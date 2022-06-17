Звери
17.06.2022, 15:10

Под капотом старого авто обнаружили гнездо. МуПо ищет решение

 (4)
LINAVÄSTRIK
LINAVÄSTRIK
ФОТО: SVEN ARBET | Ekspress Meedia

Под капотом старого автомобиля обнаружили гнездо. МуПо пытается найти решение.

24 мая инспекторы МуПо по Пыхья-Таллиннскому району привезли на расположенную в Ласнамяэ автомобильную свалку красный Ford Focus Turnier. Старый автомобиль мешал местным жителям, а его владелец проявлял незначительную заинтересованность в сотрудничестве, поэтому инспекторы решили временно переместить его.

Linavästriku munad

В определенный момент хозяин неожиданно заинтересовался судьбой своего авто и вчера инспекторы встретились с ним на свалке. Владелец договорился с фирмой по утилизации, что та увезет машину 21 июня.


Однако каково же было удивление собравшихся, когда, открыв капот, они обнаружили там птичье гнездо с семью маленькими яйцами в крапинку. Выяснилось, что, скорее всего, речь идет о яйцах белой трясогузки.

Стало ясно, что, если, например, переместить гнездо на капот стоящего рядом Volkswagen Passat, то оно останется беззащитным перед чайками, а если убрать под капот другой машины, то птица, которая снесла яйца, его просто не найдет.

Таким образом, по мнению МуПо, единственный способ - договориться с владельцем и перенести сроки вывоза металлолома, а с владельцем автостоянки договориться, чтобы с автомобиля не взималась дополнительная плата за длительное хранение.

Белая трясогузка является национальной птицей Латвии.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии