ВИДЕО | Команда Навального и „Проект“ рассказали о дворцах главы „Газпрома“. У него насчитали недвижимости на 43 млрд рублей

На участке, общая площадь которого составляет 62 тысячи квадратных метров, также есть гостевой дом, дома для прислуги и охраны, православная часовня, 2000-метровая конюшня с манежем.

Во дворце, помимо спален, кабинетов и столовых, есть тренажерный зал, бассейн, несколько бань, развлекательный комплекс с боулингом, комнатой для мини-гольфа, подземным катком, выставочный зал, библиотека, домашний кинотеатр, зал для бильярда, зимний сад и шубохранилище.

Это действительно самый настоящий дворец, и дело не только в площади, но и во внешнем виде: парадный въезд, где машина может подъехать к самому входу, колонны, балконы, огромный купол. На крыше здания есть собственная терраса с лежаками для приема солнечных ванн и дымоходы, которые намекают нам на наличие в этом доме многочисленных каминов.

Дворец, построенный для Миллера в „Гринфилде“, команда Навального называет самым большим из всех, какие они когда-либо снимали в Подмосковье. Его площадь 8,5 тысячи квадратных метров.

Как пишут авторы расследования, Миллер так и не въехал в „Миллергоф“, возможно, из-за скандала с оглаской, поэтому Манасир построил для главы „Газпрома“ еще один дворец, по соседству со своим домом в элитном поселке „Гринфилд“. Сейчас усадьба „Миллергоф“ сдается под мероприятия, например, в ней проходили съемки шоу „Холостяк“ с рэпером Тимати.

Про дворец „Миллергоф“ площадью почти три тысячи квадратных метров и парком на 15 гектаров стало известно в 2009 году благодаря случайной аэрофотосъемке. Такое прозвище дворец получил из-за утверждений местных жителей, что он строится для главы „Газпрома“. Владельцем усадьбы значилось ООО „Всенародный фермерский центр“, которое было записано на структуры „Газпромбанка“. Затем компания перешла во владение кипрской „Риденси“.

Среди самых дорогих объектов — усадьба в поселке „Гринфилд“ (оценочная стоимость 240 миллионов долларов) и усадьба „Миллергоф“ (97 миллионов долларов) в Истринском районе Подмосковья. Эти дворцы возводились главным подрядчиком „Газпрома“, компанией „Стройгазконсалтинг“ и ее владельцем, иорданским бизнесменом Зиядом Манасиром.

В 2014 году „Стройгазконсалтинг“ передал усадьбу компании „Владение-В“. Она же является номинальным владельцем личного автотранспорта Миллера. В 2020-м „Владение-В“ продало дворец, но до сих пор продолжает оплачивать счета за его обслуживание. Имена двух новых собственников дворца в Росреестре засекречены и обозначены каждый как „Российская Федерация“. Вывод о том, что в этом дворце живет семья главы „Газпрома“, расследователи сделали в том числе на основе того, что на вертолетную площадку у дворца регулярно прилетает „газпромовский“ вертолет Eurocopter, которым пользуется Миллер.

По предположению команды Навального, дворец в „Гринфилде“ у „Владения-В“ выкупила за восемь миллиардов рублей Марина Ентальцева — бывшая глава протокола президента РФ и гражданская жена Алексея Миллера. Она прописана в петербургской квартире главы „Газпрома“ и имеет от него двух малолетних детей. Официальная супруга Миллера — Ирина Миллер (в девичестве Григорьева), у них есть сын Михаил.

У Ентальцевой есть старшая дочь Светлана, которая работала в „Газпромнефти“. Ее супруг Александр Кузнецов работал в „Газпромбанке“, „Газпром инвесте“ и „Газстройпроме“, получая более 700 миллионов рублей в год. У пары есть автопарк коллекционных и гоночных машин общей стоимостью в 232 миллиона рублей. Проживают они в элитном комплексе „Императорский яхтъ-клуб“ на Крестовском острове в Петербурге. Стоимость их апартаментов площадью в 1800 квадратных метров „Проект“ оценивает в 37,5 миллиона долларов. Светлана Кузнецова владеет сетью ресторанов Wine & Crab и салоном красоты Buro Beauty.

Оба владельца подмосковных дворцов — ООО „Всенародный фермерский центр“ и „Владение-В“ — принадлежат сейшельскому офшору „Валента холдингс“. Еще одна его дочерняя структура, АО „Акрона“, скупает в интересах „Газпрома“ элитную недвижимость в Петербурге, Сочи, Геленджике, пишут авторы расследования.

„Владение-В“, управляющее дворцом в „Гринфилде“, формально контролируется двумя выходцами из российских спецслужб — Сергеем Трегубом из ГРУ и Александром Смирновым из спецподразделения ФСБ „Вымпел“. Эта компания получила не менее 34 миллиардов рублей от „Газстройпрома“, ныне главного „мегаподрядчика“ „Газпрома“. Примечательно, что блокирующим пакетом акций „Газстройпрома“ стоимостью не менее 660 миллионов долларов владеет Сергей Фурин — личный водитель Трегуба. Директором кипрского офшора „Риденси“ является Вадим Трегуб, племянник Сергея Трегуба.

„Наверное, не надо доказывать, что этот молодой человек из Житомирской области не настоящий собственник одного из самых дорогих домов в России, а также „Миллергофа“, тысяч квадратных метров другой недвижимости и бронированных „майбахов“. И вряд ли это он семь лет назад так ловко отжал у Зияда Манасира крупнейшего подрядчика „Газпрома“», — пишет команда Навального.