Под капотом старого авто обнаружили гнездо. МуПо ищет решение



Однако каково же было удивление собравшихся, когда, открыв капот, они обнаружили там птичье гнездо с семью маленькими яйцами в крапинку. Выяснилось, что, скорее всего, речь идет о яйцах белой трясогузки.



Стало ясно, что, если, например, переместить гнездо на капот стоящего рядом Volkswagen Passat, то оно останется беззащитным перед чайками, а если убрать под капот другой машины, то птица, которая снесла яйца, его просто не найдет.



Таким образом, по мнению МуПо, единственный способ - договориться с владельцем и перенести сроки вывоза металлолома, а с владельцем автостоянки договориться, чтобы с автомобиля не взималась дополнительная плата за длительное хранение.



Белая трясогузка является национальной птицей Латвии.