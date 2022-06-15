Внимание! Движение по технической полосе Лаагна теэ запрещено

„Мы заметили, что некоторые жители используют асфальтобетонное покрытие на технических полосах в качестве пешеходной дороги. Управа района Ласнамяэ просит не делать этого, поскольку полосы предназначены для того, чтобы куски крошащегося плитняка не падали на проезжую часть и поэтому передвигаться по этим полосам очень опасно“, - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Связанные с установкой освещения работы были проведены в направлении из города от моста Илвесэ до моста Смуули, и в направлении к центру города от моста Варраку до моста Смуули.

Длина всего объекта 2х4км. Это второй этап реконструкции внешнего освещения главных улиц Таллинна. Заказчиком работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Строительные работы выполняет AS Elektritsentrum.