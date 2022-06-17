Отличались ли шведские девяностые от эстонских? Рецензия на фильм „Белая дрянь“

„Белым мусором“, „белой дрянью“ и прочими неприятными словами в американской культуре принято называть белых, которые находятся по своему социальному статусу, типа, ниже тех чёрных, которые находятся по своему статусу очень низко (если вы понимаете, о чём я). Термин, понятное дело, довольно по своей сути расистский, потому что интуитивно кажется, что „белый мусор“ предполагает наличие а) белого „немусора“ и б) мусора чёрного. Короче, люмпены, гопники, парни с нашего района, вот это всё. Впрочем, название фильма может, конечно, отсылать и к наркотикам, о которых там тоже идёт какая-то речь.

Тем более, что в фильме Тобиаса Нордквиста никакой речи о расовых столкновениях не идёт, потому что речь про шведскую реальность, где расовые столкновения, возможно, и стали несколько более актуальны с притоком мигрантов и беженцев, но всё ещё остаются довольно гипотетическими. В фильме рассказывается довольно неясная история про жизнь криминальной части шведского общества в неназываемые годы. Например, это могут быть и наши дни, но отчего-то волей-неволей кажется, что речь идёт о так называемых „лихих“ девяностых (глядя на которые из дня сегодняшнего прямо так даже и мечтается об их возвращении), в которые, как известно „убивали людей, и все бегали абсолютно голые“.

Шведские девяностые в этом смысле ничуть не отличаются от девяностых в наших краях, во всяком случае, это следует из фильма. Фильм, надо сказать, тоже немножко похож на пост-советское кино девяностых или вот на так называемое американское независимое кино, вся независимость которого заключается исключительно в отсутствии денег на съёмки. Протагонист фильма едет неизвестно куда неизвестно откуда – такой беспечный ездок, последний бойскаут и одинокий ковбой в одном флаконе, и то ли случайно, то ли специально – его не поймёшь, он особенно много не разговаривает – встревает в не менее мутную, чем сюжет фильма, историю с наркотрафиком.