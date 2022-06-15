Мнение
15.06.2022, 14:04

Бывший член Isamaa о коалиционных переговорах: эта партия сейчас может выбирать только между плохими вариантами

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Андрес Каарманн
бывший член партии Isamaa, заместитель старейшины волости Сауэ
helir
helir
ФОТО: Aivar Juhanson

Партия Isamaa, находящаяся на последнем издыхании, надеется спасти себя при помощи повышения пособий и кредита, взятого для покрытия этих расходов, пишет для RusDelfi бывший член партии Isamaa Андрес Каарманн

После избрания Сэедера председателем партии количество членов партии Isamaa сократилось более чем на 2000 членов, за последние три месяца ушло более 400 членов. В начале апреля рейтинг Isamaa упал ниже избирательного порога, поэтому Isamaa будет использовать любую возможность и бороться за свое представительство в следующем составе Рийгикогу. Я не вижу, чтобы давняя симпатия руководящих деятелей Isamaa к реформистам, имеющим мощную поддержку, вдруг исчезла. Приглашение Isamaa за стол переговоров со стороны партии реформ также является временным форс-мажором, а не общим пониманием того, как развивать Эстонию.

Представители Isamaa неоднократно заявляли, что у них есть выбор между плохим и очень плохим вариантами. Если желаемое партией Isamaa увеличение семейных пособий на ведущихся переговорах не будет продавлено, вступить в эту коалицию, не потеряв при этом своего лица, им будет невозможно. Привлечение щедрых субсидий и займов для покрытия постоянных расходов является их главным обещанием на предстоящих выборах в Рийгикогу. Им было бы очень трудно оправдать такие принципиальные уступки.

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