Кластер цифрового строительства с государством и частным сектором развивает строительство 21 века
Строительный сектор Эстонии страдает от ряда проблем и вызовов, которые в итоге снижают его конкурентоспособность. Если в производственном секторе эффективность работы за последние пару десятилетий почти удвоилась, в строительстве она осталась на прежнем уровне. Не хватает также квалифицированной рабочей силы, мало сотрудничества, инноваций и прозрачности процессов. Еще печальнее то, что производительность труда в строительном секторе Эстонии в два раза ниже, чем в среднем по ЕС.
Как улучшить ситуацию?
По словам директора по бизнес-технологиям строительной компании Nordecon AS Мийны Карафин, ясно, что нужны изменения, но критическая масса людей не хочет или не умеет меняться. „Изменить мышление очень сложно, но в этом кроется огромный потенциал. В инженерии всегда были в почете инженерно-технические знания, однако причины, по которым сектор не развивается сегодня теми темпами, какими мог бы, заключаются в неудовлетворительном качестве управления, слабом ценностном подходе и недостаточном фокусе на людях. Для того чтобы успешно завершить одно здание, необходимы совместные усилия и различные компетенции многих сторон. Но если партнеры по проекту по-прежнему подбираются исходя из самого низкого ценового предложения, и договоры всегда несут риск следующей стороне, это не способствует позитивному взаимодействию и не вдохновляет на общие поиски наилучших возможных решений“.
Говоря о будущем, Карафин отмечает, что к 2035 году строительство точно будет больше основываться на данных, чем сейчас. „Мы будем больше опираться на фактические данные, чем на интуицию. Уверена, что к тому времени мы разработаем многие части автоматизированного процесса, которые повысят эффективность и, вероятно, при помощи искусственного интеллекта позволят учитывать больше переменных, чем это может делать человек, – поясняет она. – Надеюсь также, что в ближайшем будущем в строительстве произойдет такой скачок в развитии, какого не было последние 100 лет, и родится некое решение, которое сегодня невозможно даже представить!“
Она добавляет, что в будущем в строительном секторе определенно будет больше взаимодействия. „Мы, конечно, знаем, что содержательное сотрудничество имеет первостепенное значение для достижения наилучшего конечного результата, однако делаем в этом лишь первые шаги. Мы все еще держимся за то „как это всегда делалось“, но, к счастью, и это потихоньку меняется. В секторе стали обычными модели договоров, способствующие сотрудничеству – альянсу и интегрированному осуществлению проекта“.
Cтарший специалист Tallinna Sadam Рихо Антон признает, что негативный имидж строительной отрасли в обществе и недостаточная цифровизация отпугивают таланты и тормозят производительность. „Я верю, что за 10–15 лет мы достигнем, вероятно, более высокого уровня цифровизации, будут согласованы общие модели данных и уменьшится объем двойной работы при обработке информации. Благодаря этому повысится эффективность“.
Цель ясна: мы должны большими шагами двигаться в направлении инноваций и эффективности
Подготовленный в 2021 году по заказу министерства экономики и коммуникаций документ „Долгосрочная перспектива строительства 2035“ формулирует нынешние проблемы и видение строительного сектора до 2035 года. Самыми большими проблемами можно назвать недостаточный уровень цифровизации, низкий уровень доверия и плохую репутацию в обществе, что тормозит развитие и замедляет эффективность. Но все это меняется. У Эстонии есть план за одно поколение, к 2035 году сделать строительный сектор существенно более эффективным, охваченным цифровыми технологиями, инновационным и зеленым.
Большую роль в этом играет Кластер цифрового строительства, который уже сегодня объединяет 57 эстонских предприятий и 4 высших школы, чтобы вместе развивать строительный сектор, соответствующий 21 веку. У Кластера цифрового строительства уникальная позиция: ни одна другая организация в Эстонии не занимается специфическими цифровыми разработками для целой отрасли.
