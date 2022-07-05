Ультиматум для скотовода: прости долг в 40 000 евро или все узнают, что ты живодер!

20 апреля обычно жизнерадостному животноводу Бруно Энгелю было не до смеха. Ему на телефон пришло одно очень неприятное сообщение.

„Будь добр и напиши заявление или бумагу что Гуйдо оплатил долг“, - говорится в смс. (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранена).

Сообщение отправила Эли Унга - подруга жизни его соседа, Гуйдо Кескюлы. Кескюла должен Энгелю почти 40 000 евро.

И это не просто невинная просьба, в сообщении содержится угроза, которая может поставить под удар всю животноводческую деятельность Энгеля.