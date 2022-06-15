Microsoft перестала поддерживать Internet Explorer

„Microsoft Edge не только быстрее, безопаснее и современнее, чем Internet Explorer, но и способен решить ключевую проблему: совместимость со старыми, устаревшими веб-сайтами и приложениям“, — сообщается в блоге Microsoft.

Браузер Internet Explorer появился в 1995 году. В начале 2000-х годов это был самый популярный браузер в мире — тогда он был основным у 90-95% пользователей интернета, затем он стал терять популярность. Однако и сейчас, пишет CNews со ссылкой на данные исследований, Windows 10 с Internet Explorer может стоять примерно на 47% офисных компьютеров по всему миру.