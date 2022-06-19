Чем Эстония удивляет приезжих? Эти вещи кажутся нам привычными

Любовь к национальному флагу

Я приехала в Эстонию 24 июня прошлого года, в Иванов день. И поразилась количеству флагов, которые висели почти на каждом доме, а у некоторых людей на машинах. Вообще, эстонцы свой флаг любят и охотно носят вещи и аксессуары с государственной символикой. Флаги висят не только на зданиях государственных ведомств, но и даже вокруг многих торговых центров. Ещё меня удивила специальная полка, которая есть практически во всех крупных супермаркетах: там продаются настольные и настенные флаги, шарфы, значки с флагом Эстонии и прочие сувениры. Государственных праздников в Эстонии мало, но особняком идут „дни вывешивания флага“, и по моим наблюдениям, делают это не только здания государственных структур и общественные организации, но и обычные граждане страны.

Государственные праздники

Официальных праздников, когда все работающие люди отдыхают, в Эстонии действительно мало. Зато им предшествуют сокращенные аж на 3 часа рабочие дни. Однако, если праздник выпадает на выходной день, на понедельник следующий недели, как это делается в некоторых других странах, он не переносится.

Традиционные и не очень вкусы

Иногда в эстонских супермаркетах встречаются поистине удивительные продукты: шоколад с кусочками свеклы (правда, позже, я выяснила, что делает его литовский производитель), холодный суп с солеными огурцами и свеклой или шарики для завтрака из камы - национального продукта, толокна из ржи, овса и бобовых.

С добавлением этой муки вообще есть много продуктов в Эстонии: от специальной смеси в коробках, которые вы сами можете добавлять куда угодно, до питьевого йогурта и шоколада с камой. Но вот только я проникнуться этим вкусом так и не смогла. А еще в конце весны все вокруг приобретает вкус ревеня, настолько любят его местные жители и добавляют в лимонады, пироги, варенье и мороженое.

Стремление к простоте