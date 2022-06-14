ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (111-й день) | В Лисичанске журналисты попали под обстрел. ЕС отключает от SWIFT три российских банка

С начала войны в Украине погибли как минимум 4395 мирных жителей, в том числе 275 детей, 5390 человек получили ранения, в основном из-за артобстрелов и авиаударов.

Такие данные приводит ООН, подчеркивая, что речь идет только о задокументированных жертвах, а погибших и пострадавших гораздо больше.