем глобальный экономический спад, вызванный долгими месяцами пандемии, а теперь еще и войной в Украине. Растет инфляция, растут учетные ставки, падает уровень жизни.

Как результат крупные инвесторы уже не так свободно распоряжаются своими средствами, а многим простым инвесторам и вовсе нечего вкладывать. А даже если и было бы что, кто же захочет рисковать с такими непредсказуемыми активами как криптовалюта, которая никак не защищена и не регулируется финансовыми органами.

Две менее известные криповалюты - TerraUSD и Terra Luna - рухнувшие в мае, тоже не прибавили уверенности рынку криптовалют, и инвесторы начали избавляться от своих криптовалютных активов. В соответствии с эффектом домино, чем быстрее распродавалась криптовалюта, тем больше она теряла в цене. Это в полной мере коснулось и биткоина, который, в отличие от традиционных активов вроде недвижимости или налаженного бизнеса, не подкреплен никакими материальными ценностями.

Ну а в последние сутки события и вовсе стали развиваться стремительно: