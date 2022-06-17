ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (114-й день) | Украина все ближе к получению статусу кандидата в ЕС. Для россиян ввели визы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена направлять свои войска в Украину. Об этом, как передает официальное агентство БЕЛТА, он сказал на встрече с рабочими завода „Белшина“ в Бобруйске.

„Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами“, - цитирует его БЕЛТА.