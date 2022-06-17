Под капотом старого авто обнаружили гнездо. МуПо ищет решение(4)
Под капотом старого автомобиля обнаружили гнездо. МуПо пытается найти решение.
24 мая инспекторы МуПо по Пыхья-Таллиннскому району привезли на расположенную в Ласнамяэ автомобильную свалку красный Ford Focus Turnier. Старый автомобиль мешал местным жителям, а его владелец проявлял незначительную заинтересованность в сотрудничестве, поэтому инспекторы решили временно переместить его.
В определенный момент хозяин неожиданно заинтересовался судьбой своего авто и вчера инспекторы встретились с ним на свалке. Владелец договорился с фирмой по утилизации, что та увезет машину 21 июня.
Однако каково же было удивление собравшихся, когда, открыв капот, они обнаружили там птичье гнездо с семью маленькими яйцами в крапинку. Выяснилось, что, скорее всего, речь идет о яйцах белой трясогузки.
Стало ясно, что, если, например, переместить гнездо на капот стоящего рядом Volkswagen Passat, то оно останется беззащитным перед чайками, а если убрать под капот другой машины, то птица, которая снесла яйца, его просто не найдет.
Таким образом, по мнению МуПо, единственный способ - договориться с владельцем и перенести сроки вывоза металлолома, а с владельцем автостоянки договориться, чтобы с автомобиля не взималась дополнительная плата за длительное хранение.
Белая трясогузка является национальной птицей Латвии.