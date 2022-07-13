ВИДЕО | ТОП-10 страшных мультиков из нашего детства



Ролики подобной тематики есть у многих блогеров. Но поскольку тема страшных мультиков всегда была мне интересна, то почему бы не сделать по ней ещё одно видео. Но не спешите его закрывать, ведь этот рейтинг будет весьма необычным.

В нём я не буду упоминать некоторые мультфильмы, которые обычно вспоминают в таких подборках: например, Халиф-Аист, Его жена курица и другие. Ведь этот рейтинг основан чисто на моих впечатлениях из детства. А в детстве я смотрел очень много мультиков. Так что вас ждут не только знакомые детские хорроры, но и мультфильмы и мультсериалы, которые вам могут ни о чем не сказать. Ведь топ этот чисто субъективный и основан только на моих впечатлениях. Так что присаживайтесь поудобнее, вас ждёт немало интересных открытий. Хотя будет что-то и хорошо знакомое.

1. Как казаки на свадьбе гуляли

Я сначала задумался, а правда ли эта серия мультфильмов была такой уж страшной, ведь это комедийно-пародийный мультик, что там может быть страшного? Однако когда я нашел его на YouTube, то самый „залайканный“ комментарий под видео оказался таким: „в детстве боялся этого мультика“

9. Земля до начала времен

Мультфильм меня в детстве завораживал музыкой, картинкой, великолепным сюжетом и персонажами. Казалось бы, это всего лишь детская сказочка про динозавров, но в ней есть одна из самых разрывающих сердце сцен. Это - смерть мамы главного героя. все вспоминают, как лили слезы после смерти короля Муфасы из „Короля льва“. А я вот вспоминаю другое.

8. Рыцарь отважное сердце

В общем и целом, страшным я его назвать не могу. Я знакомился по нему с миром средневековья и рыцарями круглого стола. Однако было в нем кое-что пугающее. Это 34 серия 2 сезона. В ней у главного героя происходит жуткое видение будущего и он видит, как гибнут его друзья.

7. Космические спасатели лейтенанта Марша

Меня даже сейчас пугают фильмы и мультфильмы о полиморфах - то есть, о существах, принимающих любой облик.

6. Ну, погоди! 17 серия