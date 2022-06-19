ФОТО | Путеводитель по Манчестеру: пять причин посетить город

Сегодня расскажу вам про британский город Манчестер. Когда я попал первый раз в Великобританию, помню один случай, который меня удивил. На железнодорожной станции в Лондоне ко мне подошел пожилой англичанин и сказал: „Excuse me SIR, can you help me?“. Я тогда опешил, какой СЭР?! Мужику было лет 70, а мне около 30. Даже не помню, что он хотел, вроде, что-то не мог найти в телефоне.

Немного позже, когда я уже прилетел домой, я вспомнил этот случай. Тогда я подумал, что вот она, сытая, богатая образованная Европа. Англичане неповторимы с их любезностью, вежливостью, искренним желанием помочь и традициями. В этом вся Англия. Это подкупает и сюда хочется возвращаться вновь и вновь. К слову сказать я уже в 8 раз прилетел в Англию. Это абсолютный рекорд среди всех 40 стран, которые я посетил. Сегодня расскажу, как добраться в Манчестер и чем там заняться. Итак 5 причин посетить Манчестер!

1. Футбол и стадион Олд Траффорд в Манчестере.

Ни для кого не секрет, что англичане родоначальники футбола. Футбол здесь — это религия. В Манчестере есть два клуба — Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Попасть в Англию на футбольный матч, моя давняя мечта. Не то, чтобы я был футбольный фанат, я даже за чемпионатами мира и Европы не слежу. Просто хочется прочувствовать атмосферу настоящего футбола. Как то я даже с приятелем купил билеты на матч Манчестер Юнайтед, но не смог на него попасть по состоянию здоровья. В это раз тоже, к сожалению, не получилось.