Инфопункт для беженцев нужен в Нарве: так считают волонтеры

„Многие впервые едут за пределы Украины, – добавляет Александра Аверьянова. – Кто-то впервые столкнулся с бронированием билетов, гостиниц. Кто-то в аэропорту не может даже сориентироваться, куда сдавать багаж. Государство не может покупать билеты, это будет выглядеть как депортация. Ясно, что соцслужбы не будут и с маршрутом помогать ради одного человека. Мы и не просим, хотим только разместить беженцев в нормальных условиях, пока они ждут билеты, решают, куда отправятся дальше, чтобы они ночевали не на вокзале“.

По словам Романовой, денег на отель у беженцев нет. Они приходят ночевать к волонтерам на Ваксали, 19 . Всего в центре 30 мест, а людей бывает больше. „Они едят, спят и получают консультацию, затем обычно едут в Йыхви или в Таллинн, – рассказывает Катя. – Если не сложный случай, то мы помогаем с покупкой билетов. Если нужно продумать сложный маршрут, то заполняем анкету „Друзей Мариуполя“ и ищем таким украинцам куратора“.

Катя Романова сейчас координирует работу волонтерского офиса в Нарве. По ее словам, хоть и открыли 1 июня инфопункт и людей стали направлять туда, часто оказывается, что или мест уже нет, или люди приезжают вечером, когда электрички не ходят. Последняя до Йыхви из Нарвы идет в 17:23. И значит, надо где-то ждать до утра. „Пограничники выпускают с КПП даже тех людей, кому нужна помощь с ночлегом, отправляют их на вокзал ждать, – говорит Катя. – Вокзал находится напротив нашего центра. Мы часто вечером видим людей, они растеряны, не знают, что им делать дальше. Хотя иногда нам звонят с погранпункта, и сами пограничники просят принять людей на ночевку. Кстати, если беженцы самостоятельно поедут в Йыхви, то их там могут не принять. С границы обязательно информируют, что приедет такое-то количество человек. Если человек вышел с КПП, то все. Вернуться что-то уточнить уже нельзя“.

Координатор организации „Друзья Мариуполя“ Александра Аверьянова рассказала нашему корреспонденту, что с точки зрения социального департамента, многие беженцы, молодые и сильные, вполне могут ночевать на вокзале. „Но по нашим данным, – говорит Александра, – на вокзале вынужденно ночуют иногда семьи с детьми, беременные женщины. Если учесть, какую дорогу они проделали после проведенных нескольких недель в подвалах, с нашей стороны это бесчеловечно“.

Инфопункт стоит открыть именно в Нарве

Александра предлагает открыть инфопункт в приграничной Нарве. Волонтеры не раз встречались с руководством города, в ответ слышали, что в Нарве центр по политическим моментам открывать не будут. „Но давайте так рассуждать, – продолжает Александра. – В Нарве сейчас работают четыре волонтерских центра, с вилами туда никто не ходит, всё спокойно. Если мы не будем помогать, то люди же все равно будут проходить границу. Из Украины в Россию вывезено больше миллиона человек. Они год будут ехать через Эстонию. У них реально нет денег, если они не будут встречать помощь при транзите, они будут оставаться здесь. И что мы будем делать, если почти все захотят жить в Эстонии?“

Позиция Аверьяновой, что после того, как люди прошли на российской границе не самую приятную процедуру, им лучше остановиться отдохнуть в Нарве, а не ехать на электричке 50 километров до Йыхви, звучит очень логично. Тем более, что после одной ночи они чаще всего едут в Таллинн. Люди сразу, без утомительной дороги, смогут отдохнуть 1-3 ночи в Нарве, найти нужную информацию в интернете. Возможно, получить первую помощь, если она нужна, или психологическую поддержку.

Координатор коммуникации „Друзей Мариуполя“ приводит в пример молодую девушку 2003 года рождения с ребенком двух лет на руках. Она сидела с малышом в подвале, теперь пребывает в такой депрессии, что говорить не может, не то, что решить, куда ей ехать. Поэтому, подытоживает Аверьянова, добраться многим людям, убежавшим от войны, сложно даже до Йыхви. В стрессе они не могут определиться с дальнейшим маршрутом.

Хорошо бы, чтобы те, кто просит помощи, ее получили

Александра обращает внимание и на момент, связанный с деньгами: даже если у кого-то из беженцев достаточно денег, они не знают, где гостиница, не могут погуглить, потому что в роуминге у них нет интернета. Кроме того, возможно, у них есть рубли, гривны, доллары, но не евро. Поэтому говорить, что у людей есть деньги, пусть снимают хостелы и отели, неверно.