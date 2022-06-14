За рубежом
14.06.2022, 18:58

Турция грозит затормозить принятие Финляндии и Швеции в НАТО более чем на год

 
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ФОТО: DADO RUVIC | REUTERS/ Scanpix

Турция хочет, чтобы Финляндия и Швеция приняли меры против курдских организаций, которых в Анкаре считают террористами. Об этом пишет Yle.fi.

Турция заявила, что готова отложить членство Швеции и Финляндии в НАТО более чем на год. Об этом сообщает The Guardian(siirryt toiseen palveluun) со ссылкой на представителя правящей турецкой партии справедливости и развития Акифа Чагатай Кылыча.

Политик заявил, Финляндия и Швеция должны принять меры против курдских организаций, которых Турция считает террористами.

– Это жизненно важный вопрос национальных интересов, и мы готовы заблокировать их [Финляндии и Швеции] членство более чем на год, – заявил Кылыч .

По его словам, Турция имеет вторую по величине армию альянса.

– Мы заслуживаем большего уважения, – резюмировал Кылыч.

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