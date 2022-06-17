Эстонский легкоатлет стал вторым на этапе Бриллиантовой лиги

Дистанцию 400 метров с барьерами он преодолел за 48,51 секунды, сообщили в пятницу „Новости спорта“ на волне „Радио 4“. Уверенную победу одержал бразилец Алисон дус Сантус с результатом 47,26. Третьим стал француз Вильфрид Хаппио с результатом 49,01.

Результат Сантуса был чуть ниже его личного рекорда 47,23, который он установил 28 мая в Юджине. Рай Бенджамин в таблице нынешнего сезона занимает второе место с результатом 47,49. Мяги занимает третье место с результатом 47,82. Пока что только три легкоатлета пробежали быстрее 48 секунд в этом сезоне.