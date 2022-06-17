Военный дневник
17.06.2022, 22:19

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (114-й день) | Украина все ближе к получению статусу кандидата в ЕС. Для россиян ввели визы

 
16. juuni kohtumisel osalesid Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksa kantsler Olaf Scholz, Itaalia peaminister Mario Draghi, Rumeenia president Klaus Iohannis ning Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.
16. juuni kohtumisel osalesid Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksa kantsler Olaf Scholz, Itaalia peaminister Mario Draghi, Rumeenia president Klaus Iohannis ning Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.
ФОТО: Eliot Blondet/POOL/SIPA

Подводим итоги 114-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Глава штаба обороны Великобритании: Россия уже „стратегически проиграла“ войну с Украиной.

    Россия уже „стратегически проиграла“ войну с Украиной, понеся большие потери и усилив НАТО, к которому хотят присоедниться Финляндия и Швеция, заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

    „Это ужасная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину“, - считает высокопоставленный офицер.

  • Появились спутниковые снимки российских судов, которые увозят украденное в Украине зерно в Сирию.

  • Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС.

    „Мы рекомендуем присвоить Украине статус кандидата, при том понимании, что в стране будет проведен ряд важных реформ. Украина четко продемонстрировала приверженность европейским ценностям и стандартам“, — написала в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

  • Украина вводит визовый режим для граждан России „в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности“ Украины, как заявил президент Владимир Зеленский. Ожидается, что решение вступит в силу с 1 июля.

  • Украинская телеведущая и спортивная журналистка Юлия Палько, проживающая в Ирпени и работающая в футбольном клубе „Шахтер“, опубликовала в инстаграме ролик о том, как город выглядел до и после российской оккупации.

  • Украинский генштаб: продвижения россиян в Северодонецке и под Славянском нет.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена направлять свои войска в Украину. Об этом, как передает официальное агентство БЕЛТА, он сказал на встрече с рабочими завода „Белшина“ в Бобруйске.

    „Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами“, - цитирует его БЕЛТА.

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего внезапного визита в Киев предложил Украине организовать большую программу быстрого обучения украинских солдат на британской территории.

    „По этой программе, возглавлять которую будет Соединенное Королевство, военные Вооруженных сил Украины могли бы учиться с использованием боевого опыта британской армии, что позволит им ускорить развертывание частей, пополнять силы и увеличить способность к сопротивлению и защите своей страны от российского вторжения. Если Украина примет предложение, приглашение присоединиться к программе получат и иностранные партнеры“, - говорится в пресс-релизе.

  • Министр обороны Украины: мы намерены освободить всю территорию страны, включая Крым.

    „Мы собираемся освободить всю нашу территорию [..] Крым - это украинская земля. Для меня это абсолютно очевидно. Крым - это стратегическая цель для Украины, потому что Крым - это украинская территория“, - сказал Резников.

  • Европейская комиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Этот вопрос европейские чиновники обсудили после визита в Киев президентов Франции, Германии и Италии, которые в четверг выступили за то, чтобы Киев получил кандидатский статус немедленно.

  • Газета New York Times опубликовала фото открытой братской могилы в окрестностях прифронтового Лисичанска, где уже третий месяц хоронят тела гражданских украинцев.

По словам украинских военных, там лежат около 300 тел мирных жителей, погибших в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы. У них не нашлось родственников, которые могли бы предать их земле.

  • Военно-морские силы Украины сообщили о нанесении удара по буксиру Черноморского флота России „Василий Бех“, который транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, оружие и моряков. По данным украинской стороны, в результате удара, нанесенногопротивокорабельной ракетой „Гарпун“, ранены 70% личного состава, остальные числятся пропавшими без вести. Российское минобороны пока молчит.

  • Путин заявил, что Евросоюз — это не военная организация, поэтому Россия не против вступления Украины в ЕС.

  • Издание „Важные истории“ идентифицировало восьмерых российских военных, из дислоцированных в Пскове десантно-штурмовых полков, которые находились в Буче во время оккупации.

  • Разработчики мобильных игр Plarium и Game Insight уходят из России.

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