Правда ли, что Михаил Жванецкий — автор эссе „О советской Родине“?(2)
В последние годы интернет обошло ностальгическое эссе, в котором выделены положительные стороны жизни в Советском Союзе. Журналисты из „Проверено медиа“ выяснили, действительно ли его написал указанный в качестве автора сатирик Михаил Жванецкий.
В номере издания „Пятая газета“ за 30 марта 2021 года был напечатан текст со следующим предисловием: „Уважаемая редакция! Направляю для возможного использования последние мысли умершего относительно недавно известного сатирика М. М. Жванецкого. Он был ярким представителем и где-то лидером так называемой элитствующей интеллигенции в РФ. Тем важнее становится то, что перед уходом из жизни [он] счёл необходимым опубликовать свои мысли о советской Родине. Как говорится, до них дошло. <…> С уважением, Ваш давний подписчик и автор Ю. О. Дмитриев“.
Далее шло само эссе, озаглавленное „О советской Родине“. В нём отчизна предстаёт женщиной — бережливой, работящей и заботливой, хоть и неидеальной. Завершается текст словами: „Счастливы мы? Не знаю. Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали ей тогда. Мы заплатили сполна за своё подростковое нахальство. Теперь мы поняли всё, чего никак не могли осознать незрелым умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства. Спасибо тебе! Не поминай нас плохо. И прости. За всё! Советская Родина“.
Как после, так и до публикации в „Пятой газете“ этот текст за подписью Жванецкого появлялся на таких ресурсах, как журнал „Самиздат“, „Яплакалъ“, Noi.md, „Стихи.ру“ , „Литпричал“, „Миртесен“, а также в соцсетях: Facebook (встречаются публикации с 3300, 245 и 105 репостами) и „ВКонтакте“ (27 000 просмотров).
Выдающийся советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет. Примерно за год до этого он закрыл свою передачу „Дежурный по стране“, а с марта, после введения карантина, не состоялось ни одного его концерта. Именно на период после смерти Жванецкого (конец 2020 — начало 2021 года) приходится пик публикаций эссе „О советской Родине“ за его подписью. Хорошо знакомых с творчеством сатирика читателей такая атрибуция несказанно удивила — долгие десятилетия Жванецкий высмеивал недостатки советского государства. Недаром после его кончины некоторые коммунисты писали, что „вклад Жванецкого в уничтожение СССР трудно переоценить“. Да и в постсоветское время сатирик запомнился отстаиванием демократических идеалов — например, подписал письмо в поддержку Pussy Riot.