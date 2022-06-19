ФОТО | Путеводитель по Манчестеру: пять причин посетить город(2)
О том, почему каждый уважающий себя путешественник просто обязан посетить город Манчестер, как туда добраться, где перекусить и что посмотреть, пишет Александр Алимов на Travel Blog.
Сегодня расскажу вам про британский город Манчестер. Когда я попал первый раз в Великобританию, помню один случай, который меня удивил. На железнодорожной станции в Лондоне ко мне подошел пожилой англичанин и сказал: „Excuse me SIR, can you help me?“. Я тогда опешил, какой СЭР?! Мужику было лет 70, а мне около 30. Даже не помню, что он хотел, вроде, что-то не мог найти в телефоне.
Немного позже, когда я уже прилетел домой, я вспомнил этот случай. Тогда я подумал, что вот она, сытая, богатая образованная Европа. Англичане неповторимы с их любезностью, вежливостью, искренним желанием помочь и традициями. В этом вся Англия. Это подкупает и сюда хочется возвращаться вновь и вновь. К слову сказать я уже в 8 раз прилетел в Англию. Это абсолютный рекорд среди всех 40 стран, которые я посетил. Сегодня расскажу, как добраться в Манчестер и чем там заняться. Итак 5 причин посетить Манчестер!
1. Футбол и стадион Олд Траффорд в Манчестере.
Ни для кого не секрет, что англичане родоначальники футбола. Футбол здесь — это религия. В Манчестере есть два клуба — Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Попасть в Англию на футбольный матч, моя давняя мечта. Не то, чтобы я был футбольный фанат, я даже за чемпионатами мира и Европы не слежу. Просто хочется прочувствовать атмосферу настоящего футбола. Как то я даже с приятелем купил билеты на матч Манчестер Юнайтед, но не смог на него попасть по состоянию здоровья. В это раз тоже, к сожалению, не получилось.
Я до конца не был уверен, что полечу, и не покупал заранее билеты. Это была большая ошибка. Дело в том, что большинство любителей футбола билеты покупают заранее. Многие даже покупают абонемент на все домашние игры сезона любимой команды. Ближе к матчу цена подлетает до небес, а в день матча бывает, что билеты продают более чем за 1000 фунтов! Поэтому если собираетесь на футбол — позаботьтесь заранее о билетах. На некоторые матчи можно купить билеты от 50 английских фунтов, что согласитесь по-божески. Попасть все же на футбол обещаюсь в ближайшем будущем.
Кроме самих игр на стадионах проводят ознакомительные туры. Когда-то я уже рассказывал о таком туре в Лондоне по стадиону Стэмфорд Бридж, домашней арене футбольного клуба Челси. Почитайте, даже без футбольного матча там есть чем заняться и что посмотреть.
2. Манчестер - классный город для шоппинга
Кто из нас не любит шоппинг?! Я погулял по городу и наткнулся на несколько интересных магазинов. После нашего балтийского „разнообразия“ одинаковых магазинов от некоторых английских я остался под впечатлением. Наши бывшие соотечественники тут тоже представлены:
Внутри полным-полно всякой всячины:
В странах Балтии не видел ни одного подобного магазина, если где то есть — напишите в комментариях.
Еще один классный магазин, на этот раз - авторской дизайнерской мебели. Цены, сразу скажу, как будто продают автомобили а не мебель. Цена например этой инсталляции из стекла и дерева более 3000 фунтов:
Магазин на трех этажах, погулять тут интересно, даже если не собираетесь ничего покупать:
3. Жилой район Деревня Пикадили(Picadily Village) в Манчестере.
Этот жилой район находится на каналах, совсем рядом с отелем Ibis Budget Manchester Centre Pollard Street, где мы жили. Отель кстати так себе, цена за ночь в апреле была 45 фунтов. Но в июле цена уже возрастает до 100-110 фунтов. Так что опять же есть резон путешествовать в несезон. Находится он в самом центре, в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции Манчестера.
