Украинский баскетбольный клуб присоединиться к Латвийско-эстонской лиге

„Прометей“ подтвердил участие в совместном чемпионате Латвии и Эстонии. Ведущий украинский клуб, по словам президента Владимира Дубинского, уже подал заявку на участие в турнире.

Свои домашние матчи сезона 2022/23 „Прометей“ будет играть в Риге. Пока неизвестно, составят ли ему компанию еще два отечественных гранда – „Будивельник“ и „Киев-Баскет“. „Прометей“ также готов выставить команду на чемпионат Украины, если его возобновят в грядущем сезоне.

Сезон 2021/22 в украинской Суперлиге досрочно завершили из-за полномасштабного вторжения РФ. Призеров не определяли, а турнирную таблицу зафиксировали на 23 февраля. Таким образом, „Прометей“ финишировал в чемпионате первым.

В начале марта клуб объявил о роспуске всех команд и снятии с Лиги чемпионов, где „Прометей“ еще должен был сыграть 3 матча. Кадровая ситуация в клубе пока остается тайной.