Кластер сосредоточен на развитии научно обоснованного строительства, привлекает к этому лучших руководителей и специалистов отрасли и сотрудничает с государством и местными самоуправлениями. Кластер организует учебные поездки и тренинги для изучения международного опыта и способствует сотрудничеству для создания технологических разработок и поддерживающей регулятивной базы.
SiteView – инструмент, который оцифровывает строительство и укрепляет доверие и сотрудничество между сторонами
Реорганизация строительного сектора состоит в основном из девяти частей: продукт-ориентированный подход, специализация, управление цепочками создания стоимости и интеграция с цепочками поставок промышленного уровня, консолидация, ориентация на клиента и брендинг, инвестиции в технологии и сооружения, инвестиции в человеческие ресурсы, интернационализация и устойчивое развитие.
Именно такой реорганизацией занимается 3Di с помощью своих новых решений, визуализирующих строительные данные. Решения обеспечивают наглядность, точность и объективность данных. Это в свою очередь создает прозрачность и доверие между сторонами. При этом меняются и способы сбора данных: данные собираются с помощью 3D-сканеров и дронов. Эти устройства до сих пор мало применялись в сфере строительства и строительной геодезии, между тем они позволяют использовать информацию такими способами, которые раньше казались невозможными.
„Наша цель – визуализировать строительные данные и сделать их понятными, тем самым помогая создавать доверие на протяжении всей цепочки формирования стоимости строительства. Доверие может рождаться в среде, где все участники процесса делятся друг с другом понятной всем и правдивой информацией, – говорит исполнительный директор 3Di, председатель правления Кластера цифрового строительства Тийт Хион. – Одним из инструментов, позволяющих быстро получить представление о положении на строительной площадке, проконтролировать объемы материалов на складах и оценить соответствие фактического состояния проекту, является SiteView“.
Впервые Nordecon и Tallinna Sadam используют SiteView при строительстве территории вокруг D-терминала порта. По словам Хиона, это один из первых реальных примеров цифровизации строительства в Эстонии. „SiteView побуждает компании сотрудничать, позволяет оцифровывать процессы обмена данными о строительстве и повышает доверие и взаимодействие, – поясняет он. – Самые разные данные, связанные как с проектом, так и с аэрозамерами, концентрируются в одном месте. Благодаря этому можно сравнивать проекты и реальность, производить контрольные замеры, рассчитывать объемы“.
Генеральный директор Nordecon Эрки Юхкам отмечает, что на данный момент его главным инструментом в SiteView является планирование и мониторинг работ. „Я вижу, где что происходит в какой-то момент времени. Можно сразу четко по датам и обзорно понять, выполнена ли работа. Конечно, не стоит надеяться, что благодаря современным решениям строительством на площадке будут заниматься только машины, поскольку есть еще вещи, которые нужно самому видеть на площадке и понимать. Но возможность обзорного мониторинга всего рабочего процесса – одна из естественных частей документирования строительства!“
Руководитель по технологиям 3Di Вайко Веэлейд добавляет, что использовать интернет-среду Siteview очень просто. „Поскольку SiteView основана на данных аэрозамеров, прежде всего нужно выполнить полет дрона. Это можем сделать как мы сами, так и команда объекта клиента, которую мы при необходимости инструктируем и обучаем. Например, Nordecon осуществляет полеты дрона во время строительства территории вокруг D-терминала уже самостоятельно. После сбора данных мы переводим их в нужный формат и добавляем в среду. В SiteView вместе с аэроданными можно отражать, например: файлы проекта, облака точек, аэрофотоснимки, меш-модели, а также поверхности модели XML“.
Среда интуитивно понятна для всех, в нее можно входить с компьютера, смарт-устройства и планшета. С ее помощью удобно делать контрольные замеры и документировать выполненные работы, к тому же благодаря программе быстро проявляются все ошибки. SiteView – это инструмент будущего, которым эстонские строительные компании могут пользоваться уже сегодня.
Больше информации о SiteView: www.3di.ee
Проект поддерживает Целевое учреждение развития предпринимательства (EAS) из средств Европейского фонда регионального развития.