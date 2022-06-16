ФОТО | Бруно вернулся домой с дыркой в спине: в Раквере разгулялся живодер

„Вчера утром супруга гладила кота и заметила у него что-то подозрительное на теле. И вдруг воскликнула: „боже мой, у него дырка в спине“ - рассказал хозяин Бруно Райнер Росс.

Хозяин обратился в ветеринарную клинику, чтобы выяснить причину травмы животного, а врач взял телефон и показал несколько страшных фотографий кошек, которые попали к нему в Раквере на прием. У всех на теле было одинаковое круглое отверстие, по словам ветеринара - речь идет о пневматическом оружии.

Когда Райнер рассказал о случившемся в социальных сетях, ему ответили несколько человек, чьи знакомые и соседи тоже столкнулись с этой проблемой - их кошки также получили ранения. Выяснилось, что большинство случаев произошло в районе улицы Кеваде и районе Палермо.

Райнер просит всех владельцев кошек следить за своими любимцами, а людей, обладающих информацией, обращаться в ракверескую полицию.