ВИДЕО | В России спортсмены-параолимпийцы не смогли подняться в гостиницу по пандусу. Им пришлось карабкаться по ступенькам

В СМИ и соцсетях появилось видео того, как два человека на инвалидных колясках пытаются подняться по ступенькам.

Тренер паралимпийцев Ирина Громова рассказала, что спортсмены столкнулись с трудностями при перемещении по городу.

„Здесь не предусмотрено буквально все: бордюры, дороги... Город весь просто не приспособлен: кафе, аптеки. Здесь надо полностью решать проблему.

Мы идем на стадион – и дороги, и переходы везде с бордюрчиками. В аптеках написано „Нажмите на кнопку“. Серьезно? На кнопку нажать можно, только для этого нужно подняться на ступеньки.

У нас программа в стране „Доступная среда“, куда выделяются деньги. Администрация города и района должна проверять это“, – сказала Громова.

По словам тренера, в гостинице „Россия“, куда заселились спортсмены, установлен пандус, но подняться по нему практически невозможно.

Администрация гостиницы решила проблему, приставив ко входу двух мужчин.

„С сегодняшнего дня стоят два мужчины, которые типа помогают. Но они не обучены, и это реально опасно. Если человек не умеет обращаться с коляской – и сам травмируется, и, не дай бог, уронит колясочника“, – сказала Громова.

Мэр города сообщил российскому изданию „Подъем“, что жалоб от спортсменов не поступало, но пообещал проверить информацию. Свою проверку начала также прокуратура.