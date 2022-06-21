ФОТО | Что это такое желтое? Природовед рассказал о растениях, которые активно цветут весной и летом

Весеннее цветение в природе происходит подобно волнам: одни цветы, постепенно отцветая, уступают место другим. Иногда цветение некоторых из них затягивается, и они встречаются в лесу ещё какое-то время, вливаясь в следующую волну новых цветов. За синей волной идёт бело-голубая, затем колышащаяся на ветру белая – это зацветают в лесу ветреницы дубравные и кислица.

Ранней весной сырые луга и подлески расцветают жёлтыми цветами чистяка весеннего. Блестящие лепестки и листья чистяка всегда выглядят, словно свежевымытые – отсюда, наверное, и происходит его название. Чистяк относится к семейству лютиковые.

Жёлтый цвет придают цветам содержащиеся в их лепестках каротиноиды, те самые, что есть и в обыкновенной морковке.

Но всё же, всё же: именно от cолнца, дающего жизнь всему на планете, летят повсюду золотые брызги, украшающие пока ещё голую землю, как, например, вот это созвездие маленьких солнышек мать-и-мачехи.

Жёлтый цвет – тёплый и ободряющий – обычно ассоциируется с цветом cолнца, даже дети рисуют солнышко жёлтым карандашом. Хотя на самом деле наше светило выглядит так из-за влияния земной атмосферы, которая хорошо рассеивает синий и фиолетовый цвета спектра, но не справляется с жёлтыми, оранжевыми и красными, особенно яркими в утренние и вечерние часы. За пределами атмосферы Солнце выглядит ослепительно белым – об этом нам рассказывают космонавты.

Вначале появляются из-под снега синие пятна пролесок и белые колокольчики амариллисов – галантусы с белоцветниками, потом заполняют лесные опушки и луга нежно-голубые печёночницы. А после то тут то там на пока ещё голой земле жёлтыми фонариками начинают зажигаться вначале одиночные, а после уже целыми куртинами цветы мать-и-мачехи. Они одними из первых дают старт жёлтому цвету в полях и на лугах.

С каким нетерпением, устав от белоснежья и холода, всегда ожидаем весну. Когда с каждым днём всё ярче начинает светить подобревшее солнце, и чёрно-белое зимнее кино постепенно начинает раскрашиваться под его лучами, становясь к концу мая уже по-настоящему цветным и даже широкоформатным.

Но следующую за ними жёлтую волну – самую впечатляющую, как девятый вал на море, уже не остановить.

Отцветающих белых ветрениц дубравных начинают теснить целые полянки жёлтых ветрениц – лютичных.

Много и других видов лютиков будут цвести в течение всего лета. При этом надо помнить, что все лютичные ядовиты.

В эти дни цветёт ещё один лютик – лютик золотистый.

А вот лапчатка, цветущая уже в мае, хотя немного и похожа цветком на лютики, но совсем не их родственник – она относится к семейству розовых.

За городом вдоль обочин дорог и в полях теперь видны облачка колышащихся на ветру кустиков сурепки. Да и в пределах города это знакомое растение из семейства капустных часто попадается на пустошах или лужайках, на обочинах в парках.

Сурепка, хотя и распространённый сорняк, но зато хороший ранний медонос, пользующийся весной успехом у многих насекомых.

Например, сурепка нравится мухам жужжалкам: журчалке ильнице пижамной, и журчалке пятнистой тоже.

Пчёлы тоже с удовольствием собирают нектар и пыльцу с цветов сурепки.

Например, эта пчела-одиночка осмия двуцветная.

Но, конечно же, заметней всех, желтей всех – всем знакомые весёлые одуванчики, жёлтая волна которых уже давно накрыла поля, обочины дорог, луга и газоны, сады и поля – они теперь всюду.

Одуванчик тоже отличный и ценный медонос, поддерживающий пчёл и шмелей в период, когда им не хватает цветущих растений.

Например, этому каменному шмелю не приходится далеко летать за нектаром и пыльцой.

Одна из красивейших весенних бабочек – зорька или аврора – тоже с удовольствием пьёт нектар одуванчика.

Про одуванчик можно рассказывать бесконечно: и про его витаминные достоинства, про кофейный напиток из сушёного корня, про варенье и вино из его цветков, а также о его лекарственных свойствах.

Но не один одуванчик в эти дни в поле воин и герой – вот уже на первый план вышли первоцветы, тоже герои этих дней.