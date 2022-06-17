Баскетбол
17.06.2022, 08:00

Украинский баскетбольный клуб присоединиться к Латвийско-эстонской лиге

 
D Angelo Harrison (BC Prometey 1) und Team beim BCL-Spiel: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. BC Prometey am 21.12.2021 in Ludwi
D Angelo Harrison (BC Prometey 1) und Team beim BCL-Spiel: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. BC Prometey am 21.12.2021 in Ludwi
ФОТО: Sandy Dinkelacker / foto2press via www.imago-images.de | imago images/foto2press

Руководство украинского гранда „Прометея“ из Днепропетровской области решило временно присоединиться к Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Proshuta.basketball.

„Прометей“ подтвердил участие в совместном чемпионате Латвии и Эстонии. Ведущий украинский клуб, по словам президента Владимира Дубинского, уже подал заявку на участие в турнире.

Свои домашние матчи сезона 2022/23 „Прометей“ будет играть в Риге. Пока неизвестно, составят ли ему компанию еще два отечественных гранда – „Будивельник“ и „Киев-Баскет“. „Прометей“ также готов выставить команду на чемпионат Украины, если его возобновят в грядущем сезоне.

Сезон 2021/22 в украинской Суперлиге досрочно завершили из-за полномасштабного вторжения РФ. Призеров не определяли, а турнирную таблицу зафиксировали на 23 февраля. Таким образом, „Прометей“ финишировал в чемпионате первым.

В начале марта клуб объявил о роспуске всех команд и снятии с Лиги чемпионов, где „Прометей“ еще должен был сыграть 3 матча. Кадровая ситуация в клубе пока остается тайной.

RusDelfi
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