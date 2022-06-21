Природоведение
21.06.2022, 07:48

ФОТО | Что это такое желтое? Природовед рассказал о растениях, которые активно цветут весной и летом

 
Рыльце пестика первоцвета типа L
Рыльце пестика первоцвета типа L
ФОТО: Oleg Tsymbarevich

Все никак не можете выбраться на природу и переживаете, что не успеваете насладиться красотой летнего сезона? Природовед Олег Цымбаревич запечатлел наиболее красивое я яркое цветение растений, которое мы можем наблюдать в июне. Наслаждайтесь!

Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.

С каким нетерпением, устав от белоснежья и холода, всегда ожидаем весну. Когда с каждым днём всё ярче начинает светить подобревшее солнце, и чёрно-белое зимнее кино постепенно начинает раскрашиваться под его лучами, становясь к концу мая уже по-настоящему цветным и даже широкоформатным.

Вначале появляются из-под снега синие пятна пролесок и белые колокольчики амариллисов – галантусы с белоцветниками, потом заполняют лесные опушки и луга нежно-голубые печёночницы. А после то тут то там на пока ещё голой земле жёлтыми фонариками начинают зажигаться вначале одиночные, а после уже целыми куртинами цветы мать-и-мачехи. Они одними из первых дают старт жёлтому цвету в полях и на лугах.

Жёлтый цвет – тёплый и ободряющий – обычно ассоциируется с цветом cолнца, даже дети рисуют солнышко жёлтым карандашом. Хотя на самом деле наше светило выглядит так из-за влияния земной атмосферы, которая хорошо рассеивает синий и фиолетовый цвета спектра, но не справляется с жёлтыми, оранжевыми и красными, особенно яркими в утренние и вечерние часы. За пределами атмосферы Солнце выглядит ослепительно белым – об этом нам рассказывают космонавты.

Но всё же, всё же: именно от cолнца, дающего жизнь всему на планете, летят повсюду золотые брызги, украшающие пока ещё голую землю, как, например, вот это созвездие маленьких солнышек мать-и-мачехи.

Мать-и-мачеха (Tussilago farfara)

Жёлтый цвет придают цветам содержащиеся в их лепестках каротиноиды, те самые, что есть и в обыкновенной морковке.

Ранней весной сырые луга и подлески расцветают жёлтыми цветами чистяка весеннего. Блестящие лепестки и листья чистяка всегда выглядят, словно свежевымытые – отсюда, наверное, и происходит его название. Чистяк относится к семейству лютиковые.

Чистяк весенний или лютик весенний (Ficaria verna), по-эстонски – kanakoole

Весеннее цветение в природе происходит подобно волнам: одни цветы, постепенно отцветая, уступают место другим. Иногда цветение некоторых из них затягивается, и они встречаются в лесу ещё какое-то время, вливаясь в следующую волну новых цветов. За синей волной идёт бело-голубая, затем колышащаяся на ветру белая – это зацветают в лесу ветреницы дубравные и кислица.

Но следующую за ними жёлтую волну – самую впечатляющую, как девятый вал на море, уже не остановить.

Отцветающих белых ветрениц дубравных начинают теснить целые полянки жёлтых ветрениц – лютичных.

Белая ветреница дубравная (Anemone nemorosa) и жёлтая ветреница лютичная (Anemone ranunculoides), по-эстонски – võsaülane ja kollane ülane

Много и других видов лютиков будут цвести в течение всего лета. При этом надо помнить, что все лютичные ядовиты.

В эти дни цветёт ещё один лютик – лютик золотистый.

Лютик золотистый (Ranunculus auricomus), по-эстонски – kuldtulikas

А вот лапчатка, цветущая уже в мае, хотя немного и похожа цветком на лютики, но совсем не их родственник – она относится к семейству розовых.

Лапчатка ползучая (Potentilla reptans), по-эстонски – roomav maran

За городом вдоль обочин дорог и в полях теперь видны облачка колышащихся на ветру кустиков сурепки. Да и в пределах города это знакомое растение из семейства капустных часто попадается на пустошах или лужайках, на обочинах в парках.

Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris), по-эстонски – kaarkollakas

Сурепка, хотя и распространённый сорняк, но зато хороший ранний медонос, пользующийся весной успехом у многих насекомых.

Например, сурепка нравится мухам жужжалкам: журчалке ильнице пижамной, и журчалке пятнистой тоже.

Журчалка ильница пижамная (Helophilus pendulus), по-эстонски – sirelane

Пчёлы тоже с удовольствием собирают нектар и пыльцу с цветов сурепки.

Например, эта пчела-одиночка осмия двуцветная.

Пчела осмия двуцветная (Osmia bicolor), по-эстонски – müürimesilane

Но, конечно же, заметней всех, желтей всех – всем знакомые весёлые одуванчики, жёлтая волна которых уже давно накрыла поля, обочины дорог, луга и газоны, сады и поля – они теперь всюду.

Одуванчик лекарственный (полевой, аптечный или обыкновенный) (лат.Taraxacum officinale), по-эстонски –harilik võilill

Одуванчик тоже отличный и ценный медонос, поддерживающий пчёл и шмелей в период, когда им не хватает цветущих растений.

Например, этому каменному шмелю не приходится далеко летать за нектаром и пыльцой.

Каменный шмель (Bombus lapidarius), по-эстонски – kivikimalane

Одна из красивейших весенних бабочек – зорька или аврора – тоже с удовольствием пьёт нектар одуванчика.

Зорька, или аврора (Anthocharis cardamines), по-эстонски – koiduliblikas

Про одуванчик можно рассказывать бесконечно: и про его витаминные достоинства, про кофейный напиток из сушёного корня, про варенье и вино из его цветков, а также о его лекарственных свойствах.

Но не один одуванчик в эти дни в поле воин и герой – вот уже на первый план вышли первоцветы, тоже герои этих дней.

Жёлтый цвет в полях – одуванчики и первоцветы

Достоинств у первоцвета не меньше, чем у одуванчика – цветки и листья его тоже богаты витаминами. Листья, например, весной используют в салаты и первые щи из свежей зелени.

Примула весенняя или первоцвет весенний (Primula veris), по-эстонски – nurmenukk

А ещё интересны первоцветы своим особенным способом приспособления к перекрёстному опылению.

Первоцветы имеют два типа соцветий – типы L и S, и чем равномернее встречаются эти два типа, тем благополучнее обстоят дела с опылением и распространением примулы в природе.

Кстати, сейчас, как и в предыдущие годы, в помощь биологам энтузиасты проводят подсчёт типов первоцветов на наших лугах.

Примула весенняя или первоцвет весенний (Primula veris) – тип L, по-эстонски – nurmenukk

У одного из типов примул длинные пестики, почти выступающие наружу, а тычинки утоплены в чашечку цветка (тип L).

Рыльце пестика первоцвета типа L

У другого типа соцветия всё обстоит точно наоборот – короткие пестики утоплены в чашечку цветка, а длинные тычинки закрывают под собой пестик.

Тычинки цветков первоцвета (тип S)

На следующем фото высокие тычинки, покрытые пыльцой, намного выше короткого пестика. которого под ними почти не видно. Первоцветы способны и к самоопылению, но биологи определили, что перекрёстное опыление у них всё же наиболее благоприятно для примул.

Примула весенняя или первоцвет весенний (Primula veris) (тип S), по-эстонски – nurmenukk

Теперь первоцветы и одуванчики уже отцветают, и на смену до сих пор преобладающему в полях жёлтому цвету придёт бушующее разноцветье лета, которым нам вновь посчастливится любоваться, хотя и не так долго, как хотелось бы.

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