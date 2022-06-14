Турция грозит затормозить принятие Финляндии и Швеции в НАТО более чем на год
Турция хочет, чтобы Финляндия и Швеция приняли меры против курдских организаций, которых в Анкаре считают террористами. Об этом пишет Yle.fi.
Турция заявила, что готова отложить членство Швеции и Финляндии в НАТО более чем на год. Об этом сообщает The Guardian(siirryt toiseen palveluun) со ссылкой на представителя правящей турецкой партии справедливости и развития Акифа Чагатай Кылыча.
Политик заявил, Финляндия и Швеция должны принять меры против курдских организаций, которых Турция считает террористами.
– Это жизненно важный вопрос национальных интересов, и мы готовы заблокировать их [Финляндии и Швеции] членство более чем на год, – заявил Кылыч .
По его словам, Турция имеет вторую по величине армию альянса.
– Мы заслуживаем большего уважения, – резюмировал Кылыч.