ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (111-й день) | В Лисичанске журналисты попали под обстрел. ЕС отключает от SWIFT три российских банка
Подводим итоги 111-го дня военного вторжения России в Украину.
С начала войны в Украине погибли как минимум 4395 мирных жителей, в том числе 275 детей, 5390 человек получили ранения, в основном из-за артобстрелов и авиаударов.
Такие данные приводит ООН, подчеркивая, что речь идет только о задокументированных жертвах, а погибших и пострадавших гораздо больше.
Британская военная разведка сообщает, что российским войскам впервые за несколько недель удалось немного продвинуться в сторону Харькова.
В Лисичанске журналисты попали под обстрел.
Журналистов сумели эвакуировать украинские военные, сообщается, что никого из работников СМИ при обстреле не ранило.
„По словам украинских военных, российские войска обстреливают Лисичанск почти каждый день. Они говорят, что из-за значительного преимущества в артиллерии армия РФ может „накрывать“ целые районы города. В таких условиях остаются около 15 тысяч гражданских“, - говорится в сообщении.
Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, на которые допустят представителей России и Беларуси, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
„В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования. Мир не имеет права забывать о войне, которую начала Россия против Украины!“ — заявил Гутцайт.
МВД Украины: на разминирование страны может уйти 5-10 лет.
Полное освобождение территории Украины от мин может занять от 5 до 10 лет, сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на пресс-секретаря МВД страны Алену Матвееву.
По ее словам, саперы уже обезопасили более 2 млн га ранее заминированной украинской территории, но еще около 30 млн га остаются заминированными и представляют опасность.
МИД России запретил въезд британским журналистам - в том числе корреспондентам Би-би-си.
Бои за Северодонецк в Луганской области не прекращаются. Во вторник российское минобороны предложило украинским военным, защищающим химкомбинат „Азот“, сдаться, и заявило, что откроет гуманитарный коридор для мирных жителей в город Сватово, находящийся под контролем самопровозглашенной ЛНР. Украинская сторона настаивает на эвакуации в подконтрольный Киеву Лисичанск.
Российские военные требуют от защитников Северодонецка сдаться к утру среды.
„РФ гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло раньше с сдавшимися в плен ранее в Мариуполе“, - цитирует российское новостное агентство „РИА Новости“ генерал-полковника Михаила Мизинцева, начальника Центра управления обороной РФ.
Генштаб Украины: российские войска пытаются укрепиться в центре Северодонецка, готовят наступление на Славянск.
В районе Славянска российская армия пытается установить контроль над Богородичным и создать условия для наступления на Славянск. В районе Харькова российские войска ведут позиционную оборону, чтобы не дать украинским войскам продвинуться к границе.
ЕС отключает от SWIFT три российских банка.
Евросоюз с сегодняшнего дня отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России из-за войны в Украине.
В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих. Украина вернула тела 64 защитников „Азовстали“ для достойного их захоронения, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Папа Римский Франциск упрекнул Россию за „жестокость“ ее войск в войне, которую Москва развязала против Украины.
„Мы видим жестокость и ярость, с которой эту войну ведут войска, как правило, наемники, используемые россиянами“, – сказал понтифик в разговоре со СМИ, который состоялся в прошлом месяце и был опубликован 14 июня.
Российские войска в ночь на 14 июня обстреляли приграничную территорию Шосткинского района Сумской области, предварительно поврежден один объект гражданской инфраструктуры. Как сообщает Госпогранслужба Украины, пограничники насчитали более десяти взрывов российских мин и артиллерийских снарядов.
Украина получила от Запада только 10% оружия, которое ей необходимо для успешного противостояния армии РФ. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
„Сколько бы усилий не прилагала Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили только 10 процентов“, — сказала Маляр, призвав увеличить и ускорить военную поддержку Украины.