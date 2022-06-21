ФОТО | Что это такое желтое? Природовед рассказал о растениях, которые активно цветут весной и летом
Все никак не можете выбраться на природу и переживаете, что не успеваете насладиться красотой летнего сезона? Природовед Олег Цымбаревич запечатлел наиболее красивое я яркое цветение растений, которое мы можем наблюдать в июне. Наслаждайтесь!
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С каким нетерпением, устав от белоснежья и холода, всегда ожидаем весну. Когда с каждым днём всё ярче начинает светить подобревшее солнце, и чёрно-белое зимнее кино постепенно начинает раскрашиваться под его лучами, становясь к концу мая уже по-настоящему цветным и даже широкоформатным.
Вначале появляются из-под снега синие пятна пролесок и белые колокольчики амариллисов – галантусы с белоцветниками, потом заполняют лесные опушки и луга нежно-голубые печёночницы. А после то тут то там на пока ещё голой земле жёлтыми фонариками начинают зажигаться вначале одиночные, а после уже целыми куртинами цветы мать-и-мачехи. Они одними из первых дают старт жёлтому цвету в полях и на лугах.
Жёлтый цвет – тёплый и ободряющий – обычно ассоциируется с цветом cолнца, даже дети рисуют солнышко жёлтым карандашом. Хотя на самом деле наше светило выглядит так из-за влияния земной атмосферы, которая хорошо рассеивает синий и фиолетовый цвета спектра, но не справляется с жёлтыми, оранжевыми и красными, особенно яркими в утренние и вечерние часы. За пределами атмосферы Солнце выглядит ослепительно белым – об этом нам рассказывают космонавты.
Но всё же, всё же: именно от cолнца, дающего жизнь всему на планете, летят повсюду золотые брызги, украшающие пока ещё голую землю, как, например, вот это созвездие маленьких солнышек мать-и-мачехи.
Жёлтый цвет придают цветам содержащиеся в их лепестках каротиноиды, те самые, что есть и в обыкновенной морковке.
Ранней весной сырые луга и подлески расцветают жёлтыми цветами чистяка весеннего. Блестящие лепестки и листья чистяка всегда выглядят, словно свежевымытые – отсюда, наверное, и происходит его название. Чистяк относится к семейству лютиковые.
Весеннее цветение в природе происходит подобно волнам: одни цветы, постепенно отцветая, уступают место другим. Иногда цветение некоторых из них затягивается, и они встречаются в лесу ещё какое-то время, вливаясь в следующую волну новых цветов. За синей волной идёт бело-голубая, затем колышащаяся на ветру белая – это зацветают в лесу ветреницы дубравные и кислица.
Но следующую за ними жёлтую волну – самую впечатляющую, как девятый вал на море, уже не остановить.
Отцветающих белых ветрениц дубравных начинают теснить целые полянки жёлтых ветрениц – лютичных.
Много и других видов лютиков будут цвести в течение всего лета. При этом надо помнить, что все лютичные ядовиты.
В эти дни цветёт ещё один лютик – лютик золотистый.
А вот лапчатка, цветущая уже в мае, хотя немного и похожа цветком на лютики, но совсем не их родственник – она относится к семейству розовых.
За городом вдоль обочин дорог и в полях теперь видны облачка колышащихся на ветру кустиков сурепки. Да и в пределах города это знакомое растение из семейства капустных часто попадается на пустошах или лужайках, на обочинах в парках.
Сурепка, хотя и распространённый сорняк, но зато хороший ранний медонос, пользующийся весной успехом у многих насекомых.
Например, сурепка нравится мухам жужжалкам: журчалке ильнице пижамной, и журчалке пятнистой тоже.
Пчёлы тоже с удовольствием собирают нектар и пыльцу с цветов сурепки.
Например, эта пчела-одиночка осмия двуцветная.
Но, конечно же, заметней всех, желтей всех – всем знакомые весёлые одуванчики, жёлтая волна которых уже давно накрыла поля, обочины дорог, луга и газоны, сады и поля – они теперь всюду.
Одуванчик тоже отличный и ценный медонос, поддерживающий пчёл и шмелей в период, когда им не хватает цветущих растений.
Например, этому каменному шмелю не приходится далеко летать за нектаром и пыльцой.
Одна из красивейших весенних бабочек – зорька или аврора – тоже с удовольствием пьёт нектар одуванчика.
Про одуванчик можно рассказывать бесконечно: и про его витаминные достоинства, про кофейный напиток из сушёного корня, про варенье и вино из его цветков, а также о его лекарственных свойствах.
Но не один одуванчик в эти дни в поле воин и герой – вот уже на первый план вышли первоцветы, тоже герои этих дней.
Достоинств у первоцвета не меньше, чем у одуванчика – цветки и листья его тоже богаты витаминами. Листья, например, весной используют в салаты и первые щи из свежей зелени.
А ещё интересны первоцветы своим особенным способом приспособления к перекрёстному опылению.
Первоцветы имеют два типа соцветий – типы L и S, и чем равномернее встречаются эти два типа, тем благополучнее обстоят дела с опылением и распространением примулы в природе.
Кстати, сейчас, как и в предыдущие годы, в помощь биологам энтузиасты проводят подсчёт типов первоцветов на наших лугах.
У одного из типов примул длинные пестики, почти выступающие наружу, а тычинки утоплены в чашечку цветка (тип L).
У другого типа соцветия всё обстоит точно наоборот – короткие пестики утоплены в чашечку цветка, а длинные тычинки закрывают под собой пестик.
На следующем фото высокие тычинки, покрытые пыльцой, намного выше короткого пестика. которого под ними почти не видно. Первоцветы способны и к самоопылению, но биологи определили, что перекрёстное опыление у них всё же наиболее благоприятно для примул.
Теперь первоцветы и одуванчики уже отцветают, и на смену до сих пор преобладающему в полях жёлтому цвету придёт бушующее разноцветье лета, которым нам вновь посчастливится любоваться, хотя и не так долго, как хотелось бы.