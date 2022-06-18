Правда ли, что Михаил Жванецкий — автор эссе „О советской Родине“?

В номере издания „Пятая газета“ за 30 марта 2021 года был напечатан текст со следующим предисловием: „Уважаемая редакция! Направляю для возможного использования последние мысли умершего относительно недавно известного сатирика М. М. Жванецкого. Он был ярким представителем и где-то лидером так называемой элитствующей интеллигенции в РФ. Тем важнее становится то, что перед уходом из жизни [он] счёл необходимым опубликовать свои мысли о советской Родине. Как говорится, до них дошло. <…> С уважением, Ваш давний подписчик и автор Ю. О. Дмитриев“.



Далее шло само эссе, озаглавленное „О советской Родине“. В нём отчизна предстаёт женщиной — бережливой, работящей и заботливой, хоть и неидеальной. Завершается текст словами: „Счастливы мы? Не знаю. Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали ей тогда. Мы заплатили сполна за своё подростковое нахальство. Теперь мы поняли всё, чего никак не могли осознать незрелым умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства. Спасибо тебе! Не поминай нас плохо. И прости. За всё! Советская Родина“.



Как после, так и до публикации в „Пятой газете“ этот текст за подписью Жванецкого появлялся на таких ресурсах, как журнал „Самиздат“, „Яплакалъ“, Noi.md, „Стихи.ру“ , „Литпричал“, „Миртесен“, а также в соцсетях: Facebook (встречаются публикации с 3300, 245 и 105 репостами) и „ВКонтакте“ (27 000 просмотров).