ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (114-й день) | Украина все ближе к получению статусу кандидата в ЕС. Для россиян ввели визы
Подводим итоги 114-го дня военного вторжения России в Украину.
Глава штаба обороны Великобритании: Россия уже „стратегически проиграла“ войну с Украиной.
Россия уже „стратегически проиграла“ войну с Украиной, понеся большие потери и усилив НАТО, к которому хотят присоедниться Финляндия и Швеция, заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.
„Это ужасная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину“, - считает высокопоставленный офицер.
Появились спутниковые снимки российских судов, которые увозят украденное в Украине зерно в Сирию.
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС.
„Мы рекомендуем присвоить Украине статус кандидата, при том понимании, что в стране будет проведен ряд важных реформ. Украина четко продемонстрировала приверженность европейским ценностям и стандартам“, — написала в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Украина вводит визовый режим для граждан России „в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности“ Украины, как заявил президент Владимир Зеленский. Ожидается, что решение вступит в силу с 1 июля.
Украинская телеведущая и спортивная журналистка Юлия Палько, проживающая в Ирпени и работающая в футбольном клубе „Шахтер“, опубликовала в инстаграме ролик о том, как город выглядел до и после российской оккупации.
Украинский генштаб: продвижения россиян в Северодонецке и под Славянском нет.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена направлять свои войска в Украину. Об этом, как передает официальное агентство БЕЛТА, он сказал на встрече с рабочими завода „Белшина“ в Бобруйске.
„Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами“, - цитирует его БЕЛТА.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего внезапного визита в Киев предложил Украине организовать большую программу быстрого обучения украинских солдат на британской территории.
„По этой программе, возглавлять которую будет Соединенное Королевство, военные Вооруженных сил Украины могли бы учиться с использованием боевого опыта британской армии, что позволит им ускорить развертывание частей, пополнять силы и увеличить способность к сопротивлению и защите своей страны от российского вторжения. Если Украина примет предложение, приглашение присоединиться к программе получат и иностранные партнеры“, - говорится в пресс-релизе.
Министр обороны Украины: мы намерены освободить всю территорию страны, включая Крым.
„Мы собираемся освободить всю нашу территорию [..] Крым - это украинская земля. Для меня это абсолютно очевидно. Крым - это стратегическая цель для Украины, потому что Крым - это украинская территория“, - сказал Резников.
Европейская комиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Этот вопрос европейские чиновники обсудили после визита в Киев президентов Франции, Германии и Италии, которые в четверг выступили за то, чтобы Киев получил кандидатский статус немедленно.
Газета New York Times опубликовала фото открытой братской могилы в окрестностях прифронтового Лисичанска, где уже третий месяц хоронят тела гражданских украинцев.
По словам украинских военных, там лежат около 300 тел мирных жителей, погибших в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы. У них не нашлось родственников, которые могли бы предать их земле.
Военно-морские силы Украины сообщили о нанесении удара по буксиру Черноморского флота России „Василий Бех“, который транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, оружие и моряков. По данным украинской стороны, в результате удара, нанесенногопротивокорабельной ракетой „Гарпун“, ранены 70% личного состава, остальные числятся пропавшими без вести. Российское минобороны пока молчит.
Путин заявил, что Евросоюз — это не военная организация, поэтому Россия не против вступления Украины в ЕС.
Издание „Важные истории“ идентифицировало восьмерых российских военных, из дислоцированных в Пскове десантно-штурмовых полков, которые находились в Буче во время оккупации.
Разработчики мобильных игр Plarium и Game Insight уходят из России.