Инфопункт для беженцев нужен в Нарве: так считают волонтеры
За прошлую неделю, по данным погранохраны, в Эстонию въехало 1969 военных беженцев, в том числе 333 ребенка. Из них 1082 человека проезжают Эстонию транзитом. По мнению волонтерской организации „Друзья Мариуполя“ (организация занимается только транзитными беженцами), не все нуждающиеся получают достаточную помощь. Волонтеры предлагают открыть инфопункт для украинских беженцев в Нарве.
Координатор организации „Друзья Мариуполя“ Александра Аверьянова рассказала нашему корреспонденту, что с точки зрения социального департамента, многие беженцы, молодые и сильные, вполне могут ночевать на вокзале. „Но по нашим данным, – говорит Александра, – на вокзале вынужденно ночуют иногда семьи с детьми, беременные женщины. Если учесть, какую дорогу они проделали после проведенных нескольких недель в подвалах, с нашей стороны это бесчеловечно“.
Катя Романова сейчас координирует работу волонтерского офиса в Нарве. По ее словам, хоть и открыли 1 июня инфопункт и людей стали направлять туда, часто оказывается, что или мест уже нет, или люди приезжают вечером, когда электрички не ходят. Последняя до Йыхви из Нарвы идет в 17:23. И значит, надо где-то ждать до утра. „Пограничники выпускают с КПП даже тех людей, кому нужна помощь с ночлегом, отправляют их на вокзал ждать, – говорит Катя. – Вокзал находится напротив нашего центра. Мы часто вечером видим людей, они растеряны, не знают, что им делать дальше. Хотя иногда нам звонят с погранпункта, и сами пограничники просят принять людей на ночевку. Кстати, если беженцы самостоятельно поедут в Йыхви, то их там могут не принять. С границы обязательно информируют, что приедет такое-то количество человек. Если человек вышел с КПП, то все. Вернуться что-то уточнить уже нельзя“.
По словам Романовой, денег на отель у беженцев нет. Они приходят ночевать к волонтерам на Ваксали, 19 . Всего в центре 30 мест, а людей бывает больше. „Они едят, спят и получают консультацию, затем обычно едут в Йыхви или в Таллинн, – рассказывает Катя. – Если не сложный случай, то мы помогаем с покупкой билетов. Если нужно продумать сложный маршрут, то заполняем анкету „Друзей Мариуполя“ и ищем таким украинцам куратора“.
„Многие впервые едут за пределы Украины, – добавляет Александра Аверьянова. – Кто-то впервые столкнулся с бронированием билетов, гостиниц. Кто-то в аэропорту не может даже сориентироваться, куда сдавать багаж. Государство не может покупать билеты, это будет выглядеть как депортация. Ясно, что соцслужбы не будут и с маршрутом помогать ради одного человека. Мы и не просим, хотим только разместить беженцев в нормальных условиях, пока они ждут билеты, решают, куда отправятся дальше, чтобы они ночевали не на вокзале“.
Инфопункт стоит открыть именно в Нарве
Александра предлагает открыть инфопункт в приграничной Нарве. Волонтеры не раз встречались с руководством города, в ответ слышали, что в Нарве центр по политическим моментам открывать не будут. „Но давайте так рассуждать, – продолжает Александра. – В Нарве сейчас работают четыре волонтерских центра, с вилами туда никто не ходит, всё спокойно. Если мы не будем помогать, то люди же все равно будут проходить границу. Из Украины в Россию вывезено больше миллиона человек. Они год будут ехать через Эстонию. У них реально нет денег, если они не будут встречать помощь при транзите, они будут оставаться здесь. И что мы будем делать, если почти все захотят жить в Эстонии?“
Позиция Аверьяновой, что после того, как люди прошли на российской границе не самую приятную процедуру, им лучше остановиться отдохнуть в Нарве, а не ехать на электричке 50 километров до Йыхви, звучит очень логично. Тем более, что после одной ночи они чаще всего едут в Таллинн. Люди сразу, без утомительной дороги, смогут отдохнуть 1-3 ночи в Нарве, найти нужную информацию в интернете. Возможно, получить первую помощь, если она нужна, или психологическую поддержку.
Координатор коммуникации „Друзей Мариуполя“ приводит в пример молодую девушку 2003 года рождения с ребенком двух лет на руках. Она сидела с малышом в подвале, теперь пребывает в такой депрессии, что говорить не может, не то, что решить, куда ей ехать. Поэтому, подытоживает Аверьянова, добраться многим людям, убежавшим от войны, сложно даже до Йыхви. В стрессе они не могут определиться с дальнейшим маршрутом.
Хорошо бы, чтобы те, кто просит помощи, ее получили
Александра обращает внимание и на момент, связанный с деньгами: даже если у кого-то из беженцев достаточно денег, они не знают, где гостиница, не могут погуглить, потому что в роуминге у них нет интернета. Кроме того, возможно, у них есть рубли, гривны, доллары, но не евро. Поэтому говорить, что у людей есть деньги, пусть снимают хостелы и отели, неверно.
При этом не все просят помощи, комментирует Александра. Она приводит факт: соцдепартамент озвучил, что их специалисты за неделю провели 500 консультаций. А волонтеры „Друзей Мариуполя“ в Нарве и Таллинне за неделю провели 300 с небольшим консультаций. При этом через границу переходит примерно 2000-2500 беженцев за неделю. То есть большинство справляются самостоятельно, также есть те, кто едет целенаправленно к кому-то в Эстонии.
Кроме „Друзей Мариуполя“ работают другие волонтерские организации, они тоже помогают: кто-то автобусом, кто-то едой, жильем, консультациями. „Но все равно, те, кто действительно может, действуют сами, а мы помогаем тем, кто нуждается в помощи, – заключает Аверьянова. – В среднем на беженцев, пересекающих границу, по словам соцдепартамента, приходится по 300 евро. Но это же в среднем. Значит, у кого-то есть несколько тысяч, а у кого-то – 50 евро. Да и что такое 300 евро? Люди дальше едут в Европу. Им нужно есть, покупать билеты. Наша позиция такая, что хорошо бы, чтобы те, кто просит помощи, ее получили“.
Уменьшается ли поток беженцев?
Поток за прошлые несколько недель не стал меньше, говорят волонтеры, размещающие беженцев в нарвском хостеле театрального центра Vaba Lava. По оценке Кати Романовой с Ваксали, 19, поток стал немного меньше, возможно, благодаря силам информационного центра в Йыхви. Но бывают дни, когда заполняемость у них на Ваксали полная. Если смотреть официальную статистику, то в целом за один день в Эстонию въезжает меньше украинских беженцев, чем в мае. В мае были дни, когда за день через границу проходило больше 600 беженцев.
Всего с 27 февраля по 12 июня Эстония приняла 42 257 украинских военных беженцев. Зарегистрировано 27 489 заявлений о временной защите.