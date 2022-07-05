05.07.2022, 19:40
Ультиматум для скотовода: прости долг в 40 000 евро или все узнают, что ты живодер!(6)
ФОТО: Erakogu, Tiina Kõrtsini / Õhtuleht
Перед таким неприятным выбором оказался животновод из Харьюмаа. Он отказался простить долг своему соседу и из-за этого предстал перед общественностью и полицией в самом неприглядном виде.
20 апреля обычно жизнерадостному животноводу Бруно Энгелю было не до смеха. Ему на телефон пришло одно очень неприятное сообщение.
„Будь добр и напиши заявление или бумагу что Гуйдо оплатил долг“, - говорится в смс. (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранена).
Сообщение отправила Эли Унга - подруга жизни его соседа, Гуйдо Кескюлы. Кескюла должен Энгелю почти 40 000 евро.