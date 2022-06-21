ФОТО | Как жители Нарвы развлекались сто лет назад?

Перед вами вовсе не гангстеры или члены политического собрания. Это - нарвское общество любителей игры в кегли „Фортуна“. 1922 год.

Море, солнце, пляж Нарва-Йыэсуу. 1930- е годы. Что может быть лучше теплого летнего дня, проведенного на морском побережье? В начале прошлого века считали также!

Если же вам в Нарве потребовались бы услуги такси в начале прошлого века - нет ничего проще. Вот они, стоят и ждут клиентов.

А это - курортный Меррекюль. Посмотрите на этих очаровательных модниц!

Нарва. Показательные полёты аэропланов. 1913 год.

Но если вы думаете, что нарвитяне только и делали, что купались в море, гуляли, разъезжали на такси и играли в кегли, то вы не правы. А Данное мероприятие посвящено Дню помощи больным туберкулезом и солидарности с больными. Действие происходит на улице Вышгородской.