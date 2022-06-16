В Таллинне можно заказать таксиста на электрическом лимузине Mercedes-Benz

„Я надеюсь, что новый роскошный электромобиль будет хорошо воспринят клиентами и в будущем для деловых поездок они станут выбирать более экологичный транспорт, — сказал член правления Forus Takso Тийт Исоп. – Мы следим за частотой использования нового автомобиля, чтобы при необходимости увеличить количество аналогичных машин в автопарке Forus“.

„Очень хорошо, что такие крупные компании, как Forus, смело двигаются вперед и создают новые тренды использования автомобилей. Mercedes-Benz EQS – новый уровень в мире электромобилей, и нам очень интересно, как клиенты воспримут этот представительский автомобиль Forus Takso, каковы будут их отзывы и каков будет профиль клиентов, – сказал член правления Veho AS Кейо Каасик. – EQS очень хорошо принят на рынке, и на сегодня произведенное для Эстонии на 2022 год число EQS уже распродано. В целом в 2023 году мы ожидаем значительного роста продаж электрических моделей EQ“.

Forus Takso предлагает частным и бизнес-клиентам высококачественную услугу по заказу представительских автомобилей и трансферу. Представительскими являются черные автомобили Mercedes-Benz без опознавательных знаков такси. Можно выбрать между E-классом, а также микроавтобусами V-класса и Sprinter, которые подходят для большой группы людей. Все водители – профессионалы с многолетним стажем, всегда предлагающие первоклассный сервис и обеспечивающие безопасность поездок.

В этом году Forus Takso начнет использовать 75 новых экологичных гибридных автомобилей Toyota RAV4, чтобы повысить комфорт и безопасность клиентов и предложить возможность использовать для поездок более экологичный транспорт.

Forus Takso регулярно обновляет свой автопарк, чтобы автомобили в нем были не старше 5 лет. В настоящее время Forus Takso предлагает услуги с использованием почти 200 машин. Около 30 из них – автомобили премиум-класса Mercedes-Benz. В ближайшей перспективе компания намерена увеличить автопарк до 300 автомобилей.