Греф: для восстановления российской экономики до уровня 2021 года потребуется около 10 лет
Вернуть ВВП России к уровню 2021 года получится через 10 лет. Раньше восстановить экономику страны, пострадавшую от санкций, вряд ли удастся. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет Sobaka.ru.
По оценкам Грефа, из-за санкционных ограничений на экспорт товаров сейчас до 15% ВВП под угрозой. Как результат, инерционное возвращение на уровень ВВП 2021 года может занять 10 лет.
Согласно прогнозу Сбербанка, падение ВВП России в 2022 году ожидается в районе 7%, в 2023 году — 10,3%. После этих двух лет замедление экономики может начать сокращаться. Однако к нулевому уровню она сможет вернуться не раньше 2030 года, тогда как рост мировой экономики к этому времени будет доходить до 35%.
Однако даже к нулевому уровню она сможет вернуться не ранее 2030 года. При этом рост мировой экономики к 2030 году может достигать 35%.