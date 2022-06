ФОТО | Путеводитель по Манчестеру: пять причин посетить город

Сегодня расскажу вам про британский город Манчестер. Когда я попал первый раз в Великобританию, помню один случай, который меня удивил. На железнодорожной станции в Лондоне ко мне подошел пожилой англичанин и сказал: „Excuse me SIR, can you help me?“. Я тогда опешил, какой СЭР?! Мужику было лет 70, а мне около 30. Даже не помню, что он хотел, вроде, что-то не мог найти в телефоне.