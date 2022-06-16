Кластер цифрового строительства с государством и частным сектором развивает строительство 21 века

Как улучшить ситуацию?

По словам директора по бизнес-технологиям строительной компании Nordecon AS Мийны Карафин, ясно, что нужны изменения, но критическая масса людей не хочет или не умеет меняться. „Изменить мышление очень сложно, но в этом кроется огромный потенциал. В инженерии всегда были в почете инженерно-технические знания, однако причины, по которым сектор не развивается сегодня теми темпами, какими мог бы, заключаются в неудовлетворительном качестве управления, слабом ценностном подходе и недостаточном фокусе на людях. Для того чтобы успешно завершить одно здание, необходимы совместные усилия и различные компетенции многих сторон. Но если партнеры по проекту по-прежнему подбираются исходя из самого низкого ценового предложения, и договоры всегда несут риск следующей стороне, это не способствует позитивному взаимодействию и не вдохновляет на общие поиски наилучших возможных решений“.

Говоря о будущем, Карафин отмечает, что к 2035 году строительство точно будет больше основываться на данных, чем сейчас. „Мы будем больше опираться на фактические данные, чем на интуицию. Уверена, что к тому времени мы разработаем многие части автоматизированного процесса, которые повысят эффективность и, вероятно, при помощи искусственного интеллекта позволят учитывать больше переменных, чем это может делать человек, – поясняет она. – Надеюсь также, что в ближайшем будущем в строительстве произойдет такой скачок в развитии, какого не было последние 100 лет, и родится некое решение, которое сегодня невозможно даже представить!“