Район Деревни Пикадили совсем молодой, ему немногим более 30 лет:
Не знаю, сколько здесь стоит недвижимость, думаю весьма не дешево:
Все дома окружены каналами:
Тут как и везде в Европе куча живности. Очень красивое место, которое советую посетить:
4. Китайский квартал в Манчестере(Manchester China Town)
Еще одно место, которое советую посетить, если вы в Манчестере. Манчестерский Чайна-Таун один из самых больших в Европе. Китайский квартал встречает гостей условными воротами:
Я очень люблю азиатскую еду. Это одна из причин, почему я давно хотел сюда попасть. Тут представлена в основном китайская, тайская, вьетнамская и другие азиатские кухни. Как оказалось, азиатская еда нравится не только мне. В некоторые рестораны люди ждут в очереди.
Также тут сосредоточены центры азиатской медицины, массажные салоны и рынки и магазины.
Тут можно купить любые товары и продукты из Китая и не только. А вот здесь я советую вам поесть. Прямо у ворот в китайский квартал есть очень классный китайский ресторан-буфет. Он так и называется:
Самый „цимес“ тут, как говорится, в том что вы платите 11.90 фунта и едите сколько хотите. Типа шведский стол:
Надо отметить, что уже с открытия ресторана (12:00) он сразу заполняется людьми. Те, кому не повезло, остаются на улице ждать своей очереди. Еда входит в стоимость (11.90), а напитки уже оплачиваются отдельно. Обязательно посетите, если вас занесет в Манчестер.
Также совсем рядом с Чайна-Тауном находится Манчестерская Художественная Галерея. Ее советую посетить даже просто потому, что вход сюда абсолютно бесплатный. Даже в искусстве прослеживается британское имперское прошлое:
Как думаете из чего сделано это платье? Из иголок! Не представляю, сколько времени ушло на его изготовление:
Национальный парк Лейк Дистрикт(Lake District) или Край Озер
Это место было, пожалуй, одним из самых важных пунктов этого путешествия. Лейк Дистрикт — самый большой и один из самых посещаемых национальных парков Англии. Каждый год сюда съезжается до 20 миллионов туристов и путешественников со всего мира. Знаменит он своими горными и озерными ландшафтами. Также на территории заповедника находится гора Скафелл-Пайк, являющаяся самой высокой точкой Англии. Кстати на нее мы с вами поднимемся.
Находится Край Озер не в самом Манчестере, а примерно в 1,5-2 часах езды от города на авто или поезде. Манчестер как отправная точка — наиболее удобный город с аэропортом. Кстати по поводу авиа билетов. В Манчестер прямым рейсом летает латвийская национальная авиакомпания airBaltic.
Про их крутые новые самолеты (у airBaltic самые молодой флот в Европе) и бизнес класс я уже писал тут. Так же рекомендую заказать питание на борту — очень вкусно! Даже в экономе, не говоря уже про бизнес класс.
Кстати в аэропорту Манчестера первый раз в жизни видел очередь в рестораны ранее 8 утра. Что тут скажешь, любят британцы есть и путешествовать. Из терминала аэропорта можно пройти прямо на железнодорожную станцию. Очень удобно, особенно если идет дождь. Кстати у англичан есть поговорка: Если ты соскучился по дождю, едь в Камбрию! Это и есть графство, где находится Край Озер. Билеты на поезд лучше всего тоже покупать заранее — цена может отличаться в 5 раз! Один раз я опоздал на поезд и пришлось покупать билет вместо 6 фунтов за 25. Билеты на поезда удобнее всего покупать тут.
Поезд чаще всего быстрее, дешевле и комфортнее автомобиля. Так что рекомендую. В поезде можно перекусить, позалипать в интернете или подремать. Честно признаюсь мы даже пили пиво. Еще и полюбуетесь пейзажами за окном:
В Лейк Дистрикт я посетил несколько городков. Вообще нужно сказать, что удовольствие тут пожить или отдохнуть не дешевое. Некоторые жители Лондона приезжая в Край Озер удивляются, почему тут так дорого. Но спрос как говорится рождает предложение. В понедельник в 11 утра все стоянки на несколько сотен машин забиты до отказа. Каждый англичанин хотя бы раз в год приезжает сюда на отдых или на выходные. Но сэкономить можно. По всему заповеднику можно передвигаться на таких вот двухэтажных автобусах. Билет на день стоит 11,50 фунта. Можете ездить по всему национальному парку сколько пожелаете, очень удобно.
Кстати если вы подумали, что это телефонная будка, вы ошиблись — это центр оказания первой помощи, тут есть даже дефибриллятор. Связано это с тем, что множество городков разбросано на большой территории и не всегда скорая помощь может добраться оперативно. Молодцы британцы.